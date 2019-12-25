Nissan Micra dinamik tasarımıyla öne çıkıyor. Araca baktığımız zaman koskocaman farlar hemen dikkat çekiyor, ön panjur büyümüş ve tipik bir Nissan panjuru diyebileceğimiz bir hal almış. Tamponun altındaki sis farları da oldukça güzel tasarlanmış. Araca yan taraftan baktığımızda karakter çizgisi kendini gösteriyor. Bu çizgi aracın ön panjurundan başlayıp arka stop lambalarına kadar devam ediyor. Bu da oldukça şık bir tasarım olmuş.

Bagajı açtığımızda ise geniş sayılabilecek bir bagaj diyebiliriz. Arka koltuklar da yatırıldığı zaman çok daha geniş bir bagaj alanı veriyor bize.

Micra’nın iç tasarımı ise oldukça başarılı. Arka koltuk alanı yolcular için sanki biraz dar gibi ama kendi segmentindeki araçlara kıyasla oldukça geniş diyebiliriz. Sadece dirsek dayama minderinin olmamasından biraz şikâyet edilebilir.

Yeni nesil Micra’nın ön konsolu oldukça modern bir görünüme kavuşmuş. Direksiyon simidinde alt kısım düzleştirilmiş, gayet güzel, deri döşenmiş. Yine direksiyonda orta göbek küçültülmüş ve sportif görünüm kazanmış.

Dokunmatik ekran da gayet güzel olmuş ve içerik olarak da oldukça geliştirilmiş.

Torpido gözü de oldukça geniş tasarlanmış. 10 litre kapasiteye sahip torpido gözü, birçok ihtiyaca cevap verebilir.

Sürücü koltuk kafalığında iki hoparlör dikkat çekiyor ve bu da hem sürücü hem de yolcu açısından olağanüstü bir ses kalitesi ve zevki anlamına geliyor.

Araçta 360 derece kamera sistemi de mevcut. Bu özellikle park konusunda sorun yaşayan sürücüler için büyük bir kolaylık sunuyor ama hemen söyleyelim, park sensörü ön kısımda yok, sadece arka kısımda var.

Yeni nesil Nissan Micra Sürüş sırasında rüzgâr ve lastik sesini içeri alma konusunda da oldukça başarılı bir izolasyona sahip.

ENERJİK VE KENDİNDEN EMİN BİR SÜRÜŞ DENEYİMİ İÇİN SINIF ATLATAN TEKNOLOJİ

Daha eğlenceli, daha teknolojik, daha güvenli... Eğlenceyi, ileri Nissan Intelligent Mobility teknolojilerini ve güvenliği bir araya getiren Yeni Nissan MICRA, yepyeni tasarımıyla rakiplerinden bir adım öne çıkıyor.

İLHAM VEREN BİR YAŞAM ALANI

Yeni MICRA’nın iç mekânı daha keyifli ve konforlu bir yol deneyimi için özel olarak tasarlanmıştır. Apple CarPlay ya da Android Auto’yu kullanarak akıllı telefonunuzun özelliklerini ekranınıza yansıtın ve BOSE® PERSONAL® Ses Sistemi’nden gelen baştan çıkarıcı ses kalitesiyle sürüşünüze keyif katın.

DAHA GÜÇLÜ, DAHA HEYECAN VERİCİ

Nissan Şasi Kontrol teknolojileri sayesinde, Yeni MICRA size hareket kontrolü sağlarken, verimli motoru sayesinde anında hızlanmayı hissederek heyecan verici ve güvenli bir sürüş deneyimi yaşamanıza yardımcı oluyor.