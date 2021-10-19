Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’dan özel servis kampanyaları

Mercedes-Benz, müşterilerinin satış ve satış sonrasındaki beklentilerini karşılarken ihtiyaçlarına yönelik en iyi hizmetleri sunuyor; aynı zamanda hizmet ve servis çeşitliliğini genişletmeye devam ediyor. Mercedes-Benz, müşterilerine üstün performans ve kaliteyi garanti eden ürünlerinin yanı sıra bu performans ve kalitenin uzun yıllar korunmasını sağlayan Mercedes-Benz Yetkili Servisleri’nde birbirinden özel kampanyaları aralıksız devam ettiriyor.

Yaşa göre artan indirimler

Mercedes-Benz markalı hafif ticari araç sahiplerine, Mercedes-Benz Yetkili Servisleri’nde gerçekleştirecekleri orijinal yedek parça tutarı KDV hariç 1.500 TL ve üzeri harcamalarda, orijinal yedek parça ve işçilikte, araç yaşına göre artan indirimler sunuluyor. Mercedes-Benz marka hafif ticari araçların tüm yaş gruplarını kapsayan bu kampanya sayesinde Mercedes-Benz markalı hafif ticari araç sahipleri, orijinal yedek parça ve işçilikte yüzde 25’e varan indirimden yararlanabiliyor. Kampanya 31 Ekim 2021’e kadar devam ediyor.

30 yıl hatırınızda kalacak hizmet: MobiloVan

Periyodik bakımlarını düzenli olarak Mercedes-Benz Yetkili Servisleri’nde yaptıran Sprinter, Vito ve Citan sahipleri, teknik arıza durumunda, MobiloVan ücretsiz yol yardım hizmet paketi sayesinde yola kaldıkları yerden devam edebiliyor.

Avrupa ülkeleri de dahil, Mercedes-Benz Yetkili Servisleri’nden alınan Service24h hizmetinde, küçük onarımlarla yerinde yardım hizmetinden en yakın Mercedes-Benz Yetkili Servisi’ne çekilmesine kadar pek çok hizmet MobiloVan kapsamında sunuluyor. Detaylara https://www.mercedes-benz.com.tr/vans/tr/services/road-assist/mobilo-van web sitesinden ve 444 6 244 numarasından ulaşılabiliyor.

1 Ekim 2012 tarihinden itibaren trafiğe çıkan tüm Sprinter, Vito ve Citan sahipleri için geçerli olan bu hizmet ile araç sahipleri, araçlarının trafiğe çıkış tarihinden itibaren MobiloVan ücretsiz yol yardım hizmet paketinden 30 yıla kadar yararlanabiliyor. Aracın garantisi bitmiş olsa bile, araçlarının periyodik bakımını yetkili serviste yaptıran Sprinter, Vito ve Citan sahiplerinin bu hizmetten yararlanma süresi otomatik olarak yenileniyor.

Mercedes-Benz markalı hafif ticari araçların kalbindeki yağ

Mercedes-Benz marka araçların performansını korumak için geliştirilen Mercedes-Benz Orijinal Yağları, tüm hafif ticari araç sahipleri için Mercedes-Benz Yetkili Servisleri’nde sunuluyor.

Marka için özel olarak geliştirilen Mercedes-Benz Orijinal Yağları, iç sürtünmeyi azaltarak daha fazla güç sunmanın yanı sıra tüm sürüş koşullarında yağlama güvencesi sağlıyor. Yüksek bir dayanıklılığa sahip olan bu yağlar, soğuklar ve aşırı sıcaklar gibi kritik kullanım koşulları altında araca güvence sağlarken sahip olduğu özelliklerle minimum aşınma ve maksimum ömür sunuyor.