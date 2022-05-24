Mercedes-Benz Türk, geniş kamyon portföyü ile sektörün beklentilerini aşıyor

Pazar koşulları ve müşterilerinden aldığı geri bildirimler doğrultusunda araçlarını sürekli yeniliklerle donatan Mercedes-Benz Türk, pazara sunduğu geniş kamyon ürün portföyü ile hem filo müşterilerinin hem de bireysel müşterilerin ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Kamyon sektöründeki liderliğini uzun yıllardır elinden bırakmayan şirket, gerçekleştirdiği yoğun AR-GE çalışmaları sonucunda Arocs, Actros ve Atego modellerinde 2022 yılında da kapsamlı yenilikler sunuyor.

Actros L: Standartları belirleyen Actros serisinin en büyük ve en donanımlı modeli

Mercedes-Benz Türk’ün Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen ve Mercedes-Benz’in bugüne kadarki en konforlu kamyonu olma özelliğini taşıyan Actros L çekiciler Türkiye’de satışa sunulmaya başlandı. Actros serisinin en geniş ve en donanımlı modeli Actros L, rahat sürüş deneyimi, konforlu yaşam alanı ve verimli çalışma için sunduğu özelliklerle konforun ve lüksün bir üstünü müşterilerine sunuyor.

Actros L; lüks, konfor, güvenlik ve teknolojide başarı çıtasını bir üst seviyeye taşıyor. StreamSpace ve GigaSpace kabin seçenekleri bulunan ve son derece ferah bir iç mekana sahip olan Actros L’nin sürücü kabini 2,5 metre genişliğinde. Motor tüneli olmaması sayesinde düz bir zemine sahip olan araç, kabin içerisinde konforlu bir ortam sunuyor. Geliştirilmiş ses ve ısı yalıtımı, sürüş esnasındaki motor ve yol gürültüsünü engelliyor. Bu geliştirmeler istenmeyen ve rahatsız edici seslerin kabinin içine ulaşmasına engel olurken, özellikle molalarda sürücünün dinlenmesine yardımcı oluyor.

Aktif güvenlik asistan sistemlerini kullanarak karayolu trafiğini mümkün olduğunca güvenli hale getirmeye yardımcı olmayı hedefleyen Mercedes-Benz, Actros L ile kazasız sürüş vizyonunu gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşıyor. Bu vizyon sadece Şerit Takip Asistanı, Mesafe Kontrol Asistanı, ana ve geniş açılı aynaların yerini alan MirrorCam ile değil, aynı şekilde bir dizi diğer güvenlik özelliği ile de kanıtlanıyor.

Actros L 1848 LS, Actros L 1851 LS ve Actros L 1851 LS Plus modellerinde Actros L yeniliklerine ek olarak ilave model yılı yenilikleri de sunulmaya başlandı. Actros L 1848 LS, Actros L 1851 LS ve Actros L 1851 LS Plus modellerinde Euro VI-E emisyon normuna geçiş yapılırken, yeni yağlı tip retarder sunuluyor.

Actros ve Arocs nakliye ürün ailesi sektörde fark yaratmaya devam ediyor

Mercedes-Benz Türk tarafından Türkiye pazarına sunulan Actros ve Arocs nakliye ürün ailesinde Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen Actros 2632 L DNA 6x2, 2642 LE-RÖM 6x2, 3232 L ADR 8x2 ve 3242 L 8x2 ile Mercedes-Benz’in Wörth Fabrikası’nda üretilen Actros 1832 L 4x2, 2632 L DNA 6x2, 2632 L ENA 6x2 ve Arocs 3240 L ENA 8x2 modelleri yer alıyor.

Büyük bölümü kapalı/frigofirik kasa, tenteli römork ve akaryakıt tankeri gibi alanlarda kullanılan araçlar, ağırlıklı olarak şehirler arası olmak üzere şehir içi taşımacılıktaki ihtiyaçlara cevap veriyor. Kamu hizmetlerinde de ön plana çıkan Actros ve Arocs nakliye ürün ailesi; farklı teknik ihtiyaçlara hazır seri donanımları, kullanılacak segment özelindeki gereksinimlere uygunluğu ve çeşitli üstyapılara adaptasyon kolaylığı ile öne çıkıyor. Söz konusu araçların kamu sektöründeki başlıca kullanım alanlarını ise, katı atık toplama, çaça, yol süpürme, itfaiye, su tankeri ve tehlikeli madde taşımacılığı oluşturuyor.

2022’de yapılan yeniliklerle gücüne güç katan Actros ve Arocs nakliye ürün ailesi; rekabetçi yük taşıma kapasitesi, hava süspansiyonlu arka aksları, 8x2 araçlar hariç tüm nakliye araçlarında seri olarak sunulan ABA 5 donanımı, Powershift şanzımanı, kullanım amacına uygun teknik ve yasal gerekliliklerin sağlanmasının yanında ihtiyaca yönelik çeşitli opsiyonel donanım paketleri ile sektörde fark yaratmaya devam ediyor.

