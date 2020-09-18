MAHLE PİSTONLARIYLA 2 MİLYON KİLOMETREDEN FAZLA YOL SEYRİ
Türk kamyon sürücüsü Serhat Mete'nin 2005 Scania R 420 model aracı, motoru bir kez bile açılmadan 2,1 milyon kilometre yol kat etti.
Türk kamyon sürücüsü Serhat Mete'nin 2005 Scania R 420 model aracı, motoru bir kez bile açılmadan kullanılan MAHLE pistonlarıyla dünyanın çevresini yaklaşık 50 kez dolaşmaya eşdeğer 2,1 milyon kilometre yol kat etti.
Sehat Mete’nin Scania ile olan hikayesi, 2005 yılında Scania Global tarafından düzenlenen “Avrupa Genç Kamyon Sürücüsü” yarışmasına dayanıyor. Mete, yarışmanın Türkiye elemelerine katılmak istedi ancak yaş sınırı nedeniyle o yıllarda katılamadı.
Scania sevgisiyle başlayan serüven, 2005 yılında sıfır bir Scania kamyoneti satın alarak devam etti ve o zamanlardan beri sadece rutin bakımları yapıldı. Mete “Babam tır şoförüydü ve farklı bir marka çekicimiz vardı. Aynı dönemde Gazi Üniversitesi İşletme bölümünde okuyordum. Babama çok ısrar ettim ve bu Scania'yı aldık. 2009 yılına kadar babamın yanında yedek şoför olarak çalıştım. Okul bitince direksiyona ben geçtim. Aldığımız günden bu yana sadece rutin bakımları yapıldı. Motoruna kimse dokunmadı.” diye belirtti.
Mete, 2005 - 2009 yılları arasında yurtdışı nakliyesinde, 2017 yılına kadar yurtiçinde soğuk zincir taşımacılığında kullandığı aracıyla halen kamyon sürücülüğüne devam ediyor.
Serhat Mete’nin yeni hedefi motor kapağı açılmadan 3 Milyon kilometre yol yapmak.
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