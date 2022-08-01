Mercedes-Benz Türk, ofis çalışanları için esnek çalışma modelini kalıcı hale getirdi

Uzun süredir uzaktan ve esnek çalışma modelini uygulayan Mercedes-Benz Türk, 2022 yılından itibaren ofis çalışanları için esnek çalışma modelini kalıcı hale getirme kararı aldı.

Pandemi ile birlikte çalışma hayatında yaşanan büyük değişimleri yakından takip eden ve çalışanlarının mutluluğu ve motivasyonuna büyük bir önem veren şirket, çalışanlarına yönelik gerçekleştirdiği anket çalışmaları sonucunda, fonksiyonların çalışma düzenine göre farklılık gösteren hibrit çalışma modeline geçmeye karar verdi. Mercedes-Benz Türk, yeni çalışma düzeni doğrultusunda bu yıldan itibaren tüm yaz aylarında işin el verdiği tüm fonksiyonlarda 4 ay boyunca uzaktan çalışma modelini uygulamaya aldı. Şirket ayrıca, yaz ayları dışında kalan dönem boyunca işin gereği uygun olan tüm bölümlerdeki çalışanların 3 gün uzaktan 2 gün de ofisten çalışma sistemine geçmesini sağlayacak.

Mercedes-Benz Türk İnsan Kaynakları Direktörü Betül Çorbacıoğlu Yaprak, konu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İş hayatı, pandemi ile birlikte hayatımıza giren yeni çalışma düzenine hızlı bir şekilde uyum sağlamak durumunda kaldı. Yeni çalışma düzeni ile uzaktan çalışmanın da mümkün olabileceğini, hatta bazı işler için bu şekilde çalışmanın daha verimli olduğunu hep birlikte deneyimledik. Mercedes-Benz Türk olarak, uzaktan ve esnek çalışma modelini pandemi öncesinde de uyguluyorduk. Daha önce de uyguladığımız bir model olduğu için bu geçişi kolay bir şekilde atlattığımızı ve hızlı bir şekilde adapte olduğumuzu söyleyebilirim. Yaptığımız anketlerde, çalışanlarımızın önemli bir kısmının yeni dönemde hibrit modelde çalışma için istekli olduklarını gördük. Çalışanlarımızın mutluluğu ve motivasyonuna büyük önem veren bir şirket olarak, 2022 yılından itibaren tüm yaz aylarında işin el verdiği fonksiyonlarda ve birimlerde 4 ay boyunca uzaktan çalışma kararını aldık. Yaz ayları dışında kalan dönemde ise, işin gereksinimlerine göre çalışanlarımız 3 gün uzaktan 2 gün de ofisten çalışabilecekler. Bildiklerimizi unutup, yeniden öğrenme ve kendimizi sürekli yenileme çağındayız. Yeni döneme ayak uyduran şirketlerin gelecekte de başarılı olacaklarını düşünüyorum.”

2020 yılında ortaya çıkan Covid-19 pandemisi ile birlikte mümkün olan tüm fonksiyonlardaki çalışanları için uzaktan çalışma modelini devreye alan Mercedes-Benz Türk, otomotiv sektöründe söz konusu uygulamayı en erken ve uzun soluklu hayata geçiren şirket olmuştu.