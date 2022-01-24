Mercedes-Benz, yeni ağır hizmet kamyonu Actros L ile Türkiye’de standartları belirlemeye devam ediyor

Actros serisinin en büyük ve en donanımlı modeli Actros L, rahat sürüş deneyimi, konforlu yaşam alanı ve verimli çalışma için sunduğu özelliklerle konforun ve lüksün bir üstünü müşterilerine sunuyor.

Opsiyonel olarak sunulan otomatik fren fonksiyonlu Aktif Yan Görüş Asistanı ve Aktif Sürüş Asistanı 2 ile Actros L, teknoloji ve güvenliğin bir üstünü sunuyor.

Mercedes-Benz, bugüne kadar ürettiği en konforlu kamyonu Actros L ile; lüks, konfor, güvenlik ve teknolojide başarı çıtasını bir üst seviyeye taşıyor.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt; “1996 yılından beri sektörde standartları belirleyen Actros serisinin en büyük ve en donanımlı modeli Actros L'yi ülkemize sunmaktan gurur duyuyoruz. Bugüne kadar ürettiğimiz en konforlu kamyon olarak öne çıkan Actros L; lüks, konfor, güvenlik ve teknolojide bir üstünü sunuyor. Actros ailesi; sunduğu güvenlik donanımları, konforu ve düşük işletme maliyeti ile yıllardır Türkiye kamyon pazarının en çok tercih edilen modellerinden biri” dedi.

Mercedes–Benz Türk, Actros ailesinin en büyüğü ve donanımlısı olan Actros L modelinin Türkiye’deki satışına başladı. Actros L, gelişmiş sürücü konforu için olağanüstü genişlik ve yüksek kaliteli donanımlar sunuyor.

Mercedes-Benz Türk tarafından Türkiye’de ilk kez 2008’de piyasaya sunulan ve 2010 yılında Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretimine başlanan Mercedes-Benz Actros, uzun yol taşımacılık ve ağır hizmet dağıtım/nakliye sektörlerinde kamyonlar için yüksek standartları belirliyor. 2018'den itibaren dijitalleşme, ağ iletişimi ve güvenlik alanlarında çok sayıda yeniliğe kavuşan serinin yeni modeli Actros L de; rahat sürüş deneyimi, konforlu yaşam alanı ile verimli çalışma için birçok özellik ve ekipmanı bir arada sunuyor.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt; “Mercedes-Benz Türk olarak, değişen müşteri ve pazar beklentileri doğrultusunda ürünlerimizi sürekli yeniliyoruz. Bu kapsamda, 1996 yılından beri sektörde standartları belirleyen Actros serisinin en büyük ve en donanımlı modeli Actros L'yi ülkemize sunmaktan gurur duyuyoruz. Bugüne kadar ürettiğimiz en konforlu kamyon olarak da öne çıkan Actros L; lüks, konfor, güvenlik ve teknolojide bir üstünü sunuyor. Actros ailesi; sunduğu güvenlik donanımları, konforu ve düşük işletme maliyeti ile yıllardır Türkiye kamyon pazarının en çok tercih edilen modellerinden biri. Satışına başladığımız Actros L ile rahat sürüş deneyimi, konforlu yaşam alanı ve verimli çalışma için birçok özellik ve ekipmanı bir arada sunuyoruz. StreamSpace, BigSpace ve GigaSpace seçenekleri bulunan ve son derece ferah bir iç mekana sahip olan Actros L, sürücülere kabin içerisinde konforlu bir ortam sunuyor” dedi.

Mercedes-Benz'in kazasız sürüş vizyonunu gerçekleştirme hedefine Actros L ile bir adım daha yaklaştığını belirten Kurt, sözlerine şöyle devam etti: “Sunduğumuz güvenlik özellikleri de bunu kanıtlıyor. Active Sideguard Assist’e (Aktif Yan Görüş Asistanı), önceki sistem ile karşılaştırıldığında potansiyel olarak hayat kurtarabilecek farklı işlevler eklendi. İkinci nesil Active Sürüş Asistanı (ADA 2); kamyonun dikey ve yatay yönlendirmesi ile belirli koşullar altında sürücüye aktif olarak yardımcı olmasının yanı sıra, öndeki araçla olan mesafeyi de otomatik olarak koruyabiliyor. Actros L, ayrıca yaya algılama özelliğine de sahip, kombine radar ve kamera sistemi kullanarak çalışan Active Brake Assist 5 (Aktif Fren Asistanı 5) ile donatıldı. Milyonlarca kilometrelik zorlu testleri ardında bırakarak yollarla buluşan Actros L ile bir kez daha standartları belirliyoruz. Actros L'nin geliştirilmesinde ve üretilmesinde emeği olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başarı çıtasını bir adım daha yukarıya taşıyan Actros L ailesinin pazar liderliğimizi pekiştireceğine yönelik inancımız tam.”

