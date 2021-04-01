Mercedes-Benz Türk IT ekibi, projeleriyle Hoşdere Otobüs Fabrikası üretim süreçlerinde fark yaratıyor

Daimler dünyasının en önemli ve entegre otobüs üretim tesislerinden olan Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, şirketin IT mühendislerinin geliştirdiği otobüs üretim süreçlerini kolaylaştıran yazılımlar ve projelerle fark yaratmaya devam ediyor.

InfoX ile daha verimli üretim ve 1.4 milyon yaprak kağıt tasarrufu

Güvenli, hatasız ve verimli süreçlerin yeni boyutuna ulaşmak için dijitalleşmeyi dünya çapında ve sistematik olarak kullanan Mercedes-Benz, InfoX ile bu vizyonu montaj hattına aktarmayı hedefliyor. InfoX, araç bilgilerini yarı otomatik olarak oluşturan ve bu bilgileri üretim çalışanları için dijital olarak kullanıma sunan bir uygulama.

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası imalat ekibinin desteğiyle IT departmanı tarafından programlanan bir web uygulaması olan InfoX, montaj alanında yer alan tabletlerde kullanıma sunuluyor. 2020 yılının Ocak ayından bu yana Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda kullanılan InfoX, Almanya’daki Neu-Ulm Otobüs Fabrikası’nda da planlandığı şekilde kullanılmaya başlandı.

İmalat hattındaki araçların bilgileri daha önce tamamen SAP’den manuel olarak okunup, işlenir ve farklı programlara aktarılarak (Excel, Word vb.) montaj çalışanları için hazır hale getirilirdi. Bu noktada, bilgiyi çalışan düzeyinde de hazırlamak mümkün değildi. InfoX uygulaması sayesinde çalışanların, imalat sürecinde hangi parçanın hangi istasyonda takılacağı bilgisini günlük olarak tabletlerinde görmesi mümkün oluyor.

InfoX konseptiyle bilginin işlenmesi için harcanan çabanın yanı sıra işlem güvenilirliği de arttırıldı. Bu dijitalleşmenin bir diğer artısı ise Neu-Ulm ve Hoşdere üretim tesislerinde toplamda 1,4 milyon yaprak kağıdın kullanımının önüne geçilmesi. Türk mühendisler ayrıca InfoX’i daha da genişleterek tüm EvoBus fabrikalarında kullanabilir hale getirmeyi de hedefliyorlar.

KiYSiS (Kapak İmalat Yönetim Sistemi) Projesi ürün kalitesini ve üretim verimliliğini artırıyor

Mercedes-Benz Türk tarafından geliştirilen bir diğer önemli bir proje ise bir üretim yönetim sistemi olan KiYSiS (Kapak İmalat Yönetim Sistemi) Projesi.

Otobüs dış yüzeyinin büyük bir kısmını oluşturan bagaj ve bakım kapaklarının yüksek çeşitlilik ve adette üretildiği birimde devreye alınan sistem; üretim sipariş yönetimi, dijital parça takibi ve proses veri analizi olmak üzere üç modül ile hizmet veriyor. Bu uygulamalar sayesinde, üretim siparişleri tamamen otomatik bir şekilde ilgili istasyona ulaşıp burada işlem gören kapakların kare kodlar ile yönetilmesi sayesinde gerek parçaların fiziksel takibi gerekse üretimi esnasında ilgili üretim makinelerinde oluşan proses verileri canlı olarak kayıt altına alınıyor ve on yıl boyunca geriye dönük takipleri sağlanıyor. Bunun yanında, çalışanlar için temin edilen tabletler sayesinde hem kâğıt kullanımının önüne geçildi hem de sahadan gelen geri bildirimlerinin sisteme canlı olarak akmasını sağlandı.

Proje sayesinde; yüksek üretim hacmine sahip Kapak Üretim Merkezi’nde talaşlı imalat, soğuk şekil verme, kaynak, yüzey kaplama ve yapıştırma gibi kritik üretim süreçlerinden geçen bir kapakta yaklaşık 250 adet farklı proses verisi kaydedilerek gerek ürünlerin kalitesinde gerekse üretim verimliliğinde sürekli iyileştirme kültürü dijital bir şekilde devam ettiriliyor.

Eylül 2020’de sipariş modülü ve Nisan 2021’de dijital parça ve proses veri analiz modüllerinin devreye alınması ile beraber KiYSiS projesinin yatırımını bir yıl gibi bir sürede amorti ederek her yıl önemli tasarruflar getirmesini hedefleniyor.

Parça N umarası Dağıtım Yazılımı ile olası hataların önüne geçildi

Ulm, Mannheim ve Hoşdere Otobüs Fabrikaları’nda yer alan AR-GE ekipleri tarafından gelen otobüs parça numara talepleri Daimler India tarafından manuel iş gücüyle belirleniyordu. Bu talepler, Mercedes-Benz Türk mühendislerinin geliştirdiği robot tarafından yapılmaya ve ilgili iş birimlerine raporlanmaya başladı. Bu sayede manuel sistemin oluşturabileceği hataların önüne geçildiği gibi; gün boyu yüksek sayıda parça numarası üretilmesi mümkün oldu.

Yoğun iş süreci Ödeme Takip Yazılımı ile otomatize edildi

Mercedes-Benz Türk tarafından geliştirilen robot yazılımı sayesinde, EvoBus’taki alacaklılar muhasebesi ekibinin sorumluluğundaki faturaların ödeme bilgileri robot yazılımı tarafından Outlook görevi olarak ilgili EvoBus çalışanlarına atanırken, geciken ödemeler ile ilgili bildirimlerin ve hatırlatmaların gönderilmesi de sağlanıyor. Manuel iş gücüyle takip edilen bu yoğun iş süreci geliştirilen robot yazılımı sayesinde otomatize edildi.

Origin Process Yazılımı sayesinde rekabet avantajı korunuyor

Mercedes-Benz Türk A.Ş Hoşdere Otobüs ve Aksaray Kamyon Fabrikaları’nda üretilen araçların ihracatında tercihli menşe belgelerinin firma tarafından düzenlenebilmesi için yapılacak hesaplamada gerekli olan, üretimde kullanılan parçaların tedarikçilerinden menşe belgeleri RPA tarafından talep ediliyor, toplanıp menşe sistemine işlenerek arşivleniyor. Bu yazılım sayesinde, mevzuatsal riskler elimine edilerek, müşterilerin araçlarının ithalatında gümrük vergisi ödemesine gerek kalmıyor ve menşe belgesi düzenlenememesine bağlı olarak oluşacak satış ve itibar kaybı da engellenerek rekabet avantajı korunmuş oluyor.