Nissan Yeni Juke almak için acele edin!

Yeni Nissan Juke kullanıcısına neler vaadediyor, gelin birlikte göz atalım.

DIŞ TASARIM

Yeni Juke, Nissan imzası niteliğindeki V-motion ızgarası ve arka kavisli spoyler tasarımı ile Crossover dizaynına yeni bir soluk getiriyor.

SÜRÜCÜ ODAKLI İÇ MEKAN

Sürücü ihtiyacı odaklı tasarlanmış, sportif Crossover yeni Juke ile ileri teknoloji parmaklarınızın ucunda.

YENİ BİR KONFOR ANLAYIŞI

Yeni Nissan Juke'ta konfor yeniden tanımlanıyor. Monoform sportif koltukları ile uzun yolculuklarda bile maksimum konfor sunar.

BOSE® PERSONAL® PLUS SES SİSTEMİ

En sevdiğiniz müziğin sizi 360° sarmasına izin verin. Ön koltuk başlıklarına yerleştirilmiş Bose® Ultra Nearfield hoparlörler ile bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Üst düzey ve kişiselleştirilmiş bir ses deneyimine hazır olun. İsterseniz, bu deneyimi yolculuğunuza eşlik eden sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz.

MONOFORM SPORTİF KOLTUKLAR

Nissan'ın omurga destekli dizaynı ile bu koltuklar konforu bir üst noktaya taşımaktadır. Yanal hareketlerde ekstra güven yaratan yan destekler hem sürücü hem ön yolcuda konfor hissini arttırmaktadır.

OTOMATİK KLİMA

İstediğiniz kabin sıcaklığını bir kere ayarlayın ve gerisini Juke'a bırakın. Otomatik klima, iç mekan sıcaklığını sürekli takip edip fan hızı ve havalandırma bölgesini kontrol ederek ortamın istediğiniz ideal sıcaklık derecesinde kalmasını sağlayacaktır.

DAVETKAR İÇ MEKAN

Yeni Nissan Juke, ortam ısısı düştüğünde ısıtmalı ön koltukları ile konforunuzdan ödün vermez. Ayrıca ısıtmalı yan aynalar, ısıtmalı ön cam ve yağmur sensörlü ön silecekler zorlu şartlarda daha iyi görüş ve konfor sağlar.

Nissan Intelligent Mobility, sürüş alışkanlıklarınızı yeniden tanımlıyor. Daha güvenli hissedip sürüş keyfinizi artıran teknolojilerle yola daha sıkı bağlanmanızı sağlıyor. Nissan akıllı sürüş teknolojileri yoldaki yardımcı co-pilotunuz ve sürüş güvenliğinizin en önemli destekçisi. Artık her şey daha da kolay, yanınızdan ayırmadığınız akıllı telefonunuzu yeni Juke’a bağlamak da buna dahil.

AKILLI SÜRÜŞ ASİSTANLARI

En güncel Nissan Intelligent Mobility teknolojilerine sahip yeni Nissan Juke ihtiyacınız olduğunda size destek vermeye her zaman hazır. Sahip olduğu Akıllı Sürüş özellikleri ile yolculuklarınızı daha keyfili hale getirir, trafik stresini azaltır.

YAYA TANIMA ÖZELLİKLİ AKILLI ÇARPIŞMA ÖNLEME SİSTEMİ

Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi, mevcut hızınızı ve önünüzdeki araç ile olan mesafenizi sürekli takip eder. Yavaşlamanız gerekirse sizi uyarır. Olası bir çarpışmayı önlemek ya da çarpışmanın şiddetini azaltmak için otomatik olarak devreye girip fren yapar.

AKILLI ŞERİT TAKİP ASİSTANI

Her zaman şeridinizde kalın. Bu sürüş asistanı, sinyal vermeden şeridinizden dışarı çıkmaya başladığınızda bunu fark eder. Sizi uyarır ve şeride döndürmek için ilgili tekerlere fren kuvveti uygular.

KÖR NOKTA UYARI SİSTEMİ

Bu sistem aracınız sol ve sağ arka çaprazındaki kör nokta alanlarını sürekli izler görüş alanınız dışında kalanları görmenizi sağlar. Bir araç farkettiğinde sizi uyarır.

Yaklaşan otomobiller, kör noktanızda kalan araçlar ve nereden geleceği belli olmayan alışveriş arabaları. İster park halinde ister hareket halinde olun, yeni Nissan Juke, size hareket kolaylığı sağlar.

AKILLI ÇEVRE GÖRÜŞ SİSTEMİ

Büyük uğraşlarla bulduğunuz o park alanına, ustaca ve tek hamlede park edin. Yeni Nissan Juke’un Akıllı Çevre Görüş Sistemi, otomobilin çevresine yerleştirilmiş dört adet kamera kullanır. Yeni Juke'un 360° kuşbakışı görünümünü manevra esnasında 8" dokunmatik ekrana yansıtır.

