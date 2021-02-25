Mercedes-Benz'e MarTech Awards'dan 3 yeni ödül

Mercedes-Benz, pazarlama teknolojilerinin sektöre örnek olacak en başarılı kullanımlarının ödüllendirildiği MarTech Awards 2021’den 3 farklı ödül kazandı.

Pazarlama teknolojilerini, sektörü geliştirmek adına kullanan marka projeleri bu yıl dördüncü kez MarTech Awards’da bir araya geldi. 5 ana kategoride katılım gösteren projeler sektör öncülerinden oluşan jüri eşliğinde değerlendirildi. Mercedes-Benz, Kullanım Kategorisinde “Pit Story” kampanyasıyla “En İyi VR/AR Kullanımı” ve “Hız Limitli Radyo Spotları” kampanyasıyla da “En İyi Programatik Kullanımı” ödülüne ulaştı. Mercedes-Benz ayrıca; Marka Kategorisinde, “Sosyal Platformlarda En İyi Teknoloji Kullanımı” ödülünü “Pit Story” kampanyasıyla kazandı.

Mercedes-Benz, ödül aldığı projelere, markanın network ve dijital ajansı olan Publicis Emil ile imza attı.

Hız limitlerine uygun radyo spotları

Yapılan araştırmalara göre dinlenen müziğin temposu sakin ya da agresif bir sürüşe neden olabiliyor. Yeni A-Serisi Sedan’ın şehir içi hız limitlerini algılayan teknolojisini duyurmak için bu araştırmaların verilerinden yola çıkılarak, hız limitlerini algılayan ve buna adapte olan “Hız Limitli Radyo Spotları” tasarlandı.

Kampanya kapsamında İstanbul’da saatte 50, 90 ve 120 km olmak üzere farklı yasal hız limitlerine sahip noktaları belirlendi. Müziği ve mesajı 3 farklı hız limiti bölgesi için en ideal tempo ve tarzda tasarlanan 3 farklı radyo spotu hazırlandı. Lokasyon bazlı programatik radyo kullanımıyla, farklı radyo spotları sürücülerin o an içinde bulundukları hız bölgelerine uygun şekilde karşılarına çıktı.

Instagram kullanıcıları Pit Story ile takımın bir parçası oldu

2020 Formula 1 sezonunun 14. yarışı olan Türkiye Grand Prix’i için tamamen mecra dinamiklerini kullanan bir Instagram AR filtre oyunu “Pit Story” tasarlandı. Mercedes-Benz Türkiye’nin Instagram takipçileri tıpkı bir takım teknisyeni gibi takım kasklarını takmaya davet edildi ve en hızlı pitstop’u yapmaları istendi. Karşılarında çeşitli kombinasyonlarda direktifler gören kullanıcılar doğru kafa hareketleri ile en hızlı pit stop’u gerçekleştirmeye çalıştılar.

Pit Story, Kasım 2020’de Instagram Türkiye’de en çok kullanılan filtrelerinden bir tanesi oldu. Sadece 1 haftada 240.000 oyuncu tarafından oynandı ve 10.200 kullanıcı filtreyi kütüphanesine kaydetti. Pit Story’de en hızlı pit stopu gerçekleştirenler, yıldız pilotlarımız Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas tarafından imzalanan hediyelerine kavuştular.