Michelin Yılın En İtibarlı Lastik Markası Seçildi

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden biri olan Michelin, bu yıl sekizinci kez düzenlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde, halk tarafından belirlenen oylama sonucu ‘Yılın En İtibarlı Lastik Markası’ ödülüne layık görüldü.

Yıl içinde itibarını en çok artıran marka ve paydaşlarını ödüllendiren ve Marketing Türkiye ileAkademetre iş birliğiyle gerçekleştirilen “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırması baz alınarak düzenlenen The ONE Awards / Bütünleşik Pazarlama Ödülleri töreni 20 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Halk oylarıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda Michelin, otomobil lastiği kategorisinde birinci seçilerek “Yılın En İtibarlı Lastik Markası” oldu.

Yılın en itibarlı markası seçilmiş olmaktan ötürü son derece mutlu olduklarını belirten Michelin Türkiye Pazarlama Direktörü Gözde Alpaslan, “Bu yıl 8. kez düzenlenen ve sektörde önemli standartlardan birine dönüşmüş olan ‘The ONE Awards’ta yılın en itibarlı lastik markası seçilmiş olmaktan ötürü büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bağımsız olarak toplam 12 ilde 1200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda; güven, yakından tanıma, beğeni, tavsiye, inovasyon ve iletişim gibi birçok farklı kritere göre belirlenen bu ödül, Pazarlama İletişimi sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor. Halk jürisi tarafından belirlenen araştırma sonucunda kendi kategorimizde birinci olmak bizler için ayrı bir onur ve gurur kaynağı. 2021 yılı Michelin’in Türkiye’deki 25. yılıydı. Aldığımız bu ödülü yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışmaların bir meyvesi olarak görüyor ve aynı zamanda gelecekte gerçekleştireceğimiz çalışmalar için de son derece motive edici buluyoruz. Michelin olarak en önemli önceliklerimizden biri tüm müşterilerimize ilk kilometreden son kilometreye uzun ömürlü performans sunmak; bu vesile ile ilk kilometreden son kilometreye güvenle birlikte ilerlediğimiz nice 25 yıllar diliyorum.” değerlendirmesinde bulundu.