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Mobil Oil Türk, ICCI 2022 Enerji, Çevre Fuarı ve Konferansı’nda!

Ülkemizde 117 yıldır madeni yağların üretimi ve sentetik ürünlerle birlikte pazarlanması konusunda faaliyetini sürdüren Mobil Oil Türk A.Ş, enerji ve çevre konularının ele alındığı en önemli organizasyonlar arasında yer alan ve 16-18 Mart tarihlerinde İstanbul Expo Center’da gerçekleşecek olan 26. Uluslararası Enerji, Çevre Fuarı ve Konferansı ICCI 2022’ye Enerji Verimliliği Sponsoru olarak katılıyor. E-17 numaralı standında Mobil endüstriyel yağları ile birlikte Mobil Serv mühendislik hizmetleri hakkında da ziyaretçileri bilgilendirecek olan Mobil Oil Türk, enerji verimliliğinin önemine dikkat çekmeyi hedefliyor.

Otovitrin 09.03.2022, 09:46
Mobil Oil Türk, ICCI 2022 Enerji, Çevre Fuarı ve Konferansı’nda!

Yağ sektöründe en öncü teknolojileri kullanan Mobil Oil Türk A.Ş, “26. Uluslararası Enerji, Çevre Fuarı ve Konferansı ICCI 2022’de ürün ve hizmetleriyle yer alacak. 16-18 Mart tarihleri arasında İstanbul Expo Center’da düzenlenecek organizasyona, 55 yıllık Mobil Pegasus yağ ailesinin en yeni nesil üyesi olarak bilinen Pegasus 1107 ile katılacak olan Mobil Oil Türk, aynı zamanda dünyada DNV GL onayı alan ilk ve tek rüzgar türbini sentetik dişli yağı Mobil SHC Gear 320 WT’yi de yine fuarda ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Mobil Oil Türk, fuarda; işletme müdürleri, bakım yöneticileri, motor/türbin operatörleri ve tedarik departmanı yöneticileri gibi pek çok profesyonel ziyaretçiye, fiyat odaklı yağ satın alma yerine, toplam sahip olma maliyetinin önemini vurgulamayı amaçlıyor. Sektöründe teknoloji lideri Mobil ürünleri ve Mobil Serv mühendislik hizmetleri, işletme sahiplerinin enerji verimliliği artışı ile tasarruf etmesini sağlarken, insan makine etkileşimini de minimuma indirerek iş güvenliğini artırmaya yardımcı oluyor.

Mobil Pegasus serisi ile uzun ekipman ömrü!

Özellikle öncü endüstriyel ekipman üreticilerine gelişmiş ürünler sunan ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeye odaklanan Mobil Oil Türk, kullanıcılarına daha verimli, çevreci ve güvenli ürün ve hizmetler sunarak enerji verimliliğine katkı sağlıyor. Yağlama sektöründe teknoloji lideri olan Mobil Oil Türk, 55 yıllık geçmişe sahip Mobil Pegasus yağ serisinin en yeni üyesi Mobil Pegasus 1107 ile kullanıcılarına en az 1,5 kat daha uzun yağ değişimi aralığı ve daha az bakım duruşu sayesinde enerji verimliliği sunuyor. Mobil Oil Türk’ün yeni nesil kullanılmış yağ analiz programı olan Mobil Serv Yağ Analizi ise müşterilere gaz motoru, rüzgar türbini ve buhar türbini gibi ekipmanlarda kapsamlı bir analiz sağlayarak en doğru yağlama tavsiyelerini sunuyor. Böylece plan dahilinde olmayan aksamaların önüne geçmede şirketlere yardımcı olarak, enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarıyor.

Rüzgar Türbini sentetik dişli yağında 10 yıl garanti!

Mobil’in gelişmiş rüzgar türbinlerine yönelik sentetik dişli yağı Mobil SHC Gear 320 WT ise dünyanın lider yenilenebilir enerji projelerini sertifikalandıran kuruluşlardan DNV GL tarafından verilen uygunluk sertifikasını almaya hak kazandı. Mobil SHC

Gear 320 WT, rüzgar endüstrisi için üretilenler arasında bu sertifikaya sahip ilk ve tek yağ oldu. On yıl garantili Mobil SHC Gear 320 WT’nin kullanım şartlarına ve koşullarına uyulduğu takdirde şirket, yağdan kaynaklanan arıza veya hata durumlarında tamir ve değişim masraflarını bizzat üstleniyor.

#mobil oil #Enerji #çevre #fuar
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