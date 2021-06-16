Mercedes-Benz StartUP 2021’de ön elemeyi geçen 60 startup eğitim kampında buluştu

Bugüne kadar iş geliştirme eğitimleri, atölye çalışmaları, para ödülü, ulusal ve uluslararası network geliştirme gibi farklı yollarla 170’in üzerinde startup’ı destekleyen Mercedes-Benz’in StartUP programı kapsamında düzenlediği Mercedes-Benz StartUP yarışmasında seçim süreci devam ediyor.

Bu yıl Birleşmiş Milletler “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”nın bir veya birkaçına katkıda bulunan, topluma ve çevreye fayda sağlayan, teknolojiyle bağı olan startup’ların yarıştığı proje çerçevesinde gerçekleştirilen yarışmaya başvuran 633 girişimci arasından ön elemeyi geçen ilk 60 startup, 14 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi düzenlenen ve girişimcilere özel olarak tasarlanan bir günlük eğitim kampına katıldı. Eğitim kampına, jüri üyeleri arasında bulunan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Üyesi ve Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz, Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Direktörü Emre Kuzucu ve Mercedes-Benz Türk İkinci El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Didem Daphne Özensel de katıldı.

Başvuran startup’lar “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”na katkı sağlıyor

Başvuran tüm startup’ların, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın en az birine, birincil veya ikincil olarak katkı sağladığı ve tüm Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kategorilerinden başvuru alındığı dikkat çekti. Başvuran startup’ların yüzde 10’u, 12’nci hedef olan “Sorumlu Üretim ve Tüketim”e, yüzde 10’u 3’üncü hedef olan “Sağlık ve Kaliteli Yaşam”a, yüzde 10’u ise 9’uncu hedef olan “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı”ya katkıda bulunuyor. Startup’ların katkı sağladığı, öne çıkan diğer hedefler ise; 7’nci hedef “Erişilebilir ve Temiz Enerji” ve 4’üncü hedef “Nitelikli Eğitim” oldu. Başvuran startup’lar arasında ağırlık “Eğitim, Çevre, Tarım, Tüketim ve Sağlık Teknolojileri” alanlarında çözüm sunmayı hedefleyen projelerde oldu.

Ön elemeyi geçenlerin yüzde 20’si kadın girişimcilerden oluşuyor

Mercedes-Benz StartUP yarışmasına kadın girişimcilerin ilgisi yoğun olarak devam ediyor. Bu sene ön elemeyi geçen 60 girişimin yüzde 20’si kadınlardan oluşuyor. İlk 60’a kalanların yüzde 80’inin eğitim seviyesi lisans ve lisansüstü doktora seviyesinde. Bu yıl ilk 60 arasına girenlerin yaşları 19’dan 45’e kadar uzanırken ön elemeyi geçenlerin yüzde 23’ü ise 25 yaş altı katılımcılardan oluştu.

Mercedes-Benz, 150.000 TL’lik ödülden daha fazlasını veriyor

Projenin bundan sonraki adımlarında ilk elemeyi geçen 60 startup, bu eğitim kampında aldıkları bilgileri de kullanarak nihai iş planı sunumları hazırlanacak ve çalışmalar jüri tarafından değerlendirilecek. Bu değerlendirmenin ardından ilk 10’a kalan yarışmacılar, Temmuz ayında, 2 hafta sürecek “StartUP Boost” programına katılacak.

Bu yıl “Ulaşım Çözümleri”, “Sosyal Fayda” ve “Jüri Özel Ödülü” kategorilerinin kazananlarının her biri, 50.000 TL’lik büyük ödülün sahibi olacak. İlk 10’a kalan tüm projeler ise “StartUP Boost” adı verilen özel bir gelişim programına ve Avrupa startup ekosistemini yakından tanıma ve potansiyel iş birlikleri geliştirme fırsatları bulacakları Almanya Girişim Ekosistemi modülüne katılmaya hak kazanacak. Ayrıca ilk defa bu sene ilk 10 startup, Mercedes-Benz yöneticilerinden, kendi ihtiyaçlarına yönelik kurgulanmış birebir mentorluk desteği alacak.

Eğitim kampı girişimcilere fayda sağlayacak içeriklerle donatıldı

2021 eğitim programında; girişimcilere Mercedes-Benz yöneticileri tarafından şirketin faaliyetleri, mobilite stratejisi ve Ar-Ge çalışmaları ile ilgili bilgi verildi. Ardından Business Networking Akademi Kurucusu Ertuğrul Belen, “Yeni Normalde Networking” konusunda bir konuşma yaptı. Ertuğrul Belen’in ardından, Impact Hub İstanbul Kurucu Ortağı Ayşe Sabuncu, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Gün boyunca girişimcilik konusunda uzmanlar, yarışmacıların gelişimlerine katkıda bulunacak bilgiler vermeye devam etti. ARBOR Fayda Tasarımı Kurucusu ve Hayata Destek Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Gezgüç, “Sosyal Girişimcilik / Bireysel Liderlik” başlıklı sunumunu yaptıktan sonra “Elevator Pitch Eğitimi” gerçekleştirildi. Bu seansı takiben farklı gruplara ayrılan girişimciler, Mercedes-Benz temsilcilerinin de bulunduğu jüri üyelerine startup’larını anlattılar ve jüri üyelerinin sorularını yanıtladılar.