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Nissan, 8 milyar dolar değerinde tahvil satışı yaptı
Coronavirüs salgını üreticileri ciddi şekilde etkilemiş durumda. Fabrika kapatmalar ve talebin azalması ile uğraşan otomotiv devleri, sırtlarına binen mali yükleri ellerindeki varlıkları nakit paraya çevirmek için uğraşıyor.
Otovitrin 20.09.2020, 19:47 20.09.2020, 20:08
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Daha önce ana üssünü satacağını açıklayan McLaren'in ardından ilginç bir hareket de Nissan'dan geldi. Yaklaşık 8 milyar dolarlık bono satışı yapan Nissan, Asya kıtasının en büyük tahvil satışını gerçekleştirmiş oldu.
Markanın bu hareketinin arkasında son yirmi yılda gördüğü en ciddi ekonomik kriz var. Bununla birlikte Japon üreticinin bu harekette yalnız olmadığını ve pek çok Asya şirketinin ellerindeki tahvilleri dolara çevirdiğini hatırlatalım.
Nissan sözcüsü Azusa Momose'nin Bloomberg'e verdiği röportajda markanın ciddi likidite sorunları yaşadığına değinilmiş. Momose, bu satışın markanın elini güçlendireceğini açıkladığı gibi yeniden yapılanmanın kapısını aralayacağını da belirtmiş. (kaynak: motor1.com)
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