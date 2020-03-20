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NISSAN Türkiye’ye “Yüksek Müşteri Memnuniyeti” ödülü

NISSAN Türkiye, satış ve servis alanlarındaki başarısını müşteri ilişkileri alanında da sürdürüyor. Türkiye’nin en yaygın kullanılan tüketici platformu Şikayetvar.com tarafından oluşturulan sıralamada otomotiv sektöründe 20 marka arasından“Silver Award” ödülün sahibi oldu.

NISSAN Türkiye’ye “Yüksek Müşteri Memnuniyeti” ödülü

NISSAN Türkiye, satış ve servis alanlarındaki başarısını müşteri ilişkileri alanında da sürdürüyor. Türkiye’nin en yaygın kullanılan tüketici platformu Şikayetvar.com tarafından oluşturulan sıralamada otomotiv sektöründe 20 marka arasından“Silver Award” ödülün sahibi oldu.

20 Mart 2020 Cuma 15:29
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NISSAN Türkiye’ye “Yüksek Müşteri Memnuniyeti” ödülü

NISSAN Türkiye, 4,6 milyon bireysel üyesi ile Türkiye’nin en yaygın kullanılan tüketici platformu sikayetvar.com tarafından düzenlenen Achievement in Customer Excellence (ACE) Awards'ta “Silver Award” ödülüne layık görüldü.

Sikayetvar.com tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, otomotiv sektöründe 4 yıldır üst üste Müşteri Deneyimi Başarısı alanında ödül kazanan NISSAN, 2019 yılında da başarısını devam ettirdi. Bunun yanında müşteri teşekkür oranında sektör ortalaması yüzde 14 iken, gerçekleştirdiği yüzde 40’lık başarı ile NISSAN, çıtayı en üst seviyelerde tutmaya devam ediyor.

2019 yılında Şikayetvar.com platformunda NISSAN markası ile temas eden müşteri sayısının 190 bin olduğunu belirten NISSAN Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri, gerçekleştirdikleri mükemmel müşteri deneyimi sayesinde şikayetvar.com bünyesinde gerçekleşen tüm başvuruların yalnız yüzde 4’ünün şikayete dönüştüğünü, geri kalanının ise potansiyel müşteri ya da marka araştırması yapanlar olduğunu ifade etti. “Şikayetlerin yüzde 100’üne dönüş yapıyoruz ve her konuyla ayrı ayrı ilgileniyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve sorunlarını önemsiyor buna yönelik çözümler geliştiriyoruz. Bunu müşteri ilişkileri alanında aldığımız ödülle taçlandırdığımız için oldukça mutluyuz. Yeni dönemde de bu vizyonla müşterilerimize kulak vermeye, onların sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz.”



 

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