Mercedes-Benz StartUP 2021 kazananları Almanya Girişim Ekosistemi modülüne katılıyor

Mercedes-Benz StartUP programı çerçevesinde gerçekleştirilen yarışmada 633 başvuru arasından seçilerek ilk 10’a kalan girişimciler, “StartUP Boost” adı verilen özel bir gelişim programının yanı sıra Avrupa startup ekosistemini yakından tanıma ve potansiyel iş birlikleri geliştirme fırsatları bulacakları Almanya Girişim Ekosistemi modülüne katılmaya hak kazandılar.

Pandemi sebebiyle çevrimiçi olarak düzenlenen ve Impact Hub Berlin iş birliği ile gerçekleştirilen modülde, büyümeye ve ölçeklenmeye odaklanan girişimci ekipler, Berlin’de bulunan girişimcilik dünyasına dair iç görüler kazanma, girişimlerini farklı ve daha geniş kitlelere ulaştırma fırsatına kavuşuyor. Ayrıca ilk 10’a kalan startuplara kendileri ile benzer yollardan yürümüş olan girişimciler ve kanaat önderleriyle de tecrübe paylaşımı yapma imkânı sunuluyor.

Modüle özel aktiviteler

Almanya Girişim Ekosistemi modülü kapsamında girişimcilere Eylül – Kasım ayları arasında dört farklı aktivite planlandı. 20 Ekim’de gerçekleşen “Çevrimiçi showcase” etkinliğinde katılımcılar; daha geniş bir kitleye hitap etme, paydaşlar ve genel olarak konuya ilgili bireyler, potansiyel danışmanlar, ortaklar ve yatırımcılara erişme şansına kavuştular.

“Online ateş başı sohbeti” ise “Turkish Tech Berlin” kurucusu Hasan Özdemir ve Berlin merkezli Cirplus’un kurucusu Volkan Bilici’nin katılımıyla 15 Eylül’de kapalı bir etkinlik olarak gerçekleştirildi. Kısa bir sunum ile katılımcılara yaptıkları işlerle ilgili bir tanıtım yapan Hasan Özdemir ve Volkan Bilici; Berlin ekosistemine açılma hikayelerini, süreçte karşılaştıkları ve karşılaşabilecekleri zorlukları da Mercedes-Benz Startup finalist ekipleriyle paylaştı. Düzenlenen bu etkinlikte Berlin ekosisteminde bir oyuncu potansiyeline sahip olan ekipler, sorularına yanıt bulmanın yanı sıra kendileri için oluşturulan samimi ve güvenli ortamda stratejilerini oluşturabilmelerine katkı sağladılar.

“Bire-bir tanıştırmalar” etkinliğinde ise Mercedes-Benz Startup finalistlerine, girişimlerin ihtiyaçlarına göre belirlenmiş Alman girişimcilik ekosisteminden uzman, girişimci ve kanaat önderleriyle bire bir tanışma imkanı sunuluyor. Bu etkinlikte her girişim, kendi ihtiyaçlarına yönelik 3 kişiyle bu görüşmeleri gerçekleştirebiliyor.

Bu etkinliklerin yanı sıra girişimlerin potansiyel müşterilere ve iş birliklerine erişme yolculuklarında kendilerini, ürün veya hizmetlerini, sosyal veya çevresel etkilerini ve hikayelerini kapsayan bir blog yazısı hazırlandı. Girişimciler, bu blog yazısı ile Almanya girişimcilik ekosisteminden birçok kişiye ulaşma fırsatı bulabildi.

Etkinliğe katılan girişimcilere 12 ay süreyle iş birliklerini pekiştirme fırsatı bulacakları, Almanya girişimcilik ekosisteminden birçok paydaşın bulunduğu “Impact Hub Berlin Connect” üyeliği de hediye edildi.

Mercedes-Benz StartUP bu yıl dördüncü kez yapıldı

Bu yıl dördüncü kez organize edilen Mercedes-Benz StartUP yarışması, yenilikçi, sürdürülebilir ve yaratıcı fikirleri destekleyerek topluma ve çevreye fayda sağlayan, hayatı kolaylaştıran çözümlere katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin bir veya birkaçına katkıda bulunan startup’ların davet edildiği yarışmaya Türkiye’nin 43 ilinden 633 startup başvurdu. “Ulaşım Çözümleri”, “Sosyal Fayda” ve “Jüri Özel Ödülü” kategorilerinde büyük ödüle hak kazanan ilk 3 startup’a 50’şer bin TL para ödülü verildi. İlk 60’a kalarak bir günlük eğitim kampı ile yarışmadaki eğitim serüvenlerine başlayan ve jüri değerlendirmeleriyle ilk 10’a giren startup’a ise “StartUP Boost” adı verilen özel bir gelişim programı ve Avrupa startup ekosistemini yakından tanıma ve potansiyel iş birlikleri geliştirme fırsatları bulacakları Almanya Girişim Ekosistemi modülüne katılma hakkı hediye edildi. Ayrıca ilk defa bu sene ilk 10 startup, Mercedes-Benz yöneticilerinden, kendi ihtiyaçlarına yönelik kurgulanmış birebir mentorluk desteği alma hakkı elde etti.