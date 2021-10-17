Nissan Sıfır Araç Fiyat Listesi güncellendi, bu fırsatlar kaçmaz!

Biz de güncel fiyat listemizle beraber Nissan’ın bu popüler araçlarındaki son fiyat durumunu ele alacağız. Listemizi Ekim ayında paylaşıyor olsak bile değişen fiyatlara göre sürekli güncelleme yapacağımızı da eklemek isterim.

Fiyat listesine geçmeden önce herkesin bildiği bir detaydan söz etmemiz lazım. Her araç için tek bir paket seçeneği yok. Birden çok sayıda paket seçeneği mevcut. Bu nedenle her aracın fiyatlarını ayrı ayrı ele almamız gerekecek. En yeni modelden yani Juke serisinden başlayalım.

2021 Model Nissan Juke Fiyat Listesi

1.0 DIG-T 115 beygir düz vites Tekna Paket fiyatı – 260.300 TL

1.0 DIG-T 115 beygir DCT Tekna – 362.000 TL

1.0 IG-T 115 beygir DCT Platinum – 393.100 TL

1.0 IG-T 115 beygir DCT Platinum Perso – 408.800 TL

1.0 IG-T 115 beygir DCT Platinum Premium – 434.200 TL

2021 Model Nissan Qashqai Fiyat Listesi

1.3 DIG-T 158 beygir DCT Sky Pack Plus EU6DF – 402.100 TL

2021 Model Nissan Micra Fiyat Listesi

1.0 IG-T 92 beygir düz vites Visia paket – 219.900 TL

1.0 IG-T 92 beygir CVT Visia paket – 234.100 TL

1.0 IG-T 92 beygir CVT Tekna paket – 256.800 TL

2021 Nissan X-Trail Fiyat Listesi

1.3 DIG-T 158 beygir DCT Platinum 5 koltuk EU6DF paket – 524.600 TL

2021 Nissan Navara Fiyat Listesi

2.3 dCi 190 beygir Otomatik Vites 4X4 Platinum paket – 423.400 TL