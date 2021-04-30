Lexus Kusursuz Boya İçin Teknolojinin Sınırlarını Zorluyor

Eşsiz tasarımına uygun boya kalitesini üretmeyi hedefleyen Lexus, sadece göze hitap eden boya sunmakla kalmıyor, aynı zamanda araca uygulanan boyanın uzun ömürlü olmasını sağlıyor.

Lexus’un kusursuz gövde boyası arayışında ilk önemli sonuçlar, 2003 yılında kullanılan Cosmo Silver renklerde elde edilmişti. Metalik boyalara göre çok daha parlak ve akıcı bir alüminyum görünümü sunan bu boya ilk kez o zamanki LS modelinde kullanılmıştı.

Kendi kendini onaran boya ile bir başka devrim daha

Premium markanın eşsiz boya teknolojisi, aynı zamanda kendi kendini onaran boyayla da fark yaratmasını sağladı. İlk kez Lexus tarafından üretilen bu boya, yıkamadan veya dış etkenlerden oluşan çizikleri, kendi kendine yok ediyor. Lexus mühendislerinin, normalden daha yumuşak ve esnek bir boya kaplaması yapmasıyla, sıcak havalarda güneşle birlikte boyanın çizik yerleri kendi kendine kapanabiliyor.

Bununla birlikte Lexus modellerinin ilk bakışta etkileyici olmasını sağlayan gövde boyasında güçlü derin kontrastlar yaratan aynaya benzer bir parlaklık ve pürüzsüzlük sunan metalik bir yansıma elde ediliyor.

Daha çevreci sonik boya ile üst düzey görsellik

Lexus’un geliştirdiği yeni sonik boya teknolojisi ise çok katmanlı boya tekniğiyle birlikte beş yıllık bir geliştirme programıyla tamamlandı. Bu teknik sayesinde sadece 12 mikron kalınlığa sahip boya tabakaları aracın üzerine uygulanabiliyor. Böylece boyada yer alan alüminyum tanecikler daha büyük bir hassasiyetle yerleştirilebiliyor. Takumi ustalarının titizlikle uyguladığı çok katmanlı boya, Lexus karoseri üzerinde farklı bir parlaklık ve gölgeler yaratıyor.

Sonik boya işlemi daha fazla işçilik gerektiriyor olsa da kuruma işleminde daha az fırınlamaya ihtiyaç duymasıyla daha çevreci olarak öne çıkıyor.

Lexus’un son dönemde öne çıkan boyalarından biri de ABD ve Japonya’daki teknoloji merkezlerinde geliştirilen mavi “Structural Blue” oldu. Bu Organik Mavi boya 15 yıllık geliştirme süreciyle yapıldı. Bu boya için kanatlarındaki parıltılı ve derin mavi renkleriyle tanınan Mavi Morfo kelebeklerinden ilham alındı.

Konvansiyonel boyalar, gelen ışığı yüzde 50’den daha az yansıtırken, Structural Blue boyada ise bu oran neredeyse yüzde 100’e çıktı. Bu renkteki özel boyama süreciyle birlikte bir iş gününde ikiden fazla otomobil boyanamıyor. Bu özel boya LC Coupe’nin LC Structural Blue Edisyonu’nda kullanılmıştı.