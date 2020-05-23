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Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’dan bayrama özel film

Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar’ın, bayrama özel olarak hazırladığı filmi, dijital medya kanallarında yayınlanmaya başladı.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’dan bayrama özel film

Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar’ın, bayrama özel olarak hazırladığı filmi, dijital medya kanallarında yayınlanmaya başladı.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 14:23
2012 Okunma
Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’dan bayrama özel film

Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar, yaşanan global salgın nedeniyle bu yıl evlerde kutlanan bayrama özel bir film hazırladı. Film, Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar’ın yeni açılan instagram hesabı üzerinden duyuruldu.

Herkesin bayramını bayram yapan küçük anılarının izlendiği filmde “Sevdiklerimizle geçirilen her bayram bir anı bırakır” mesajına eski bayramların hikâyeleri üzerinden vurgu yapılıyor. Kalite ve konforu bir arada sunan ve özellikle geniş ailelerin tercihi Mercedes-Benz Vito ile geçirilen geçmiş bayramların anılarından görüntülerin de yer aldığı film “Bu bayram birlikte yollarda olamasak da, güzel anılar biriktirmeye devam ettiğimiz bir bayram olması dileğiyle…” temennisiyle sona eriyor.

Filmi izleyebileceğiniz sosyal medya kanalları;

Son Güncelleme: 23.05.2020 14:25
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