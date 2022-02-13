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Küresel sorumluluklarını genişleten Mercedes-Benz Otomotiv, Türkiye’de ek istihdam yaratacak

• Mercedes-Benz AG, Türkiye’deki Mercedes-Benz Otomotiv organizasyonunu Küresel IT Çözümleri Merkezi’nin yanı sıra Satın Alma Birimleri Destek Merkezi olarak da konumladı. Küresel sorumluluğu artan Mercedes-Benz Türkiye, 2022’de ilave 200 kişilik daha istihdam yaratacak.

Otovitrin 13.02.2022, 19:33
Küresel sorumluluklarını genişleten Mercedes-Benz Otomotiv, Türkiye’de ek istihdam yaratacak

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Yeni global yapılanma sonrası ana şirketimiz Mercedes-Benz AG, Türkiye’yi destek üssü olarak konumluyor ve Mercedes-Benz Otomotiv olarak küresel sorumluluklarımız genişliyor” dedi.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Üyesi, Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz, Türkiye’de yazılım mühendisliği anlamında örnek bir kurum olduklarını ve 2022 yılında IT alanında yeni kadrolar oluşturarak büyümeye devam edeceklerini belirtti.

Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz ise 2022’de de yolcu taşımacılığının her alanında üst düzey konfor ve prestij sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Mercedes-Benz, 2019 yılında başlattığı “Project Future” uygulaması kapsamında, yeni mobilite çağının sunduğu fırsatları daha iyi değerlendirebilmek, müşteri memnuniyetini ön planda tutup, ürün ve hizmet tedarikçisi olarak sektördeki konumunu daha da güçlendirmek için yeni kurumsal yapıyı hayata geçirmişti. Mercedes-Benz AG, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yeniden yapılanarak otomobil ve hafif ticari araçlar ürün gruplarının faaliyetlerini yürütmek üzere Mercedes-Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş.’yi oluşturmuştu.

Türkiye’de 2019 yılında başlayan yapılanmasında toplam 750’nin üzerinde çalışanıyla otomobil ve hafif ticari araçlar alanında satış ve satış sonrası hizmetler faaliyetlerini sürdüren Mercedes-Benz Otomotiv, bünyesinde Küresel IT Çözümleri Merkezi’ni de barındırıyor. Firma, tüm Türkiye’ye yayılmış 38 satış, 56 servis noktası ve 3.800’ü aşkın bayi ağı çalışanıyla otomobil ve hafif ticari araç müşterilerine hizmet veriyor.

Yaklaşık 500 kişilik ekibiyle kurulduğu günden bu yana yaklaşık 10 kat büyüyen Küresel IT Çözümleri Merkezi, bir yazılım geliştirme üssü olarak Mercedes-Benz’in dünyadaki tüm lokasyonlarına hizmet veriyor. Aynı zamanda Türkiye’deki yazılım mühendisliğinin gelişmesinde de önemli rol üstleniyor.

Şirket, bu sorumluluklarına ek olarak, 2022 yılında bünyesinde Satın Alma Servis Merkezi’ni de oluşturmayı hedefliyor. Yeni oluşum ile Mercedes-Benz Otomotiv, global pazarlarda otomobil ve hafif ticari araçlar için satın alma projesi yürüten küresel ekiplere Türkiye’den destek sağlayacak.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan yaptığı açıklamada; “Yeni global yapılanma sonrası ana şirketimiz Mercedes-Benz AG, Türkiye’yi bir destek üssü olarak konumluyor ve Mercedes-Benz Otomotiv olarak küresel sorumluluklarımız genişliyor. Mercedes-Benz markalı otomobil ve hafif ticari araçlara hizmet veren şirketimizde, yeni sorumluluklarımızla birlikte 2022 yılında yaklaşık 200 kişilik ek istihdam yaratmayı amaçlıyoruz” dedi.

Küresel IT Çözümleri Merkezi büyümeye devam ediyor

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Üyesi, Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz; “2013 yılında kurulan Küresel IT Çözümleri Merkezimize aralıksız yaptığımız yatırımlarla 500’e yakın çalışana ulaşarak bu sürede yaklaşık 10 kat büyüdük. SAP alanında Mercedes-Benz AG’nin birçok lokasyonu için Türkiye’den 7/24 yazılım geliştirme aktivitelerinin yanı sıra sistem desteği ve bakım hizmeti, Rollout tarafında ise 40’tan fazla ülkeye uygulama-yaygınlaştırma servisi sunan merkezimiz, yeni IT teknolojileri ile ilgili iş alanlarını bünyesine katarak büyümeyi sürdürüyor. Siber güvenlik teknolojileri alanındaki operasyon ihtiyaçlarının da bir kısmının hayata geçirilmesi için seçilen merkezimiz, kritik konularda aldığı görevleri başarıyla yerine getiriyor. Bu kapsamda Türkiye’de yazılım mühendisliği anlamında örnek bir kurumuz ve Türkiye’den dünyaya yazılım ihraç ediyoruz. Ayrıca 2022’de IT alanında yeni çalışma arkadaşlarımızı da ekibimize dahil edeceğiz.” diye konuştu.

Küresel IT Çözümleri Merkezi olarak üniversite öğrencileri ve genç profesyonellerle de düzenli olarak bir araya geldiklerini aktaran Engindeniz; “Bu alandaki çalışmalarımızdan biri olan ‘Innovate! Be Responsible for Sustainability’ mottosuyla yola çıktığımız ‘STAR HACK’ adındaki ikinci

#Mercedes #istihdam
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