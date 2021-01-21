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Mercedes-Benz Türk, 2021 yılında da liderliği hedefliyor

• Türkiye’deki faaliyetlerinde 53 yılı geride bırakan Mercedes-Benz Türk, başarılarına 2020 yılında da devam etti. • Pandemi döneminde hayatın devamlılığı için satış sonrası hizmetlerini 7/24 sürdüren Mercedes-Benz Türk, seyahat kısıtlamasından etkilenen 2019 model otobüslerin garanti sürelerini de uzattı. • Otobüste güvenilir 2. El faaliyetlerini sürdüren BusStore ile Mercedes-Benz Türk, ihraç ettiği otobüslerle de Türkiye ekonomisine katkıda bulundu. • Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, 2020 yılında üretimin yanı sıra bünyesinde barındırdığı AR-GE Merkezi ile de Türkiye’den dünyaya mühendislik ihracatı yapmaya devam etti.

Otovitrin 21.01.2021, 20:24
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Mercedes-Benz Türk, 2021 yılında da liderliği hedefliyor

Türkiye’deki faaliyetlerine 1967 yılında başlayan Mercedes-Benz Türk, 2020 yılını otobüs ürün grubunda bir kez daha başarılarla tamamladı. Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretimini sürdürerek 95 bininci otobüsünü geçtiğimiz yıl eylül ayında banttan indiren Mercedes-Benz Türk, Türkiye’de ürettiği otobüslerin ihracatından elde ettiği gelir ile ülke ekonomisine katkısını aralıksız sürdürdü.

Otobüs sektörünün ve şirketin, 2020 yılının değerlendirilmesi ile 2021 öngörülerinin paylaşıldığı online basın toplantısına, Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış Operasyonları Grup Müdürü Tolga Bilgisu, Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, Mercedes-Benz Türk Şehir İçi Otobüs ve Kamu Satış Grup Müdürü Orhan Çavuş, 2.El Otobüs & Kamyon Satış Direktörü Didem Daphne Özensel, 2.El Otobüs Satış Grup Müdürü Oytun Balıkçıoğlu, Otobüs & Kamyon Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Can Balaban, Otobüs Satış Sonrası Teknik Operasyonlar Grup Müdürü M. Selim Eyüboğlu, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler Pazarlama ve Satış Direktörü Uğur Erdinç ile Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Miray Kutlu katıldı.

Satış Sonrası Hizmetler tüm koşullarda müşterilerin yanında olmayı sürdürdü

Covid-19 pandemisi sebebiyle umulmadık koşullarda ve değişken uygulamalarla tamamlanan 2020 yılında, Mercedes-Benz Türk’ün satış sonrası hizmetleri, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre destek sağlayarak sektörün bu alanında da öncülüğünü sürdürdü. Mercedes-Benz Türk, hayatın devamlılığını sağlamak anlamında servislerini 7/24 açık tutarak otobüs müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam etti.

Şirketin bir diğer uygulaması da garanti sürelerini uzatmak oldu. Salgının kontrol altına alınma tedbirleri kapsamında, Mart ayının sonunda başlayan, şehirler arası otobüs seyahatlerinin valilik kararına bağlanarak kademeli olarak sınırlandırılması sürecinde, kullanımda olmayan araçların garanti sürelerine ilişkin konunun ele alınması yönünde talepler gündeme geldi. Müşterilerinin beklentilerine her zaman yanıt vermeye özen gösteren Mercedes-Benz Türk, bu kapsamda kullanımı kısıtlanan araçların garanti sürelerini söz konusu zaman aralığında uzatarak otobüs sahiplerine destek vermeyi sürdürdü. Mercedes-Benz Türk, aynı zamanda servis sözleşmeli araçlarını da bu uygulama kapsamında destekleyerek; geçmiş yıllarda müşterilerinin tercih ettiği ve güncel durumda devam eden servis sözleşmelerini de seyahat kısıtlaması süresi kadar uzattı.

Güvenilir 2. El otobüs satışlarında BusStore imzası

Mercedes-Benz Türk’ün otobüs alanında 2. El faaliyetlerini sürdüren BusStore markası, 2020 yılında hem iç pazar hem de ihracat pazarlarında faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. BusStore, ihraç edilen otobüsler sayesinde Türkiye ekonomisine de katkıda bulundu.

