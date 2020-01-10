Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’den Ocak ayına özel fırsatlar

Mercedes-Benz Otomobil Kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler Ocak ayına özel yeni otomobil alımlarında benzersiz finansman seçenekleri sunuyor.

Yeni Mercedes-Benz C-Serisi Sedan otomobillerde 159.500 TL kredi tutarına bu aya özel 12 ay vadede %0,49 faiz oranı, 24 ay vadede %0,79 faiz oranı, 36 ay vadede %0,89 faizli müthiş kredi fırsatları sunuluyor.

E-Serisi otomobil sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Ocak ayına özel E-Serisi Sedan model otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde 225.500 TL’ye 12 ay % 0,89 faiz, 24 ay %0,99 faiz, 36 aya ise %1,09 faiz oranı fırsatı sunuyor.

Mercedes-Benz A-Serisi, B-Serisi ve GLA sahibi olmak isteyenler için ise 141.000 TL krediye 12 ay vadede %0,89 faiz, 24 ay vadede %0,99 faiz, 36 ay vadede ise %1,09 faiz oranı sunuluyor.

Mercedes-Benz Sertifikalı Kullanılmış Otomobillerde ise 80.000 TL’ye 36 aya kadar % 1,15 faiz oranından faydalanılabiliyor.

Kış Jant Lastik Seti Kampanyası

1 Aralık 2019 – 29 Şubat 2020 tarihleri arasında Mercedes-Benz Yetkili Servisleri’nde müşterilere, jant lastik setlerine %50’a varan fiyat avantajı sağlanıyor. Müşterilere, 4 adet Jant Lastik seti alımında, Mercedes-Benz Collection şemsiyesi veya GarminMapPilot Güncelleme Kartı da hediye ediliyor. 6 farklı lastik markası ile sunulan bu kampanyada, lastik basınç sensörü ve lastik garantisi de birlikte sunuluyor.

Kış Bakım Kampanyası

31 Ocak 2020 tarihine kadar Mercedes-Benz otomobillerin periyodik bakımlarında Mercedes-Benz Orijinal Motor Yağları’nın tercih edilmesi durumunda, %40’a varan yedek parça indiriminden faydalanılabiliyor. İlgili kampanyadan yararlanan müşterilere Mercedes me Adapter hediye ediliyor.

Kış Lastik Kampanyası

31 Ocak 2020 tarihine kadar Mercedes-Benz Yetkili Servisleri’nden Michelin, Continental ve Pirelli marka otomobil kış lastiklerine % 20 indirimle sahip olunabiliyor. İlgili kampanya kapsamında tüm lastikler için; patlama, çivi girmesi, yırtılma ve balon oluşumu gibi dış etkenli hasarlara karşı 24 aya kadar garanti sunuluyor. Kampanyadan yararlanan müşterilere Mercedes-Benz Collection şemsiye hediye ediliyor.

Kamyon Kampanyaları

2018 Model İnşaat Araç + Kasko ve Servis Sözleşmesi Kampanyası

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in, Aksaray üretimi Mercedes-Benz 2018 Model yılı İnşaat kamyon modelleri için Ocak ayında geçerli olacak; araç + kasko ve servis sözleşmesini kapsayan özel finansman kampanyası çerçevesinde; 300.000 TL kredi tutarı, 36 ay vade, % 0 faiz oranı ile Mercedes-Benz kamyon sahibi olabilirler.

2020 Model Çekici Kamyon + Kasko ve Servis Sözleşmesi Kampanyası

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in, Aksaray üretimi Mercedes-Benz 2020 model yılı çekici kamyon modelleri için Ocak ayında geçerli olacak; araç + kasko ve servis sözleşmesini kapsayan özel finansman kampanyası çerçevesinde kurumsal müşteriler için 200.000 TL kredi tutarı, 24 ay vade, % 0,53 faiz oranı ile Mercedes-Benz kamyon sahibi olabilirler.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç Kampanyaları

Vito Kampanyası

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ayrıcalığıyla esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle şimdi bir Vito sahibi olun.

Düşük ilk satın alma maliyeti, yüksek kalite standartları, yakıt ekonomisi, arttırılan güvenlik donanımları, farklı kullanım alanlarına uygun geniş ürün yelpazesi ile segmentinin en iddialı aracı olan Vito’ya sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 100.000 TL kredi için, 12 ay vade ve %0 faiz oranından faydalanabilirler.

Sprinter Kampanyası

Far ve yağmur sensörü, rüzgâr savrulma asistanı ve şerit takip asistanı gibi standart güvenlik özellikleri ile Sprinter’e sahip olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 100.000 TL kredi için, 12 ay vade ve %0 faiz oranı avantajından faydalanabilirler.

X-Class Kampanyası

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ayrıcalığıyla esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle Yeni X-Class sahibi olun.

Güvenilir sağlamlık, üstün yük taşıma kapasitesi, 4x4 çekiş sistemi, yüksek sürüş gücü, dışarıdan sert görünüşlü fakat bir o kadar konforlu X-Class sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde; 195.000 TL’den başlayan fiyatlar ve 100.000 TL krediye, 12 ay vade ve %0 faiz oranından faydalanabilirler.

2. El Hafif Ticari Araçlar

Used1 İkinci el araç alımlarında çok avantajlı fiyatlara ek olarak Mercedes-Benz Kasko’ya özel %0,99 faiz oranı ve 1.860 TL’den başlayan aylık ödemelerle ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.