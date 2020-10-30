Nissan, dijital çözümleri ile müşterilerine ulaşmaya ve fayda sağlamaya devam ediyor

COVID-19 pandemisi sürecinde Nissan, “yeni normal’’e liderlik etmek ve değişen müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için güvenli, hızlı, kararlı ve yenilikçi yöntemlerini genişletiyor. Teknolojik bilgi birikimini ve otomotiv sektöründeki uzmanlığını değişen şartlarda en fazla değeri katacak şekilde kullanan Nissan, dijital çözümleri ile müşterilerine fayda sağlayacak seçenekler için çalışmalarını sürdürüyor.

Nissan, nissan.com.tr web sitesindeki “Evden Satın Al” (Shop@Home) başlığı ile Sanal Showroom, Çevrimiçi Görüntülü Arama ve Çevrimiçi Sipariş gibi birçok hizmetin yanı sıra “Evden Servis Programı” hizmetini de müşterisiyle buluşturuyor. Ayrıca Nissan Türkiye mobil uygulaması sayesinde de kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.

Online kanalların pandemi süresince toplum nezdinde daha fazla tercih edildiğinden hareketle alışveriş deneyimine heyecan ve işlevsellik katmak için yenilikçi yollar sunan Nissan, geçtiğimiz dönemde showroom’larını müşterilerinin evine getirerek müşteri deneyimini ihtiyaçlar doğrultusunda etkin bir şekilde dönüştürdü. Sunulan eksiksiz online galeri deneyimi ile müşteriler, araçları keşfetmek için web sitesi üzerinde sanal bir 360 derece tur yapabiliyor ve satın alma seçeneklerinden faydalanabiliyorlar. Nissan tutkunları, en yakın bayiye gittiklerinde faydalanabilecekleri hizmetlerin yanı sıra Sizi Görüntülü Arayalım Servisi ile soruları ve rezervasyonlarıyla ilgili işlemlerini de bulundukları yerden tek tıkla gerçekleştirebiliyor.

Müşteriler, www.nissan.com.tr adresi üzerinden “Evden Servis Programı” formunu doldurarak, bayiye gitmeden aracını adresinden teslim edebiliyor ve periyodik bakım işlemleri tamamlandıktan sonra araçlarını teslim alabiliyor. Müşterilerin alışveriş yolculuğunun her yönünü sorunsuz ve keyifli bir şekilde deneyimlemesini sağlayan “Evden Satın Al” başlığı ile Nissan, sunduğu dijital hizmetleri artırmayı sürdürüyor.

Nissan’dan Hijyen Denetimi Programı

Nissan müşterilerinin ve bayi çalışanlarının sağlıklarını korumak amacıyla, Nissan bayi ve servislerine yönelik hijyen sertifikasyon programını başlattığını duyurmuştu. “Hijyen Denetimi” adıyla Bureau Veritas ile gerçekleştirilen program ile Nissan bayileri ve servislerinin belirlenen kriterlerde hijyen standartlarına uyumu kontrol edildi ve tüm bayiler 100 tam puan alarak sertifika almaya hak hazandı. Nissan hijyen sertifikasyon programı denetimlerine belirli aralıklarla gerçekleştirmeye devam ediyor.

Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve BDT Genel Müdürü Emre Doğueri, “DNA’sında teknolojinin ve inovasyonun bulunduğu bir marka olarak toplumun iyiliği için olacak uygulamaları hayata geçiriyoruz. Bunu yaparken içinde bulunduğumuz dönemin koşulları ve müşterilerimizin beklentileri belirleyici oluyor. Bu nedenle dijital çözümlerin kullanımının büyük bir ivme ile yükselişe geçtiği pandemi döneminde sahip olduğumuz teknolojiyi kullanma ve dönüştürme kabiliyetini kullanmak Nissan olarak bizim sorumluluğumuz. “Evden Satın Al’’ gibi güvenli, hızlı, pratik çalışmalar gerçekleştirmeye ve müşterilerimiz, çalışanlarımız ve bayilerimiz için fark oluşturmaya devam edeceğiz. Dijital kanalları en yüksek seviyede kullanırken, çevremizdeki değişiklikleri düşünmemizi, etkileşim kurmamızı ve bu değişikliklere çözüm üretmemizi sağlayan müşterilerimize en güvenli seçenekleri sunmak için bayilerimizle birlikte hareket ediyoruz.” açıklamasını yaptı.

Nissan'ın sunduğu dijital hizmetleri deneyimlemek için https://www.nissan.com.tr adresini ziyaret edebilir, Nissan Türkiye mobil uygulamasını indirebilirsiniz. “Evden Satın Al” ile çevrimiçi görüşmeler yapabilir ve sipariş oluşturabilirsiniz.