MAN otobüslerinden başarı üçlemesi

MAN, sektördeki bütün markalar arasında bir ilki başararak, Avrupa’nın en büyük otobüs ödüllerini üst üste üçüncü kez kazandı. 2020 yılında uluslararası Coach of the Year ödülünü MAN Lion’s Coach alırken, 2022’de aynı ödülü kazanan NEOPLAN Cityliner oldu. MAN Lion’s City E ise, bu yıl kazandığı Bus of the Year 2023 ödülü ile MAN’ın başarı üçlemesini tamamlanmış oldu. 2021 yılında Covid salgını nedeniyle hiçbir ödül organizasyonu yapılamamıştı.

MAN Lion’s City 12 E, Bus of the Year ödülünü kazanan ilk tam elektrikli otobüs oldu. Bu ödülle birlikte, MAN Truck & Bus, otobüs markalarıyla eve, tam 12 kupa getirme başarısı gösterdi. Bunların altı tanesi Coach of the Year ödülü (2022, 2020, 2006, 2004, 2000, 1994) ve altı tanesi de Bus of the Year ödülü (2023, 2015, 2005, 1999, 1995, 1990) oldu. MAN Truck & Bus böylece, seri ödül kazanan bir firma olarak, sektördeki başarısını daha da pekiştirdi.

Üstelik, otobüsler sadece jüriyi oluşturan endüstri uzmanı gazetecileri cezbetmekle kalmadı, aynı zamanda MAN müşterilerini de son derece mutlu etti. Bu mutluluğu, uluslararası satış ve servis ekibinin düzenli iletişim halinde olduğu otobüs operatörlerinden gelen mükemmel geri bildirimler de ortaya koydu. MAN, son yıllarda Covid salgınına ve Ukrayna'daki krize rağmen otobüs portföyüne önemli yatırımlar yaptı ve piyasaya fark yaratan ürünler sürdü. Bu ürünler de MAN için geleceğin pazar başarısına giden yolu açmaya devam ediyor.

MAN Lion’s coach ve NEOPLAN Cityliner şehirlerarası yolcu otobüsü kategorisinde zirvede

MAN’ın 2020- Coach of the Year ödüllü modeli Lion’s Coach tam bir seyahat devi olarak öne çıkıyor. Geniş, konforlu iç mekânında 61 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Güçlü MAN D26 motoru ile 510 beygir gücüne kadar çıkan otobüs, rahat ve hızlı bir şekilde gideceği yere ulaşıyor. Ayrıca bir dizi yeni nesil asistan sistemiyle aracın güvenliği daha da artırılmış durumda. Jüri üyeleri, 100 kilometrede yalnızca 19,4 litre yakıt kullanan inanılmaz derecede verimli aktarma organları, aynaların yerini alan OptiView sistemi ve tekerlekli sandalye asansörünün ön aks üzerine akılcı entegrasyonu gibi özgün özelliklerin yanı sıra aracın genel konfor, inovasyon ve kullanım rahatlığına da vurgu yaptılar.

NEOPLAN Cityliner ise, Cityliner'ın 1971'deki ilk üretiminden bu yana 50 yıllık başarı öyküsünü kesintisiz devam ettiriyor. Jüri üyeleri, aracın ekonomi, güvenlik, konfor ve tasarımı harmanlayan genel konseptinden özellikle etkilendiler. Cityliner’ın modern Euro-6 altı silindirli motora sahip yüksek performanslı aktarma organları, 6 vitesli otomatik şanzımanla mükemmel bir uyum içinde çalışıyor. Bu da aracın özellikle dik yokuşlar ve dar virajlar içeren zorlu yolların üstesinden kolayca gelmesini sağlıyor. Ultra modern iç mekân da yolcularına dinlendirici bir yolculuk ortamı sunuyor.

Lansmanından bu yana 1.000'den fazla MAN Lion's City E otobüsü sipariş edildi

Başarıları ile öne çıkan MAN Lion's City E hakkında son zamanlarda çok şey yazıldı. MAN Lion's City E, geçen yılın Mayıs ayında sadece kendi güç kaynağıyla Münih'ten İrlanda'nın Limerick kentinde düzenlenen uluslararası Bus Euro Test’ine kadar tüm yolu kat etti. Yolculuk boyunca, sekiz ülkeden geçti ve yaklaşık 2.500 kilometre yol yaptı. Alpler'den, otoyollardan, dar sokaklardan geçti ve hatta Atlantik'i aşan bir feribotu kullandı.

Jüri, özellikle aracın "çığır açan tasarımına, yüksek düzey konforuna ve çok sessiz iç mekânına" övgü yağdırdı. En üst düzey güvenlik sunan aracın sürücü kabini, piyasadaki en iyi kabinlerden bir tanesi oldu. Tamamen elektrikli otobüs, Avrupa yolculuğunda toplamda 1.764 kilowatt/saat enerji kullandı ve yaklaşık yüzde 21'lik etkileyici bir reküperasyon (enerjinin, potansiyelin geri kazanımı) oranı elde etti. Aracın uzun günlük menzili ise, herhangi bir noktada bataryayı şarj etmek için durmasına gerek bırakmadı.

2020'de satışların başlamasından bu yana, Avrupa'daki MAN müşterileri, daha şimdiden 1.000'in üzerinde tam elektrikli MAN Lion's City E otobüs siparişi verdi. Barselona, Hamburg, Kopenhag, Malmö ve Zürih gibi Avrupa şehirlerinde zaten yollarda olan MAN Lion's City E, çok yakında daha birçok şehrin sokaklarını sıfır emisyonlu yolculukla tanıştırmaya hazırlanıyor.



İyi ürün için güçlü ekip şarttır

En iyi ürünler bile, sadece güçlü bir ekiple hazırlanıp sunulurlarsa başarılı olabilirler. Tasarımcılarının, ilk taslaklarından mühendislerin inovasyonlarına, üretim personelinin güvenli üretiminden satış ve servis ekiplerinin faaliyetlerine kadar MAN’ın tüm çalışanları otobüs temasını tutkuyla yaşar.

Sektör son yıllarda Covid ve Ukrayna savaşı nedeniyle bazı darbeler almış ve satışlar özellikle şehirlerarası otobüslerde düşmüş olsa bile; bu tutku, güçlü otobüs ekibinin, son derece rekabetçi pazardaki zorlukların günbegün üstesinden gelmesini ve geleceğe güvenle bakmasını mümkün kılmaya devam etmektedir. İnovatif araçları ve motivasyonu yüksek ekibi ile kendisini otobüs segmentinde olumlu şekilde geliştirmek için ideal bir pozisyonda konumlandıran MAN, otobüs markalarıyla daha nice ödüllere şimdiden hazırdır.