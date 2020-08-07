Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatmayı 2021'e erteledi

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, birçok fabrikayı kapatmak zorunda kalmıştı.

Fabrikaların yeniden açıldığı son haftalarda, üreticiler bu sefer de düşük talep nedeniyle beklenen satışları elde edemiyor. Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Nissan, Barselona'daki fabrikasını tamamen kapatacağını duyurmuştu.

KAPATMA 6 AY ERTELENDİ

Nissan, şirket yetkilileri ile işçi birliklerinin 30 saatlik görüşmesinin sonucunda, daha önce 2021'in ortası diye açıklanan kapatma tarihinin Aralık 2021'e ertelendiğini duyurdu.

Nissan'ın Barselona'da kapatacağı tesiste 3 bin kişi çalışıyor. Fabrikanın dolaylı olarak yarattığı istihdamın ise 20 bin kişi civarında olduğu tahmin ediliyor.

Yapılan açıklamada, tesisin kapanış tarihine kadar toplu işten çıkarma yapılmayacağı kaydedildi.

NISSAN'A ÇOK PAHALIYA PATLAYACAK

Söz konusu fabrikanın kapatılmasının Japon üreticiye, 1.7 milyar dolarlık bir maliyet olarak yansıyacağı kaydediliyor.

Barselona merkezli La Vanguardia gazetesinin haberine göre, bu rakamın büyük kısmını fabrikada çalışan 3 bin işçinin tazminatları oluşturuyor. Haberde, fabrikanın işçilerinin büyük kısmının uzun süredir Nissan çalışanı olduğu ve bazı çalışanların 20 yıldan fazladır üretimde görev aldığı belirtildi.

Öte yandan, tesisin faaliyetlerine son vermesi ile Nissan'ın İspanya'daki tedarikçilerine de ek ödemeler yapacağı aktarılıyor.