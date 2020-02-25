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MAHLE'yle Fiat Chrysler Automobiles (FCA) - OBD arayüzüne tam erişim

MAHLE'yle Fiat Chrysler Automobiles (FCA) - OBD arayüzüne tam erişim

25 Şubat 2020 Salı 13:47
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MAHLE'yle Fiat Chrysler Automobiles (FCA) - OBD arayüzüne tam erişim

  •          FCA ve MAHLE arasındaki sorunsuz veri kullanımı anlaşması
  •          Güvenlik ağ geçidi ile korunan araç tanılamaları için FCA - OBD arayüzleri

FCA, OBD arayüzlerini güvenlik ağ geçidiyle koruyan ilk araç üreticisi. TechPRO® (MAHLE) veya Connex (BRAIN BEE) gibi MAHLE’nin servis ekipmanı ve arıza teşhis cihazlarını kullanan kullanıcılar için bu sorun teşkil etmiyor.  MAHLE ve FCA (Fiat Chrysler Automobiles) arasında, kullanıcıların FCA sunucularına sorunsuz erişebilmelerini ve servis ekipmanı ve arıza teşhis için gerekli bilgilerin tümünü alabilmelerini sağlayan anlaşma imzalandı.

Güvenlik ağ geçidi, üçüncü tarafların, tanılama ve bağlantı protokolleri üzerinden araçların güvenlikle ilgili fonksiyonlarına erişim sağlayabildiğine dair belirtiler olduğu için başlatıldı. FCA, kapsamlı güvenlik önlemleri devreye sokarak hızlı yanıt verdi. O zamandan beri, OBD arayüzünde kullanıcıların okuma yetkisi var ancak kayıt yazma ya da silme yetkisi yok.

Araç sistemlerinde yapılan değişiklikler daha önce yalnızca orijinal FCA test cihazları kullanılarak mümkündü. 

Servisler, yıllık abonelik şeklinde bizden erişim satın alabilecek ve akabinde FCA portalına erişebilecekler. Daha sonra tüm ilgili tanılama eklentileri hazır ve tamamen kullanılabilir olacak. MAHLE Aftermarket Hizmetleri Servis Çözümleri, EMEA Satış  Müdürü Joachim Schneeweiss şöyle ifade ediyor: “Kullanıcılar, belirli servis fonksiyonları için gerekli sertifikayı indirmek için FCA sunucusuna hızlı bir şekilde geçebilirler ve MAHLE tanılama cihazıyla hiçbir fark olmaksızın çalışabilir.”

MAHLE Aftermarket bir süredir, servis çözümleri alanındaki ürün yelpazesini sürekli genişleterek ve parça tedarikçiliğinden çözüm sağlayıcısı bir şirkete dönüşerek, mobilite dönüşümüne yöneldi. 2020 itibariyle 100. yıl dönümünü kutlayan şirket, servis ve bayilerine sadece doğru yedek parça sunmakla kalmıyor, ayrıca müşterileri tanılama cihazları, servis ekipmanları, eğitim, tamir ve bakım bilgileri(RMI) ile de destekliyor. Bu şekilde MAHLE, gelişen mobilite çağında bağımsız servisleri gelecekte olabilecek değişikliklerden etkilenmeyen bir hale getiriyor ve kendini ticaret yapanlar ve servisler için tüm değer zinciri boyunca güçlü bir ortak olarak konumlandırıyor.

Son Güncelleme: 25.02.2020 13:55
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