Nissan Formula E Takımı, 9. Sezon’da yepyeni bir elektrikli çağına giriyor

Nissan, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nın 9. Sezonuna Madrid'de NISSAN e-4ORCE 04'ün yeni dış görünümünü tanıtarak başladı.

85 yıllık motor sporları geçmişi ve on yılı aşkın süredir elektrikli araç uzmanlığı ile Nissan’ın Formula E’ye katılımı, şirketin elektrikli gelecek yaklaşımını ve sürdürülebilirlik hedeflerini gözler önüne seriyor.

Ekip, 9. Sezon renkleri olarak Japonya'nın ulusal çiçeği olan kiraz çiçeği desenini seçti. Bu seçim takımın ve markanın Japon DNA'sına gönderme yaparken, aynı zamanda yeni bir başlangıcı da simgeliyor.

Nissan COO’su Ashwani Gupta, değerlendirmesinde: “9. Sezon, Nissan'ın şampiyonaya katılımı açısından yeni bir dönemi işaret ediyor. Formula E'deki beşinci yarışımız, ama tek bir takım olarak ilk yarışımız olacak. Yarışlarda köklü bir geçmişe sahibiz ve başkalarının yapmadığını yapmaya cesaret etmeyi de seviyoruz. Yeni tasarımımız Japon kökenlerimizi vurguluyor. Tasarımın pistte hiç olmadığı kadar göze çarpacağından eminim.” dedi.

Nissan AMIEO (Afrika, Orta Doğu, Hindistan, Avrupa ve Okyanusya) Başkanı Guillaume Cartier değerlendirmesinde: "Formula E, elektrikli araç teknolojisinin zirvesini temsil ediyor. Bu yeni nesil serinin pistte ve pist dışında heyecan yaratacağından eminiz. Yarışların yarısından fazlası AMIEO bölgemizde gerçekleşti. Yoldan piste ve pistten yola bilgi alışverişi yaklaşımımız, müşterilerimize en iyisini sunmak için elektrikli teknolojilerimizin ve elektrikli aktarma organlarımızın gelişimine katkıda bulunacak.” şeklinde konuştu.

Nissan Formula E Genel Müdürü ve Nissan Formula E Takımı Genel Müdürü Tommaso Volpe ise: “Gen3 otomobilleri seri için önemli. Ancak, bu Nissan için de çok önemli bir süreç. Takım yeni bir isim ile yoluna devam ediyor. Ayrıca Formula E’deki tüm operasyonların sorumluluğunu üstlenmiş durumdayız. Bu yeni başlangıç için çok heyecanlıyız. Bu yeni zorluğun üstesinden gelmek için motiveyiz ve başlamayı dört gözle bekliyoruz.” dedi.

Formula E, dünyanın ilk karbon nötr sporu. Sürdürülebilir düzenlemelerine uygun olarak Nissan Formula E Takımı, FIA’nın sürdürülebilirlik sertifikası olan Çevresel Akreditasyon Programında en yüksek derecelendirme olan üç yıldız derecesini aldı.

Nissan Formula E takımı için yeni pilot kadrosu

Nissan Formula E Ekibi yeni sezon için tamamen yeni bir pilot kadrosuna sahip. Formula E yarışı galibi Norman Nato ve 2022 Super Formula ikincisi Sacha Fenestraz deneyim ve gençliği bir arada temsil ediyor. Fransız Nato 17 numaralı otomobiller ve Fransız-Arjantinli Fenestraz 23 numaralı otomobiller yarışacak.

“Yeni görünümü beğendim. Farklı ve dikkat çekecek.” sözleriyle başlayan Nato. “Kiraz çiçeği tasarımı harika. Bu sezon aynı zamanda benim için yeni bir başlangıç. Çok heyecanlıyım. Önümüzdeki sezon için hazırlanmak ve Meksika'daki ilk yarışa hazır olmak için aracı geliştirmeye ve takım içinde ilişkiler kurmaya odaklanmalıyız. Test yakında başlıyor. 9. Sezonun startı için en iyi şekilde hazır olmak için Valencia'daki zamanımızı yeni Gen3 otomobilimizi anlamak, iyileştirmek ve geliştirmek için kullanacağız.” dedi.

