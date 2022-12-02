Mobil Oil Türk’e Yeni Görev!

2023 yılında Türkiye’deki 118’inci kuruluş yılını kutlayacak Mobil Oil Türk, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan’ın yanı sıra Gürcistan’ın ülke yönetimlerinin Türkiye’ye verilmesiyle sorumluluk alanı genişletilen Mobil Oil Türk, artan üretim ve ihracat talebine karşılık verebilmek için kapasite artışı yatırımı yapacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mobil Oil Türk Genel Müdürü Münci Bilgiç, “Orta Asya’da ülkelerinin daha önce Mobil’in Rusya’daki birimine bağlı olarak yönetiliyordu. 2022’den itibaren artık bu Orta Asya bölge ve ülkelerin yönetimi tamamen Türkiye’nin sorumluluğuna geçti. Hali hazırda Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan’ın yanı sıra Gürcistan’ın da olduğu 7 ülkenin yağ satış ve tedarik yönetimi Mobil Türkiye olarak bize bağlandı. Orta Asya ülkelerinin bazılarında başarılı distribütörlerimiz yer alıyor. Distribütörlük ağı olmayan diğer ülkelerde de önümüzdeki birkaç sene içinde distribütör ağını kurarak varlığımızı ve satışlarımızı daha da geliştirmek için şimdiden kollarımızı sıvadık” dedi.

Mobil Türkiye yönetimine bağlanan yeni ülkelerle birlikte portföylerinin genişlediğini ve buna bağlı olarak ihracat potansiyellerinin de ciddi bir şekilde artarak Türkiye’ye daha fazla döviz kazandırıcı faaliyette bulunmayı öngördüklerini belirten Bilgiç, “Bu çerçevede Mobil olarak biz de Türkiye’de fabrikamızda yeni yatırımlar yapma kararı aldık. Fabrikamızın kapasitesini daha da genişleterek artan ihracat talebine daha iyi cevap vermek istiyoruz. Genel bakışla kapasitemizi önemli oranda artıracağız. Yapılacak kapasite artırımı ile birlikte yeni bir istihdam artırımı da olacaktır. Yani yatırım ve kapasite artırımı gibi bizi sevindiren ve motive eden haberlere ek olarak yeni istihdam imkânı yaratacağımızı da söylemekten mutluluk duyuyorum. Hedefimiz yeni makina yatırımlarıyla, harman ve dolum makinalarını daha efektif kullanacak şekilde birtakım iyileştirmeler yaparak, ham madde ve bitmiş ürün depolama kapasitemizi artırarak günlük sevkiyat hacmimizi daha üst seviyelere getirmeyi planlıyoruz. Tüm bu yaşanan gelişmeler Mobil Türkiye’nin 2022 yılında ve gelecek yıllarda yaşayacağı büyümenin çok iyi bir göstergesi oldu” dedi.

Mobil Oil’in dünyanın 160’dan fazla ülkesinde temsil edildiğini söyleyen Mobil Oil Türk Genel Müdürü Münci Bilgiç, “Dünya enerji devinin bu ülkelerden sadece 30’unda fabrikası var. Bunlardan biri de Türkiye’de. Dolayısıyla ülkemizdeki bu altın bileziğimizi daha çok geliştirmeyi, daha çok büyütmeyi her zaman hedefliyoruz. Dünya’nın pek çok ülkesinde var olan ve iyi tanınan bir markanın üretildiği 30 fabrikadan birinin Türkiye’de olması bizi gerçekten gururlandırıyor” dedi.

Sektör de Mobil Oil Türk de büyümeyi sürdürdü!

