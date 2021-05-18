Mercedes-Benz StartUP 2021 başvuruları tamamlandı

Bugüne kadar iş geliştirme eğitimleri, atölye çalışmaları, para ödülü, ulusal ve uluslararası network geliştirme gibi farklı yollarla 150’nin üzerinde startup’ı destekleyen Mercedes-Benz StartUP Programı; bu sene de Mercedes-Benz ve Impact Hub İstanbul iş birliğinde gerçekleşiyor. Program kapsamında gerçekleştirilen Mercedes-Benz StartUP yarışmasının başvuru süreci tamamlandı. Yarışmaya Türkiye’nin 43 ilinden 633 startup başvurdu.

Hayatı kolaylaştıran; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan bir veya birkaçına katkıda bulunan, topluma ve çevreye fayda sağlayan, teknolojiyle bağı olan iş planı ve prototipi hazır startup’ların başvurularını kabul eden Mercedes-Benz StartUP yarışmasının seçim aşamasına geçiliyor.

Sürdürülebilir kalkınmaya destek veren startup’lar bu yarışmada

16 Mart ile 7 Mayıs 2021 tarihleri arasında başvuruların kabul edildiği “Mercedes-Benz StartUP” yarışmasına 43 ilden toplam 633 başvuru yapıldı. Başvuruların yüzde 48’i, Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul’dan geldi. İstanbul dışında en çok başvuru yapılan şehirler, yüzde 17 oranlarıyla Ankara ve İzmir oldu. Başvurular, ağırlıklı olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan; “Sorumlu Üretim ve Tüketim”, “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları” ve “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” alanlarına katkı veren startup’lardan oluşurken, başvuruların çeşitliliği de dikkat çekti.

Başvuran startup’lar arasında bilgi ve iletişim teknolojileri, eğitim, çevre ve tarım alanlarında çözüm sunmayı hedefleyen projeler çoğunlukta yer alırken, yüzde 62’sinin prototipi veya prototip planı hazırken, yüzde 25’i ürünü veya hizmetinin müşterilere açıldığı görüldü. Ayrıca startup’ların ürün veya hizmetlerinin birincil müşterileri olarak “Bireyler” ve “İşletmeler”i, ikincil olarak ise “Devlet Kurumları”, “Hanehalkı” ve “Girişimler”i hedefliyor.

Yediden yetmişe yaratıcı enerji

Projeye 15 ile 64 yaşına kadar geniş bir yaş aralığındaki girişimciler başvurdu. Başvuran girişimcilerden 11 tanesi 18 yaşın altındayken, başvuruların yüzde 47’si 25 yaş altı girişimcilerden geldi. Projeye başvuru yapan ve eğitim durumunu belirtenlerin yüzde 15’i lise, yüzde 42’si üniversite mezunuyken lisansüstü ve doktora yapanların oranı yüzde 21 oldu.

Seçilen ilk üç Startup’ın her birine 50.000 TL ödül

Yarışma jürisi tarafından fikir aşamasını geçmiş, iş planı netleşmiş, prototipi üretilmiş ya da prototip planı hazır olan startup’lar değerlendirmeye alındı. Bu yıl “Ulaşım Çözümleri”, “Sosyal Fayda” ve “Jüri Özel Ödülü” kategorilerinin kazananlarının her biri, 50.000 TL’lik büyük ödülün sahibi olacak. İlk 10’a kalan tüm projeler ise “StartUP Boost” adı verilen özel bir gelişim programına ve Avrupa startup ekosistemini yakından tanıma ve potansiyel iş birlikleri geliştirme fırsatları bulacakları Almanya Girişim Ekosistemi modülüne katılmaya hak kazanacak. Ayrıca ilk defa bu sene ilk 10 startup, Mercedes-Benz yöneticilerinden, kendi ihtiyaçlarına yönelik kurgulanmış birebir mentorluk desteği alacak.

Mercedes-Benz StartUP’ın jürisi, kendi alanlarında birbirinden değerli isimlerden oluşuyor

Yarışmanın jürisinde sivil toplum kuruluşlarından, startup ekosisteminden ve medyadan uzman isimlerin yanı sıra Mercedes-Benz’in yöneticileri de yer alıyor.

Ahmet Can - “Teknoloji Her Yerde” Programı Sunucusu

Ayşe Sabuncu - Impact Hub İstanbul Kurucu Ortak

Ceylan Özünel - Yaşama Dair Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi

Çiğdem Toraman - StartersHub Genel Müdür

Didem Daphne Özensel - Mercedes-Benz Türk İkinci El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü

Emre Kuzucu - Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Direktörü

Özlem Vidin Engindeniz - Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Üyesi ve Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü

Süer Sülün - Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı

Şükrü Bekdikhan - Mercedes-Benz Otomobil Grubu Başkanı

Talat Yeşiloğlu - Fast Company Türkiye Yayın Yönetmeni

Oben Akyol - Circular Mind Kurucu

Tolga İmamoğlu - WRI Kıdemli Yönetici, Ulaşım & Yol Güvenliği