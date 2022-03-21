Nissan Qashqai, sürpriz fiyatlarıyla cezbediyor

Peki modelin versiyon seçenekleri ve güncel fiyatları nedir?

Nissan Qashqai baz donanım seviyesinde 1.3 litrelik benzinli bir motorla beraber geliyor. 158 beygir güç üreten bu motora eşlik eden şanzıman tipiyse manuel.

Şirket manuel şanzımana rağmen aracın fiyatını 672.800 TL olarak belirlemiş durumda.

Üstelik dünyadaki diğer gelişmelere göre ilerleyen günlerde bu fiyatın daha da artması kimseyi şaşırtmaz.

Eğer manuel yerine otomatik şanzımanlı bir Nissan Qashqai satın alacaksanız ödemeniz gereken bedel en az 705.600 TL oluyor.

1.3 DIG-T 158PS Düz Vites TeknaFiyatı: 672.8001.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Tekna -Fiyatı: 705.600 / 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Designpack - Fiyatı: 756.100 / 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack - Fiyatı: 781.300

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4x4 - Fiyatı: 816.900 / 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium - Fiyatı: 877.600 / 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 4x4 - Fiyatı: 913.300