Arocs kamyon ve çekiciler; gücü, sağlamlığı ve verimliliği ile ön plana çıkıyor

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 2016 yılından beri üretilen Arocs kamyon ve çekiciler, inşaat sektörünün ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda özel olarak geliştirildi. Arocs inşaat grubu kamyonları, farklı aks konfigürasyonları, motor güçleri ve şanzıman tipleri ile damper, beton mikseri ve beton pompası üstyapılarına uygun olarak tasarlandı. Gücü, sağlamlığı ve verimliliği ile öne çıkan araçlar, inşaat sahasındaki en zorlu koşulların bile rahatlıkla üstesinden geliyor.

Mercedes-Benz Türk, 2022 yılı itibarıyla OM471 motora sahip tüm inşaat serisi kamyonlarında; fren sistemi bakım maliyetini azaltan, güvenli sürüşe katkı sağlayan ve 410 kW maksimum frenleme gücü sunan Güçlendirilmiş Motor Freni’ni de (Powerbrake) standart olarak sunuyor.

Damper üstyapısına uygun Arocs kamyonlar, dinamik sürüş karakteristiği sunuyor

Damper üstyapısına uygun Arocs kamyonlar, zorlu inşaat sahalarında kendini kanıtlayan sağlamlığı, sürücüsüne sunduğu güven ve dinamik sürüş karakteristiği ile müşterilerin beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. Mercedes-Benz Türk, çeşitli müşteri taleplerini karşılamak amacıyla damper serisi Arocs kamyonları; iki akslı Arocs 2032 K, üç akslı çift çeker Arocs 3332 K, 3345 K ve dört akslı çift çeker 4145 K, 4148 K ve 485 1K seçenekleriyle pazara sunuyor.

Mercedes-Benz Türk, inşaat sahasında zorlu koşulları ve yüksek yük kapasitesine yönelik talepleri karşılamak amacıyla tasarladığı en güçlü damper kamyon modeli Arocs 4851K ile müşterilerinin beklentilerini yanıt veriyor. Mercedes-Benz Türk, dört akslı çift çeker kamyonların motor güçlerini 2021 yılı itibarıyla yaklaşık 30 PS artırmıştı. Sektörün beğenisini kazanan motor gücü artışı, 2022 yılı itibarıyla 6x4 damper araçta da sunulmaya başlandı. Üç akslı çift çeker damper üstyapısına uygun Arocs 3342 K modelinin motor gücü 30PS artırılarak, 3345K olarak müşterilerin beğenisine sunuldu.

Beton mikseri üstyapısına uygun Arocs ailesine yeni bir üye daha eklendi

Mercedes-Benz Türk’ün beton mikseri üstyapısına uygun, manevra alanının genişliği ve üstyapının büyüklüğüne göre değişen talepleri karşılayabilmek için çeşitlendirdiği çift çeker Arocs kamyonlarını ise, sırasıyla üç akslı 3332 B ve 3342 B ile dört akslı 4142 B modelleri oluşturuyor. Şirket, portföyüne yeni eklediği Arocs 3740 ile de hazır beton sektöründe faaliyet gösteren müşterilerinin beklentilerini hem teknik hem de ekonomik açıdan karşılayacak yeni bir oyuncuyu daha sahaya sürüyor. Özellikle şehir içi kullanımlarda yakıt ekonomisi ile avantaj sağlayan Arocs 3740, muadillerine göre gerek araç yüksekliği gerekse kabin giriş yüksekliğinin daha az olmasından dolayı sürücülere iniş-biniş kolaylığı sağlıyor. Mercedes-Benz Türk, yeni oyuncusu Arocs 3740 ile güvenli, performanslı ve konforlu bir sürüş dinamiği sunuyor.

Beton pompası üstyapısına uygun geniş Arocs seçenekleri

Mercedes-Benz Türk’ün sektöre sunduğu beton pompası üstyapısına uygun Arocs kamyonları da üç akslı 3343 P ve dört akslı 4143 P ve 4443 P modellerinden oluşuyor. Her uzunluktaki beton pompası üstyapısına uygun olarak yapılandırılan kamyonlarda standart olarak sunulan en önemli özelliklerin başında ise pompa üstyapısı için olmazsa olmaz nitelikteki yüksek tork çıkışlı Live (NMV) PTO geliyor. Bu özellik sayesinde, beton pompası üstyapılarının imalatı sırasında araçlara uygulanan ve kardan şaftının kesilmesini gerektiren ara şanzıman uygulamasının önüne geçilerek zaman ve maliyetten tasarruf sağlanıyor.

