NISSAN ile bahara akıllı başlangıç

NISSAN, bahara hoş geldin diyerek müşterilerini Mart ayı sonuna kadar, 24 ay 0,49 faiz avantajıyla desteklemeye devam ediyor.

QASHQAI, X-TRAIL, ve NAVARA modellerinde faiz oranını “yüzde 0,49” olarak belirleyen NISSAN, QASHQAI’de 50 bin, X-TRAIL’de 80 bin, NAVARA’da 100 bin TL’ye varan kredi tutarları için 24 aya varan vade imkânı sunuyor.

SUV segmentinin öncüsü QASHQAI avantajlı fiyatlarıyla Nissan yetkili satıcılarında

SUV segmentinin yaratıcısı ve SUV’un öncüsü NISSAN QASHQAI, yeni nesil motoru ve akıllı sürüş özelikleriyle yeni sahiplerini bekliyor.

Yeni nesil motoruyla daha düşük yakıt tüketimi sağlayan QASHQAI’ler 50 bin TL’ye 24 ay yüzde 0,49 faiz oranlarıyla yeni kullanıcılarını bekliyor.

SUV Konforu, benzersiz gücü ve yüksek taşıma kapasitesiyle dikkat çeken NISSAN’ın ödüllü pick-up’ı NAVARA ise mart ayı boyunca 100 bin TL için 24 ay yüzde 0,49 avantajı ile maceraseverler ve işini heyecanla yapanlarla buluşuyor.

Prestijinden ödün vermek istemeyen ve SUV konforunu bir arada yaşamak isteyenlerin tercihi X-TRAIL’ler, yeni nesil motoruyla en konforlu, en rahat yolculuğu yapak isteyenlere Mart ayına özel 80 bin TL’ye 24 ay yüzde 0,49 faiz imkanı ile satışa sunuluyor.