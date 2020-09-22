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Mercedes-Benz’den bono ihracı açıklaması

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş'den, finansman bonosu açıklaması,

Otovitrin 22.09.2020, 10:25
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Mercedes-Benz’den bono ihracı açıklaması

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada,

"Şirketimiz, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. ‘nin 23.01.2020 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 1.500.000.000 TL ihraç tavanlı borçlanma aracı programı kapsamındaki ikinci ihracı olan 60.000.000.-TL nominal değerinde 178 gün vadeli finansman bonosuna ait yatırımcı bilgi notu"denildi.

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