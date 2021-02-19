Nissan dizel üretimini bitirdi...

Japon otomotiv üreticisi Nissan'ın c-segment SUV modeli Qashqai yenilendi. Üçüncü nesli ile yollara çıkmaya gün sayan otomobil, Nissan'ın yeni marka kimliğine büründü.

2007 yılından bu yana Avrupa'da 3 milyon adet satılan Qashqai, öncüsüne göre daha büyük boyutları ile dikkat çekiyor. Aracın boyu 35 mm artarken, yüksekliğinde 10 mm, genişliğinde de 32 mm kadar artış yaşandığı belirtiliyor.

Dingil mesafesi de artan Qashqai'nin arka koltuk yolcularının diz mesafesinde ise 28 mm kadar artış kaydedilmiş durumda. Aradın bagajında da 50 litrelik artış yaşandığı açıklandı.

Nissan'ın 'V-Motion' adını verdiği ızgaranın domine ettiği ön yüzde, çift parçalı C formundaki far tasarımı da dikkat çekiyor.

Yapılan açıklamaya göre 11 farklı dış renk ile satın alınabilecek yeni Qashqai'de, farklı tavan rengi de sunuluyor. Bu sayede 16 farklı renk kombinasyonu aracın yenilikleri arasında yer alıyor.

Qashqai'nin jant ölçülerinde de nesil değişimi ile birlikte artış yaşandı. Artık en üst versiyonda 20 inch jantlar alınabilecek. Güncel versiyonda en fazla 19 inch boyutunda jant ölçüsü sunuluyordu.

Qashqai'nin dikkat çeken yenilikleri arasında iç mekanı da bulunuyor. Öncüsüne göre daha modern bir tasarım ve kaliteli malzemelere kavuşan kokpitte, tablet formundaki multimedya ekranı dikkat çekiyor.

Juke modelinden tanıdık 9 inch boyutundaki ekranın çözünürlüğünün ise yerini aldığı modele göre daha yüksek olduğu görülüyor.

Online servislerin entegre edildiği yeni Qashqai'de, Google street view, Android Auto ve kablosuz Apple CarPlay gibi teknolojiler de bulunuyor.

Otomobilin bir diğer yeniliği de dijital gösterge ekranı.

12.3 inch boyutundaki bu ekranın, sürüş bilgileri, navigasyon, multimedya bilgilerini sürücüye yansıtabildiği belirtildi.

Yeni Qashqai'de 10.8 inch boyutunda head-up display ekranı da yer alıyor. Böylece, aracın sürüş bilgileri ön cama yansıtabiliyor.

İç mekanda dikkat çeken bir diğer farklılık ise değişen direksiyon simidi ile otomatik şanzıman kolu olarak görülüyor.

Konvansiyonel şanzıman kolu yerine, joystick tipi kolun tercih edildiği açıklanıyor.

Yeni Qashqai'de motor seçenekleri de elden geçirilmiş durumda. Yapılan açıklamaya göre, Qashqai'de artık dizel motor satışa sunulmayacak.

Araçta 1.3 litre DIG-T turbo benzinli motor ve 1.5 litre hibrit güç seçenekleri yer alıyor. 1.3 litrelik motorun 12 volt hafif hibrit sistem ile donatılması ise aracın yenilikleri arasında yer alıyor.

Yarı hibrit versiyonun aracın toplam ağırlığını 22 kg kadar artırdığı fakat CO2 salınımını 4g/km kadar düşürdüğü açıklanıyor. Söz konusu ünite, tercihe göre 138 beygir ve 156 beygir güç sunarken, 270 Nm tork değeri sunuyor.

Önden çekişli olarak üretilen Qashqai'de, en üst versiyon yarı hibrit motorda dört tekerlekten çekiş sistemi sunulacak.

Bu versiyonlarda 19 inch çaplı jantlara kadar torsiyon çubuklu arka süspansiyon sistemine yer verilirken, dört tekerlekten çekişli veya 20 inch jantlara sahip seçeneklerde ise bağımsız arka süspansiyon kullanılıyor.