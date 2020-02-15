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ŠKODA’nın elektrikli SUV’unun ismi belli oldu

ŠKODA, ilk yüzde 100 elektrikli SUV aracını ürün gamına kazandırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Modüler elektrikli platformu MEB üzerine yapılacak tamamen elektrikli SUV aracı, ENYAQ ismini alacak. ŠKODA’nın yeni terminolojisine uygun bir şekilde elektromobiliteyi temsilen ‘E’ harfini ve ŠKODA’nın başarılı SUV ailesini belli eden sondaki ‘Q’ harfini kullanarak yeni isim belirlendi.

ŠKODA’nın elektrikli SUV’unun ismi belli oldu

ŠKODA, ilk yüzde 100 elektrikli SUV aracını ürün gamına kazandırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Modüler elektrikli platformu MEB üzerine yapılacak tamamen elektrikli SUV aracı, ENYAQ ismini alacak. ŠKODA’nın yeni terminolojisine uygun bir şekilde elektromobiliteyi temsilen ‘E’ harfini ve ŠKODA’nın başarılı SUV ailesini belli eden sondaki ‘Q’ harfini kullanarak yeni isim belirlendi.

15 Şubat 2020 Cumartesi 12:33
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ŠKODA’nın elektrikli SUV’unun ismi belli oldu

Yeni ŠKODA ENYAQ ismi, İrlandalı isim olan ve ‘hayat kaynağı’ anlamına gelen ‘enya’dan türetildi. Enya ismi ise, İrlanda Kelt kültüründeki ‘öz’, ‘ruh’ veya ‘ilke’ anlamlarına gelen ‘Eithne’den geliyor. Tüm bu anlamlar ise ŠKODA’nın yeni SUV modelinin farklı bakış açılarına sahip olmasını sağlıyor.  Skoda’nın otomobil üreticisi olarak yeni bir elektromobilite dönemine girmesini temsil eden ENYAQ, aynı zamanda markanın mühendislik tutkusunu ve yenilikçi gücünü ortaya koyuyor.

ŠKODA’nın başarılı KODIAQ, KAROQ ve KAMIQ SUV modellerinin Kuzey Kanada ve Grönland’da yaşayan Eskimoların dilinden türetilen ismi gibi, ŠKODA MEB üzerine yapılacak tüm tamamen elektrikli araçları için efsanevi kuzey bölgesindeki İrlanda lisanını kullanmaya devam ediyor.

ŠKODA ENYAQ, iV alt markasının 2022’nin sonuna kadar 10 adetten daha fazla elektrikli araç tanıtma hedefinin bir parçası olarak öne çıkıyor. 2025 yılında ŠKODA yüzde 100 elektrikli araçların ve şarjlı hibrit modellerin satışlarında yüzde 25’lik paya sahip olmasını hedefliyor.

ŠKODA ENYAQ SUV modeli, CITIGO iV’nin ardından markanın ikinci tamamen elektrikli aracı olacak.

Anahtar Kelimeler:
EnyaqSkodaElektrikli Suv
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