Nissan, 2021 mali yılı sonunda %2 faaliyet karı elde etti.

Yeni koronavirüsün yayılması, yarı iletken arzında yaşanan sorunlar ve yüksek hammadde fiyatları gibi etkenler 2021 yılında iş dünyasını zorladı. Bu zorluklara rağmen Nissan, Nissan NEXT dönüşüm planıyla istikrarlı bir ilerleme kaydederek pazara yeni modeller sundu. Sabit maliyetlerini kontrol altında tutan Nissan, 2021 yılında kar elde etti. ABD'deki olumlu piyasa koşulları sonucunda artan küresel satışlar, Nissan’ın yeni modellerinin birim başına net gelirinde önemli bir artış sağlayarak 2021 mali yılında karlılığı beraberinde getirdi.

Akıllı sürüşün öncüsü Nissan, 2021 yılı konsolide net cirosu 8,42 trilyon Yene ulaşırken, %2,9 oranında faaliyet kar marjı ile 247,3 milyar Yen faaliyet karı ve 215,5 milyar Yen net gelir[1] elde etti. %2 faaliyet karı ile Nissan NEXT dönüşüm planında belirlenen bir dönüm noktasına ulaştı. Nissan başarılı finansal sonuçları sonrasında, 2021 mali yılı için hisse başına 5 Yen yılsonu temettü ödemeyi planlıyor[2].

“2022 yılında karlılığımızı devem ettirerek, 2023 yılında %5 faaliyet karı hedefimize ulaşacağız”

Nissan, 2022 mali yılı için 10.000 milyar Yen net ciro hedefine karşılık, 250 milyar Yen net kar ve 150 milyar Yen net gelir elde etmeyi hedefliyor.

Nissan başkanı ve CEO'su Makoto Uchida, finansal sonuçlarla ilgili olarak şunları söyledi: “Nissan NEXT dönüşüm planımızın son yılı olan 2023 mali yılına doğru ilerlerken 2022 mali yılı, bizim için önemli bir yıl. Devam eden yarı iletken arz sorunları, yüksek hammadde fiyatları ve lojistik maliyetleri, Ukrayna'daki kriz ve karantinaların Çin'deki parça tedariki üzerindeki etkisi ile 2022 mali yılındın daha zorlu geçeceğini düşünüyoruz. Ancak dönüşüm planımız, yeni ürünlerin katacağı ivme ile satışlarımızı artırarak, sabit maliyetlerimizi kontrol altında tutacağımızdan eminim. Böylece 2022 mali yılında, 2021 yılında elde ettiğimiz karlılığı koruyarak, 2023 yılı %5[3] faaliyet karı hedefimize ulaşacağız.”

[1] Ana şirketin sahiplerine atfedilebilen net gelir veya net zarar

[2] Nissan, Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'na “Temettü Tahmini Revizyon Bildirimi” sundu.

[3] Çin Ortak girişim orantılı esasına göre