Megane A'dan Z'ye değiştirildi...

Yepyeni tasarımıyla Megane E-Tech Electric zarif ve güçlü bir karaktere sahip.

OpenR ekran olarak adlandırılan yeni multimedya sistemi Google hizmetlerine sahip Android Automotive OS üzerine kurulu.

Bu yeni sistem sürücülerin hayatını kolaylaştırma konusunda önemli bir rol oynayacak.

2019’da MORPHOZ konsept otomobilinden ilham alan, ardından 2020’de Megane eVision ile tasarım konusunda önemli bir aşama kaydeden Yeni Renault Megane markanın güçlü elektrikli araç geçmişinden faydalanıyor.

Araçta ayrıca Nouvel R adı verilen Renault’un yeni logosu da yer alıyor.

2700 mm dingil mesafesi sunan aracın toplam uzunluğu 4210 mm.

Doğrudan crossover dünyasından birisi olarak göze çarpan özellikleriyle öne çıkan araçta 20 inçlik lastikler kullanılıyor.

Yeni Renault Megane 440 litre bagaj hacmine sahip.

Şarj kabloları bagaj zemin paneli altına gizlenerek bagajın alanının kısıtlanmasının önüne geçilmiş.

7,4 SANİYEDE 100 KM Araçta iki farklı elektrikli güç seçeneği bulunuyor.

Bunlardan ilki 130 HP güç ve 250 Nm tork üretiyor. İkinci seçenekse 218 HP güç, 300 Nm tork üretiyor.

Megane E-Tech Electric 0’dan 100’e sadece 7,4 saniyede çıkıyor.

Araç, 467 kilometre menzil sunabiliyor.

Hızlı şarj istasyonu ile 30 dakikada 300 kilometre menzil için gerekli gücü depoluyor.

Elektrikli motoru sayesinde normalde çok sessiz olan araç, güvenlik açısından 30 km/s’nin altındaki hızda motor sesi de çıkarak.

Fransa’da üretilerek 2022'de yollarda olması beklenen aracın tahmini başlangıç fiyatı, 33 bin dolar...