Arocs çekiciler zorlayıcı koşullarda dahi konforlu sürüş sunuyor

Mercedes-Benz Türk’ün pazara sunduğu Arocs 1842 LS kısa ve uzun kabin çekicileri ise güçlü yürür aksam, şasi ve aktarım organları sayesinde en zorlu koşulların üstesinden rahatlıkla geliyor. Uzun kabin Arocs çekicilerde kullanılan, dört noktadan bağımsız konforlu tip kabin süspansiyonu 2022 yılı itibarıyla kısa kabin Arocs çekicilerde de standart olarak sunulmaya başlandı. Böylece, araç zorlayıcı koşullarda dahi konforlu bir sürüşe olanak sağlıyor. Genellikle zorlu koşullarda tercih edilen Arocs çekici ailesinin 1842 LS kısa kabin çekici modeli, mikser çekicisi olarak da beklentileri tam anlamıyla karşılıyor.

Arocs çift çeker çekiciler, ağır nakliye segmentindeki beklentileri eksiksiz karşılıyor

Mercedes-Benz; Avrupa pazarında yıllardır çok güçlü olduğu ve üstün ürünler sunduğu ağır nakliye segmentinde, Türkiye pazarında da müşterilerinin beklentilerini eksiksiz karşılayan bir ürün portföyü sunuyor. Euro 6 ürün ailesi üyesi olan ve Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen Arocs 3351 S çekiciler, 120 tonluk teknik katar kapasitesine sahip uzun ve kısa kabin seçenekleri ile sektörle buluşuyor. 6×4 aks konfigürasyona sahip Arocs 3351 S; standart olarak 12,8 lt’lik 510 PS güç ve 2500 Nm tork üreten motor, 410 kW frenleme gücü sağlayan motor freni, 7,5 tonluk ön aksı ve 13.4 tonluk cerli arka aksları, 4,33 aks tahvil oranıyla ağır yüklerde ihtiyaç olan yüksek tork iletimi ve yüksek performansıyla ağır nakliye sektörüne hitap ediyor. Arocs 3351 S kısa kabin çekicilerde de uzun kabin araç tipinde olduğu gibi, konforu artıran dört noktadan bağımsız konforlu tip kabin süspansiyonu 2022 yılından itibaren standart pakette yer alıyor.

155 tona kadar teknik katar için özel olarak tasarlanan ve Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen Arocs 3358 S; 15,6 lt’lik 578 PS güç ve 2800 Nm tork üreten motoru, 480kW frenleme gücü sağlayan motor freni, güçlendirilmiş yürür aksamı (9 tonluk ön aksı ve 16 tonluk cerli arka akslar), 5,33’e varan aks tahvil oranları ve dört yana yatar 3.5 inçlik ağır hizmet tipi 5. teker çeki tablası ile ağır nakliye sektörünün tüm beklentilerine fazlasıyla cevap veriyor.

Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda ürettiği çift çeker araçların haricinde, özel talepler dahilindeki farklı aks çeşitlerini de (örneğin; 6x2, 6x4, 6x6, 8x4 vb.) Türkiye pazarına sunuyor. Şirket; ağır nakliye segmentinde normal yük kapasitesinin çok üzerindeki yükler için özel olarak tasarlanan, 180 ve 250 ton teknik katar ağırlıklarına sahip “Turbo Retarder Kavramalı” 6x4 veya 8×4 aks konfigürasyona sahip Arocs/Actros araçları ile sektörün talep ettiği tüm beklentilere cevap veriyor.

Hafif kamyon segmentinde yer alan Atego geniş bir kullanım alanına sahip

Hafif kamyon segmentinde şehir içi dağıtım, kısa mesafe taşımacılığı ve kamu uygulamalarında yoğun bir şekilde kullanılan Atego modeli de geniş bir kullanım alanına sahip. Çok çeşitli üstyapıların uygulanmasına elverişli olan araç, şehir içi dağıtım amacı ile ağırlıklı olarak kapalı kasa, açık kasa ve frigo kasa üstyapılarıyla; perakende taşımacılığı, posta taşımacılığı, canlı hayvan ya da evden eve nakliyat gibi alanlarda sıklıkla tercih ediliyor. Tanker üstyapısı ile tehlikeli madde taşımacılığında da kullanılabilen araç, farklı üstyapılarla çöp kamyonu, yol süpürme aracı, itfaiye veya karla mücadele aracı olarak da kamu uygulamalarında tercih ediliyor.

Mercedes Benz Türk’ün Türkiye pazarı için sunduğu Atego ürün portföyünde, 4x2 düzeninde 1018, 1518 ve 1621 modellerinin yanında ayrıca 6x2 düzeninde Atego 2424 standart paketleri bulunuyor.

Daimler Truck’ın Wörth fabrikasında üretilen ve Türkiye’ye ithal edilen Atego modeli çok geniş bir ürün yelpazesine sahip. Mercedes-Benz Türk, Türkiye’de standart olarak sunduğu araçların dışında, Daimler Truck’ın geniş ürün gamından özel araç çalışması yaparak farklı donanımdaki bir ürün siparişini de müşterilerine ulaştırabiliyor.