BusStore, 2019 yılının son çeyreğinde giriş yaptığı şehir içi otobüs pazarında 2020 yılında konumunu sağlamlaştırdı. BusStore, sıfır şehir içi otobüs alan müşterilerinin takas araçlarını alarak onlara destek oldu. Ayrıca tek noktadan tam hizmet anlayışını sürdüren BusStore, müşterilerine kredi imkânları da dâhil olmak üzere en iyi şekilde destek oldu.

2020 yılında hedeflerine ulaşan BusStore, 2021 yılında filosunu yenilemek isteyen müşterilerine takas alımlarında destek olmayı hedefliyor. BusStore, hem alım hem de satış tarafında şehir içi otobüs pazarında da güvenilir iş ortağı olmaya devam etmeyi planlıyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler yine başarılara imza attı

Türkiye’de 2020 yılında satılan her 2 Mercedes-Benz marka otobüsün 1'i, BusStore’da satılan her 3 otobüsün 2’si, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler tarafından kredilendirildi. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, taşıt kredisinin yanı sıra sigorta hizmetleri de sunmaya devam etti. Şirket, sigortaladığı her 10 araçtan 6’sını kredi ödeme planlarına dâhil kasko poliçeleri ile garanti altına aldı.

Otobüs AR-GE’sinde Hoşdere imzası

Daimler dünyasının en önemli otobüs üretim tesislerinden olan Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, 2020 yılında 25. yaşını kutladı. 1995 yılında, otomotiv üretim tesisleri arasında ISO 9001 kalite sistem sertifikasyonuna ulaşan ilk fabrika olan Hoşdere Otobüs Fabrikası, aradan geçen çeyrek asırda hem Türkiye’nin hem de dünyanın en teknolojik, en çevreci ve en kapsamlı entegre otobüs üretim merkezlerinden biri konumuna geldi. 1993 yılında temelleri atılan Hoşdere Otobüs Fabrikası için 25 yılda toplamda 540 milyon avroyu aşkın yatırım gerçekleştirildi. Çevreci ve teknolojik uygulamalar ile verimliliğin her geçen gün artırıldığı fabrikada yaklaşık 4 bin kişi çalışıyor.

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, bünyesinde barındırdığı AR-GE Merkezi ile de Türkiye’den dünyaya mühendislik ihracatı yapıyor. Hoşdere Otobüs Fabrikası AR-GE Merkezi, Daimler otobüsleri global sorumlulukları kapsamında aldığı sorumlulukları başarıyla yerine getirerek hem yerel hem de küresel olarak yeni görevlerle yolculuğunu sürdürüyor. Mercedes-Benz Türk Hoşdere AR-GE Merkezi’nde, tamamen elektrikli eCitaro’nun karoseri, dış kaplamaları, iç donanımı, belirli elektrik kapsamları ve diyagnoz sistemleri geliştirildi. eCitaro gibi yeni Körüklü eCitaro’nun da yol testleri, ekipman dayanıklılık testleri, donanım ve altyapı çalışmaları Hoşdere AR-GE Merkezi’nde yapıldı. eCitaro’nun 1.000.000 km yol koşullarına denk gelen şartları sağlayan Hidropuls simülasyon ünitesinde kilometre dayanım testleri de Türkiye’de yapıldı.

Mercedes-Benz Türk Hoşdere AR-GE Merkezi, pandemiden ötürü 2020 yılında oluşan güvenlik gereklilikleri sebebiyle yeni donanımların AR-GE faaliyetlerinde de etkili oldu. Daimler Buses kapsamında üretilen Mercedes-Benz ve Setra markaları için, otobüslere takılan yeni iklimlendirme sistemleri bu güvenlik donanımlarını oluşturuyor. Koruyucu önlemlerinin etkinliği, Berlin Teknik Üniversitesi’ndeki Hermann Rietschel Enstitüsü tarafından yayınlanan araştırma raporuyla da doğrulanan yeni aktif filtre sistemi, araç içerisinde hızlı hava değişimi sağlayarak enfeksiyon riskine karşı üstün koruma sunuyor. Yeni özellikler arasında antiviral etkili yüksek performanslı klima filtreleri ile otobüsler için sürücü koruma kapıları ve sensörlü dezenfektan dispenserleri de yer alıyor. Tüm bu yeni donanımlar, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs AR-GE Merkezi ile Mannheim ve Neu-Ulm’daki ekiplerle ortaklaşa çalışması sonucunda geliştirildi.

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