AKILLI ARKA ÇAPRAZ TRAFİK UYARI SİSTEMİ

Dilediğiniz gibi park etmekten çekinmeyin. Akıllı Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, park alanından çıkarken arkanızdan yaklaşan bir araç olması durumunda olası çarpışma riskine karşı sizi uyarır.

YOKUŞ KALKIŞ DESTEK SİSTEMİ

Yokuş Kalkış Destek Sistemi ile en dik yokuşlarda bile geri kaymaktan korkmayın. Siz gaza basmadan önce 3 saniye boyunca fren uygulayarak yeni Juke'unuz yokuşa tutunmasını sağlar.

HERKES İÇİN DAHA İYİ BİR SÜRÜŞ

Yeni Nissan Juke, sürüş sırasında en küçük detayları bile düşünür. Önünüzü sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için far hüzmenizi anlık olarak ayarlamaktan hız limiti tabelalarını takip etmeye kadar – yeni Nissan Juke hem sizi hem de trafikteki diğer sürücüleri düşünür.

AKILLI OTOMATİK UZUN FAR ASİSTANI

Akıllı Otomatik Uzun Far Asistanı, ihtiyaç duyduğunuzda otomatik olarak uzun hüzmeli farları açar ve ileride bir araç algıladığında otomatik olarak kısa hüzmeli farlara geçer. Gece sürüşünde karşı yönden gelen sürücüleri rahatsız etmeden daha iyi görüş sağlar.

TRAFİK İŞARETİ TANIMA SİSTEMİ

Yeni Juke, yasal hız limitlerinde kalmanızı kolaylaştırır. Trafik İşareti Tanıma Sistemi, yolda ilerlerken yol işaretlerini algılar ve dijital bilgi ekranında en güncel yasal hız sınırını görüntüler.

AKILLI YORGUNLUK ALGILAMA SİSTEMİ

Artık direksiyon başında dikkat kaybı ya da uyuklama riski en aza iniyor. Çünkü bu sistem, konsantrasyon derecenizi ve yorgunluğunuzu tespit ederek, sizi mola vermeniz konusunda görsel ve sesli olarak uyarıyor.

VİRAJLARI VE TÜMSEKLERİ DERT ETMEYİN

Akıllı Yol Kontrolü ile virajlı yolların tadını çıkarın. Bu sistem yol durumunu takip eder, gerekli gördüğünde müdahale ederek virajlarda sizi yolun içinde tutar. Akıllı Sürüş Kontrolü ile yoldaki tümseklerden konforla geçin. Bu sistem tümsek geçişlerinde sarsıntısız ve konforlu bir sürüş deneyimi yaşatır.

YENİ NISSAN JUKE - BAĞLANTI TEKNOLOJİLERİ

AKILLI ENTEGRASYON

Yeni Nissan Juke, size en sevdiğiniz otomobiliniz ve yanınızdan ayırmadığınız akıllı telefonunuz arasında seçim yapmak zorunda bırakmaz. Telefonunuza indirebileceğiniz Apple Carplay ve Android Auto uygulamaları sayesinde, akıllı telefonunuzun ekranını ve önemli uygulamalarını, ön konsoldaki 8 inç’lik dokunmatik multimedya ekranına kolaylıkla yansıtabilirsiniz.

APPLE CARPLAY®

Aramanız gereken kişiler? Bulunmanız gereken mekanlar? Siri®’ye sorun. Siri® ses kontrol sistemini destekleyen Apple CarPlay ile telefonunuzdaki önemli uygulamaları ellerinizi direksiyondan ayırmadan sadece konuşarak yönetebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken iPhone'unuzu USB kablosu ile yeni Juke'a bağlamış olmak.

ANDROID AUTO

Google Maps, sizi gitmeniz gereken lokasyona en uygun şekilde ulaştırırken, “Google Asistan” takviminizdeki gelişmeleri size hatırlatacak. İstediğiniz müziği çalın ya da elleriniz direksiyonda kalmaya devam ederken mesajları yanıtlayın. Tek yapmanız gereken Android işletim sistemi ile çalışan akıllı telefonunuzu USB kablosu ile yeni Juke’a bağlamak.

GELİŞMİŞ SÜRÜŞ BİLGİ EKRANI

Siz sadece en önemli olana odaklanın. Yani, sürüşe. Navigasyon yönlendirmelerinden güvenlik uyarılarına telefon çağrılarından çalan müzik bilgisine, sürüş dışındaki tüm unsurlar dikkatinizi dağıtmamak adına tek bir ekranda toplandı.

Daha fazla bilgi için www.nissan.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.