Fenestraz ise: “Otomobil harika görünüyor. Kiraz çiçeği fikrini sevdim. Formula E'de ilk kez böyle bir şey görüyoruz. Takımın Japon kökenlerini vurgulamak harika. Piste çıkmak için sabırsızlanıyorum. Valencia'ya gidip yakında testlere başlayacağım için de heyecanlıyım. Formula E’de yarışmak benim için büyük bir adım. Ekibin profesyonelliği ve desteği ile en iyi sonuca ulaşacağımdan eminim. Simülatörde sezona hazırlanıyoruz. Yarışa iyi bir başlangıç için otomobile ince ayar yapıyor ve geliştiriyoruz.”

Nissan Formula E Takımı pilotları, 13-16 Aralık tarihlerinde Valencia'daki Circuit Ricardo Tormo'da yapılacak resmi sezon öncesi test sırasında yeni giydirmeli Gen3 otomobiliyle ilk sürüşlerine çıkacaklar. 9. Sezon, Hindistan, Güney Afrika ve Brezilya gibi farklı bölgelerin ardından hayranların gözdesi Londra E-Prix ile sona ermesi planlanan 17 yarışla bugüne kadarki en büyük Formula E yarışı olacak.

Shell ve The Woolmark Company, Nissan Formula E Ekibi ile ortak olacak

Nissan Formula E Takımı, önümüzdeki sezon iki güçlü teknik ortağın desteği ile yarışacak. Ekip, köklü ortağı Shell ile çalışmaya devam ederken, ayrıca The Woolmark Company ile heyecan verici yeni bir işbirliğine imza atıyor.

Shell, takımla uzun süredir devam eden ortaklığını 9. Sezonda da sürdürerek Formula E'ye olan bağlılığını gösteriyor. Ortaklık, elektrikli araçların verimliliğini optimize etmek için tasarlanan özel Shell E-sıvılarını ve Shell Recharge şarj ağını geliştirmede Shell'i destekliyor. Shell bu sayede elektrikli araç şarj hizmetlerinde dünya lideri olmayı hedefliyor. Shell Mobility Küresel İcra Başkan Yardımcısı István Kapitány: “ Formula E’de Nissan ile ortaklığımız sayesinde, pistte kazanılan deneyimi alıp yoldaki elektrikli araç müşterilerimiz için daha iyi ürün ve hizmetler oluşturmak için kullanıyoruz. Formula E, Shell Recharge, Shell E-sıvıları ve diğer yeni enerji ürünleri dahil olmak üzere daha temiz enerji ürünlerinin geliştirilmesi ve üretimi için önemli bir test alanı.”

Woolmark Company, teknik ortak olarak 9. Sezon için Nissan Formula E'ye katıldı ve Merinos yünü kullanarak yüksek performanslı ekip kıyafetleri geliştirecek. Merinos yünü, benzersiz nem yönetimi, termoregülasyon ve nefes alabilirlik özellikleri ile pilotların performansını destekliyor. Merinos yünü ilk kez Nissan Formula E Takım kıyafetleriyle test edildi. “Teknik ekibimiz, performans odaklı bir ekip kıyafeti oluşturmak için el ele çalıştı. Elyafın doğasında bulunan teknik ve eko-güvenlik bilgileri sayesinde beklenmeyen ürün çözümleri sağlıyor.”, şeklinde konuşan The Woolmark Company Genel Müdürü John Roberts ekledi: “Merinos yününün doğası, ekiplerimiz arasındaki üretim teknikleri ve mühendislik sayesinde Formula E teknolojisiyle paralellik gösteriyor.”

Nissan Formula E Takımının ortaklarını değerlendiren Nissan Formula E Genel Müdürü ve Nissan Formula E Takımı Genel Müdürü Tommaso Volpe: “Nissan olarak sürdürülebilirlik ve elektrikliye geçişe önem veriyoruz. Bizimle aynı değerleri ve uzun vadeli hedefleri paylaşan şirketlerle ortaklık yapmak çok önemli” dedi ve ekledi: “Hem Shell'in hem de The Woolmark Company gibi bizim gibi teknoloji ve yenilik yoluyla daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye kararlı, benzer düşüncelere sahip iki ortakla işbirliği yapmaktan gurur duyuyoruz”.