Konforun ve lüksün bir üstü

Mercedes-Benz’in kamyon sürücülerine konforun bir üstünü sunduğu yeni ağır hizmet kamyonu Actros L; lüks, konfor, güvenlik ve teknolojide başarı çıtasını bir üst seviyeye taşıyor. StreamSpace, BigSpace ve GigaSpace seçenekleri bulunan ve son derece ferah bir iç mekana sahip olan Actros L’nin sürücü kabini 2,5 metre genişliğinde. Motor tüneli olmaması sayesinde düz bir zemine sahip olan araç, kabin içerisinde konforlu bir ortam sunuyor. Geliştirilmiş gürültü ve ısı yalıtımı, sürüş esnasındaki motor gürültüsünü engelliyor ve özellikle molalarda sürücünün dinlenmesine yardımcı olmak için istenmeyen ve rahatsız edici seslerin kabinin içine ulaşmasına engel oluyor.

Actros L; şık koltuk kılıfları, GigaSpace kabinlerde standart olarak sunulan üst kısmı 45 mm kalınlığında olan rahat bir şilte ve yatak alanında hoş bir yüzeye sahip kabin arka paneli olmak üzere sürücünün konfor ve rahatlığını arttırmayı amaçlayan çeşitli ekipman detaylarına da sahip. Ortamdaki ferahlık hissi, Mercedes-Benz'ın iç alan aksesuarları kullanılarak daha da fazla artırılabiliyor.

Actros L’de daha rahat bir sürüş pozisyonu ve yol görüşü için oturma pozisyonu 40 milimetre alçaltıldı. Bununla birlikte, Xenon farlara göre daha yüksek ışık yoğunluğuna sahip, yeni tasarımlı LED farlar da yolun mükemmel bir şekilde aydınlatılmasını sağlarken araca daha karakteristik bir görünüm katıyor. LED farlar ile birlikte özellikle karanlık ortamlarda yapılan yolculuklarda güvenliğe önemli bir katkı sağlanıyor. Halojen farlara göre enerjiden daha fazla tasarruf sağlayan LED farlar, ayrıca daha uzun bir kullanım ömrü sunuyor.

Actros L, teknoloji ve güvenlikte yeni standartları belirliyor

Aktif güvenlik asistan sistemlerini kullanarak karayolu trafiğini mümkün olduğunca güvenli hale getirmeye yardımcı olmayı hedefleyen Mercedes-Benz, Actros L ile kazasız sürüş vizyonunu gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşıyor. Bu vizyon sadece Şerit Takip Asistanı, Mesafe Kontrol Asistanı, ana ve geniş açılı aynaların yerini alan MirrorCam ile değil, aynı şekilde bir dizi diğer güvenlik özelliği ile de kanıtlanıyor.

Actros L 1851 LS Plus donanım seviyesinde standart, diğer donanım seviyelerinde opsiyonel olarak sunulan Active Sideguard Assist (Aktif Yan Görüş Asistanı) sayesinde önceki sistem ile karşılaştırıldığında potansiyel olarak hayat kurtarabilecek farklı bir işleve daha sahip. “Active Sideguard Assist” (Aktif Yan Görüş Asistanı) adı verilen bu yeni sistem, ön yolcu tarafındaki hareketli yayalar veya bisikletliler konusunda artık sürücüyü sadece uyarmakla yetinmiyor. Sistem, sürücünün uyarılara zamanında karşılık vermemesi durumunda aracı durdurabilmek için 20 km/s'ye kadar olan dönüş hızlarında otomatik bir frenleme başlatabilme özelliğine de sahip. Active Sideguard Assist, bu tür bir frenleme manevrası ihtiyacını fark edebiliyor ve ideal bir senaryoda olası bir çarpışmayı önleyebiliyor.