Türkiye madeni yağ sektörünün 2021 yılındaki güçlü büyümesinin ardından 2022 yılında da büyümeye devam ettiğini söyleyen Münci Bilgiç, şöyle devam etti: “Sektör yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre önemli bir büyüme gösterdi. Mobil Oil Türk AŞ olarak biz de buna paralel olarak büyümüş durumdayız. Yaptığımız değerlendirmeler çerçevesinde 2023 hedeflerimizin üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırmış durumdayız ve yeni gelişmeler çerçevesinde birtakım revizyonlar yapıyoruz. Yurt içi pazarımızda 2022 yılı sonunda beklediğimiz satış hacmi artışımızın üzerine 2023 yılında da bir büyüme hedefliyoruz. Öte yandan Orta Asya ülkelerinin bölgemize katılımı ile birlikte ihracat hacmimizde de bir artış olacağını düşünüyoruz. İlk etapta toplam üretimimizde de ek bir ihracat artışı olacağını tahmin ediyoruz. 2023’te genel hedefimiz büyümeye devam şeklinde olacak.”

41 ilde 76 Mobil 1 Center var!

Satışlardaki artışın devam ettiğini söyleyen Mobil Oil Türk Genel Müdürü Münci Bilgiç, Türkiye pazarının dünyadaki artışa bakıldığında biraz daha farklılaştığını kaydetti. Bunun olumlu bir gelişme olduğuna işaret eden Münci Bilgiç, “Pazar nerede büyüyor derseniz öncelikle otomotiv tarafına baktığımızda bizim satış sonrası hizmetler dediğimiz garanti dışı araçlar tarafında özellikle büyümenin gerçekleştiğini görüyoruz. Son yıllarda yaşanan ve otomobil pazarını etkileyen çip problemi, pandemi dönemiyle beraber ortaya çıkan tedarik sıkıntıları ve Türkiye’ye tahsis edilen yeni araç sayılarının azalması nedeniyle daha çok satış sonrası garanti dışı araçlarda bir hareketlilik var. Araç sahipleri ellerindeki araçları korumaya bakımlarını yaptırarak daha uzun süreli kullanmaya çalışıyorlar. Bu bakımlarla ilgili hizmetleri en çok gerçekleştirdiğimiz yerlerden bir tanesi de Mobil 1 Center’larımız” dedi. Büyümede Mobil 1 Center’ların katkısının da çok büyük olduğunu ifade eden Bilgiç, “Türkiye'de şu anda 450 bin ton madeni yağ ve yardımcı ürünleri tüketiliyor. Bunun 200 bin tondan fazlasını otomotiv yağları (binek, hafif ticari, ağır ticari toplam), geri kalanı ise sanayi yağları, proses yağları müstahzarlar ve yardımcı ürünler oluşturuyor. Biz Mobil olarak sanayicilerin, ustaların ve son kullanıcının gözünde kaliteli bir ürün algısına sahip, Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren en köklü markalardan ve halen en tercih edilen ilk 3 markadan biriyiz. Ayrıca bu yıl Mobil 1 Center servis ağımızı koruyarak büyümeye devam edeceğiz. Türkiye’nin 41 ilinde 76’ya varan Mobil 1 Center servisi bulunmaktadır. Ayrıca 23 adet Mobil Delvac Express Center’ımız da var. Bunun yanında KKTC’de de iki adet servis noktamızla hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

Üretimde esnek bir yapıya sahibiz!

Madeni yağ üretim tesislerinin çok çeşitli ürünleri üretebilecek şekilde esnek bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Münci Bilgiç, şöyle devam etti: “Ayrıca diğer ülkelerdeki Mobil fabrikalarında üretilen ürünlerin de çeşitliliği ve müşteri talebine göre bu ürünlerin Türkiye’ye ithal edildiği düşünüldüğünde çok geniş bir müşteri kitlesine hitap edebilme yetisine sahibiz. Bu çerçevede birlikte üretim yaptığımız CAT, Volvo, Toyota gibi dev firmaların yanına bu sene Renault’yu da ekledik. Bu üretimler de fabrikamızda olacak. Bunun yanında Porsche, Bentley, Chevrolet, Peugeot, Toyota, Mercedes-Benz AMG serisi, Nissan gibi pek çok markanın da dünya çapında ilk dolum yağlarının Mobil tarafından üretildiğini de hatırlatmak isterim.”