Mercedes-Benz Temmuz kampanyaları

Mercedes-Benz Otomobil kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Temmuz ayına özel yeni otomobil alımlarında avantajlı finansman seçenekleri sunuyor. Mercedes-Benz C-Serisi Sedan otomobillerde 355.000 TL krediye bu aya özel, 12 ay, %0,59 faizli kredi fırsatları sunuluyor. Yeni Mercedes-Benz GLB ise Temmuz ayında 355.000 TL, 12 ay, %1,44 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor. Mercedes-Benz E-Serisi Sedan otomobil sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Temmuz ayına özel, 500.000 TL’ye, 12 ay, %1,44 faiz oranı fırsatı sunuyor. Mercedes-Benz A-Serisi Sedan için ise bu aya özel 280.000 TL, 12 ay, %1,50 faizli kredi imkanı sunuluyor. Mercedes-Benz CLA’da ise 305.000 TL için, 12 ay vadeli, %1,50 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Mercedes-Benz Certified: Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller’de ise Temmuz ayına özel 36 aya kadar %1,71 faiz fırsatı sunuluyor.

Ayrıntılı bilgi için en yakın Mercedes-Benz bayisi ya da www.mbfh.com.tr/otomobil ziyaret edilebilir.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ayrıcalığıyla, Temmuz ayı boyunca esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle şimdi bir Vito sahibi olunabiliyor. Düşük ilk satın alma maliyeti, yüksek kalite standartları, yakıt ekonomisi, arttırılan güvenlik donanımları, farklı kullanım alanlarına uygun geniş ürün yelpazesi ile segmentinin en iddialı aracı olan Vito’ya sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde, 150.000 TL kredi için, 12 ay vade ve %0 faiz avantajından yararlanabiliyorlar.

Far ve yağmur sensörü, rüzgar savrulma asistanı ve şerit takip asistanı gibi standart güvenlik özellikleri ile Sprinter’e sahip olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettikleri takdirde 150.000 TL kredi için, 12 ay vade ve %0 faiz avantajından faydalanabilirler.

Mercedes-Benz Certified araç alımlarında, avantajlı fiyatlara ek olarak, Mercedes-Benz Kasko’ya özel, 90.000 TL kredi için, 24 ay vade ve %1,29 faizli kredi imkanı ile ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.