Aktif Sürüş Asistanı ikinci nesliyle sürücülere destek oluyor

Actros L 1851 LS Plus donanım seviyesinde standart, diğer donanım seviyelerinde opsiyonel olarak sunulan diğer bir donanım olan ikinci nesil Active Sürüş Asistanı (ADA 2); kamyonun dikey ve yatay yönlendirmesi ile belirli koşullar altında sürücüye aktif olarak yardımcı olmasının yanı sıra, öndeki araçla mesafeyi de otomatik olarak koruyabiliyor. Kamyonun hızlanmasını sağlayabilen bu sistem, yeterli dönüş açısı veya açıkça görülebilir şerit çizgileri gibi gerekli sistem koşulları karşılandığında direksiyonu da yönlendirebiliyor. Buna ek olarak ADA 2, görsel ve sesli uyarılara rağmen sürücünün direksiyonu kontrol etmediği durumlarda acil durum frenini uygulayabilen Emergency Stop Assist (Acil Durum Frenlemesi) fonksiyonu ile de donatıldı. Kamyonun durması halinde yeni elektronik park frenini otomatik olarak devreye sokabilen sistem, sağlık görevlileri ve diğer ilk müdahale ekiplerinin acil bir durumda doğrudan sürücüye ulaşmalarına yardımcı olmak için kapıların kilidini de açabiliyor.

Actros L, ayrıca yaya algılama özelliğine de sahip Active Brake Assist 5 (Aktif Fren Asistanı 5) ile donatıldı. Sistem; bir yayaya önden çarpma riskinin olması, sürücünün dikkatinin dağılması, araçlar arasındaki takip mesafesinin çok kısa olması, uygun olmayan bir hız nedeniyle kamyonun önündeki sürüş halinde olan veya hareketsiz bir araçla çarpışması gibi kazaları önlemeye yardımcı oluyor. Kombine radar ve kamera sistemi kullanarak çalışan ABA 5; ön tarafta seyir halindeki bir araçla, hareketsiz bir engelle veya bir kişiyle (aracın önünden geçen, araca doğru gelen, araçla aynı şeritte yürüyen veya aniden korkarak duraksayan) ilgili kaza riskini tespit ederse, öncelikle sürücüyü görsel ve sesli olarak uyarıyor. Sistem, sürücünün uygun şekilde karşılık vermemesi halinde ikinci aşamada kısmi frenleme başlatabiliyor. Çarpışma tehlikesinin devam etmesi durumunda hareket etmekte olan kişiye karşılık veren ABA 5, azami 50 km/s hıza kadar olan araç hızlarında otomatik tam durma frenlemesi gerçekleştirebiliyor.

Tüm bu sistemlerle belirli limitler dahilinde sürücüyü mümkün olduğunca desteklemeyi amaçlayan Mercedes-Benz, yasaların da öngördüğü üzere aracın güvenli bir şekilde kullanılmasından tamamen sorumlu olan kişinin sürücü olduğunun da altını çiziyor.

Yeni model yılı ile birlikte gelen yenilikler

Türkiye’de satışa sunulan Actros L 1848 LS, Actros L 1851 LS ve Actros L 1851 LS Plus modellerinde Actros L yeniliklerine ek olarak ilave model yılı yenilikleri de sunulmaya başlandı. Actros L 1848 LS, Actros L 1851 LS ve Actros L 1851 LS Plus modellerinde Euro VI-E emisyon normuna geçiş yapılırken, sulu tip retarder yerine yağlı tip retarder bulunuyor.

Actros L 1848 LS ve 1851 LS modellerinde standart olarak yüksek teknolojili araçların gereksinimi olan daha fazla güç talebini rahatlıkla karşılayabilen, bakım gerektirmeyen, uzun ömürlü ve düşük sıcaklıklarda bile yüksek kapasitede çalışabilen geliştirilmiş AGM tipi akü sunuluyor. Ayrıca, LED sinyal tasarımı ile Actros L 1848 LS’in daha karakteristik bir dış görünüşe sahip olması sağlandı. Actros L 1851 LS’de Mesafe Kontrol Asistanı ile Konforlu ve Süspansiyonlu Muavin Koltuğu standart olarak yer alırken; Actros L 1851 LS Plus modelinde Style Line ve InteriorLine tasarım konseptleri, Dolby Digital 5.1 ses teknolojisi ve 7+1 hoparlör düzenine sahip Geliştirilmiş Ses Sistemi standart donanımda sunulmaya başlandı.

Mercedes-Benz Türk, sektörde standartları belirleyen Actros serisinin en büyük ve en donanımlı modeli Actros L ile beraber, serideki yeni özellikleriyle 2022 yılında da kamyon pazarındaki öncülüğünü sürdürecek ve pazar liderliğini pekiştirmeye emin adımlarla devam edecek.