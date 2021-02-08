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Nissan Frontier sonunda tanıtıldı!

Nissan Frontier adlı pick-up model, ülkemizde satılmıyor. Fakat ABD gibi ülkelerde fazlasıyla rağbet görüyor. Aracın mevcut nesli ise çok uzun yıllardır piyasadaydı ve bir hayli eskimişti. Nissan da bu durumun farkındaydı ve yeni nesil Frontier'ı tanıttı!

Otovitrin 08.02.2021, 23:06
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Nissan Frontier sonunda tanıtıldı!
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Nissan, yeni Frontier'ın tasarımının bazı noktalarda 1986 ile 1997 yılları arasında üretilmiş olan Hardbody adlı pick-up modelden ilham aldığını belirtiyor. Burada muhtemelen aracın köşeli hatları ve çamurlukları kastediliyordur diye düşünüyoruz. Ayrıca diğer birçok yeni Nissan SUV'sinde gördüğümüz çentikli far tasarımı, bu araçta da karşımıza çıkıyor.


Bu görüntülerde yer alan Pro-4X adlı versiyon, daha yoğun arazi kullanımları için hazırlandığından dolayı yerden normal Frontier'lara göre biraz daha yüksek. Bagaj kapağı üzerinde ise yine Pathfinder modelinde olduğu gibi büyükçe bir şekilde model ismi yazıldığı görülüyor.


Aracın kısa şasili versiyonunun 320 cm, uzun şasili versiyonunun da 355 cm aks mesafesine sahip olduğu da belirtiliyor. Toplam uzunluk değerleri ise bu iki versiyon için 533 ve 570 cm şeklinde olmuş. Aracın toplam uzunluğunda 10 cm civarında bir artış da dikkatleri çekiyor. Genişlik ve yükseklik gibi değerler ise hemen hemen aynı kalmış.


Aracın iç mekanına baktığımızda ise kırmızı renkli dikişler ve bazı detay parçaların, iç mekanın çok karanlık veya sıkıcı olmasının önüne geçtiğini söyleyebiliriz. Fakat konsol tasarımının biraz dik açıda ve yüksek pozisyonlu olduğunu da farkediyoruz.

Aracın 8.0 inç'lik bilgi eğlence ekranı da oldukça kullanışlı göünüyor. Bu ekranda Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı özellikleri standart olarak sunuluyor. Ayrıca aracın iç mekan hacmi ve depolama alanları görüntülere bakıldığında standart görünse de Nissan bu konuda iddialı.

2021 Nissan Frontier'ın standart olarak 3.8 litrelik bir V6 motorla geldiğini söylemiştik. 9 ileri otomatik şanzımanla birlikte sunulan bu motor, alt devirlerde yüksek tork sunmasıyla rakiplerinden bir tık öne geçmeyi başarıyor diyebiliriz.

Yeri gelmişken aracın rakiplerinin Chevrolet Colorado, Ford Ranger, GMC Canyon, Honda Ridgeline ve Toyota Tacoma gibi araçlar olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu araçlardan Ford Ranger dışındakiler ne yazık ki ülkemizde satılmıyor.

Nissan, aracın süspansiyon sisteminde yaptığı geliştimelerle titreşim miktarını yeni nesilde %80 oranında azalttığını da belirtiyor. Aracın eski nesline göre belirgin derecede konforlu ve daha iyi yol tutan bir araç olduğu da belirtilenler arasında. Çünkü direksiyon sisteminde de birçok güncelleme yapılmış.


Aracın bu görüntülerde yer aldığını söylediğimiz Pro-4X adlı araziye daha uygun versiyonunda elektronik kilitlenebilir arka diferansiyel, alt korumalıklar, özel Bilstein amortisörler ve arazi kullanımı için 360 derecelik kamera sistemi gibi özellikler de bulunuyor.


Yeni nesil Nissan Frontier, ön çarpışma uyarısı sistemini standart olarak sunuyor. Otomatik acil durum freni ve akıllı hız sabitleyici ise birer opsiyon şeklinde. En dolu Nissan Frontier, Nissan Safety Shield 360 adlı güvenlik donanımları paketi sayesinde şerit takip asistanı, kör nokta asistanı, sınıfında tek olan arka acil durum freni gibi özellikleri de içeriyor.

Nissan'ın Pro-Pilot adlı sürüş asistanı teknolojisi ise bu araçta bulunmuyor. O teknoloji kapsamında araç şeritleri otomatik olarak takip edip, navigasyondan aldığı bilgilere göre yarı otonom sayılabilecek bir sürüş gerçekleştirebiliyordu.

2021 Nissan Frontier; S, SV, Pro-4X ve Pro-X adlı 4 farklı donanım paketiyle, 2 farklı kabin seçeneğiyle ve 2 farklı şasi uzunluğuyla önümüzdeki yaz aylarında satışa sunulacak. Pro-4X versiyonunda 4 tekerden çekiş sistemini sunan araç, diğer versiyonlarında arkadan itiş sunuyor. Tabii istenirse 4 tekerden çekiş sistemi opsiyonel olarak alınabiliyor. Aracın ABD fiyatı da donanım seviyesine göre 28.000$ ile 40.000$ aralığında değişiyor. (Kaynak: Motor 1 TR)

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