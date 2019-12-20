 MAHLE Aftermarket, Ocak'ta satışa başlamaya hazır



Stuttgart/Almanya – Behr Hella Service (BHS)’in bütün hisselerinin MAHLE Aftermarket tarafından satın alınması ile birlikte BHS’nin bütün faaliyetleri 1 Ocak 2020 tarihinde MAHLE’ye aktarılacak. Binek, hafif ticari, tarım ve inşaat makineleri için termal yönetim ürünlerinin gelecekteki merkezi olacak Wrocław/Polonya’daki yeni lojistik merkezine ürün aktarımları devam ediyor. MAHLE, bu sayede yüksek bulunabilirlik seviyesini, kısa teslim sürelerini ve hacim artışına esnek bir şekilde yanıt verebilme kabiliyetini garantiye alıyor. Almanya, Birleşik Krallık, İspanya, Fransa, Türkiye, Rusya, Brezilya, ABD ve Çin’deki MAHLE Aftermarket lojistik merkezleri de aynı şekilde donatılmış durumdalar ve hazırlar.



MAHLE genişleyen termal yönetim ürün ve hizmet yelpazesi ile kendisini özellikle önemi giderek artan e-mobilite pazarında çok daha geniş bir şekilde konumlandırıyor. Termal yönetim neticede elektrikli araçların güvenli çalışması için temel bir ön gereklilik.

MAHLE Aftermarket Genel Müdürü ve Kurumsal Yönetim Başkan Yardımcısı Olaf Henning, şöyle ifade ediyor: “Müşterilerimizden tanıtım kampanyası ile ilgili aldığımız geri bildirimler son derece olumlu. “Servisler, mobilite dönüşümü ve çeşitli yeni teknolojilerin getirdiği zorlukların farkındalar ve bize güveniyorlar. Onları hızlı ve güvenilir tanılama ve servis çözümleri, bilgi ve tabi ki yedek parça sunarak destekleyeceğiz.”



MAHLE Aftermarket, servisleri yeni termal yönetim ürünleri ile desteklemek için ayrıca özel eğitimler sunuyor ve tamir ve bakım bilgilerini (RMI) tanılama araçlarında ve servis cihazlarında hazır bulunduruyor. MAHLE böylece kendini servisler için bir çözüm sağlayıcı ve gelecekteki değişikliklere hazır bir ortak olarak konumlandırıyor.

