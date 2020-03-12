Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
95342
ALTIN
324.015
DOLAR
6.2611
STERLİN
7.9255
EURO
7.0293

NISSAN ile bahara akıllı başlangıç

Japon otomotiv devi NISSAN, mart ayı sonuna kadar sürecek kampanyasıyla güçlü SUV ailesini ve ödüllü pick-up’ı Navara’yı 24 ay, yüzde 0,49 faiz avantajıyla yeni sahipleriyle buluşturuyor.

NISSAN ile bahara akıllı başlangıç

Japon otomotiv devi NISSAN, mart ayı sonuna kadar sürecek kampanyasıyla güçlü SUV ailesini ve ödüllü pick-up’ı Navara’yı 24 ay, yüzde 0,49 faiz avantajıyla yeni sahipleriyle buluşturuyor.

12 Mart 2020 Perşembe 13:29
7 Okunma
NISSAN ile bahara akıllı başlangıç

NISSAN, bahara hoş geldin diyerek müşterilerini Mart ayı sonuna kadar, 24 ay 0,49 faiz avantajıyla desteklemeye devam ediyor.

QASHQAI, X-TRAIL, ve NAVARA modellerinde faiz oranını “yüzde 0,49” olarak belirleyen NISSAN, QASHQAI’de 50 bin, X-TRAIL’de 80 bin, NAVARA’da 100 bin TL’ye varan kredi tutarları için 24 aya varan vade imkânı sunuyor.

SUV segmentinin öncüsü QASHQAI avantajlı fiyatlarıyla Nissan yetkili satıcılarında

SUV segmentinin yaratıcısı ve SUV’un öncüsü NISSAN QASHQAI, yeni nesil motoru ve akıllı sürüş özelikleriyle yeni sahiplerini bekliyor.

Yeni nesil motoruyla daha düşük yakıt tüketimi sağlayan QASHQAI’ler 50 bin TL’ye 24 ay yüzde 0,49 faiz oranlarıyla yeni kullanıcılarını bekliyor.

SUV Konforu, benzersiz gücü ve yüksek taşıma kapasitesiyle dikkat çeken NISSAN’ın ödüllü pick-up’ı NAVARA ise mart ayı boyunca 100 bin TL için 24 ay yüzde 0,49 avantajı ile maceraseverler ve işini heyecanla yapanlarla buluşuyor.

Prestijinden ödün vermek istemeyen ve SUV konforunu bir arada yaşamak isteyenlerin tercihi X-TRAIL’ler, yeni nesil motoruyla en konforlu, en rahat yolculuğu yapak isteyenlere Mart ayına özel 80 bin TL’ye 24 ay yüzde 0,49 faiz imkanı ile satışa sunuluyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hyundai Elantra “parametrik dinamik” bir tasarımla geliyor
Hyundai Elantra “parametrik dinamik” bir tasarımla geliyor
“2020 otomotiv sektöründe 2. el yılı olacak” 
“2020 otomotiv sektöründe 2. el yılı olacak” 
Firmalar duruma el attı: Sıfır araç kuyruğu sona eriyor
Firmalar duruma el attı: Sıfır araç kuyruğu sona eriyor

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim