Kış lastiği için zorunluluk tarihi nedir?

Kar yağmasa da oluşan don ya da havaların soğuması ile mevsim lastiklerinin yere tutunmasında ki performans düşüklüğü fren mesafesini uzatmaktadır. Kış aylarında kaymaya bağlı olan kazaların artış göstermesi ile zorunlu kış lastiği uygulaması kararı alınmıştı.

Kış lastiği uygulaması her yıl trafik güvenliği için uygulanmaktadır. Trafik idari para cezası karar tutanağının tebliği işletene yapılacağından, lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerini temin etmek amacıyla araç sürücüsüne güzergah ve yerleşim yeri bilgilerini de içeren izin belgesi verileceği aktarılan açıklamada, ayrıca izin verilen yerleşim yerinin adının trafik idari para cezası karar tutanağında da belirtileceği ifade edilmişti.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların kış mevsiminde olumsuz hava koşullarından en az etkilenmesi amacıyla her yıl yeni önlemlerin alındığının vurgulandığı açıklamada, "Bu kapsamda araçlarda kış lastiği kullanılmasının zorunlu hale getirilmesiyle ilgili olarak 'Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik' 08.11.2012 tarih ve 28461 sayı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın 27.11.2012 tarih ve 2012/KDGM- 07/Denetim sayılı genelgesiyle 'Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın şehirlerarası karayollarında seyreden tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca A türü yetki belgelerine kayıtlı otomobillerde her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur.' denilerek, uygulamaya açıklık getirilmiştir." denilmiştir.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık 2019 tarihinde başlayacak ve 1 Nisan 2020 tarihinde sona erecek kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sahiplerine cezai işlem uygulanacak.

Şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtların 1 Aralık 2019-1 Nisan 2020 arasında kış lastiği kullanmalarının zorunlu. Kamyon, çekici, tanker, otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastikleri ile kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin tüm lastiklerinin yanı sıra seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması gerekli.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutulacak. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebilecek.

Araçların denetimi, Bakanlığının yetkilendirdiği personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2012'de yürürlüğe giren "Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik"e göre, kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği takılmamış araçların yola devam etmelerine izin verilmeyecek.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde, kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildiği duyurulmuştu. Kış Lastiği Takmama Cezası henüz belli olmadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgede, kış mevsiminde oluşan aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi nedenlerle sürücülerin görüş mesafesinin azaldığı, taşıtların fren ve durma mesafesinin arttığı, taşıt kullanma ve seyahat konforunun bozulduğu ve trafik güvenliğinin olumsuz yönde etkilendiği belirtildi.

Özellikle yüksek ve ağır taşıt sürücüleri, durdurularak, görüş mesafesinin azaldığı, takip mesafesini artırmaları, şerit izleme kurallarına uymaları, sis farlarını kullanmaları, yavaş ve dikkatli seyretmeleri, gündüzleri de yakını gösteren farlarını yakmaları hususlarında uyarılacak.

Trafik kazalarına neden olan ağır taşıtların, kasa ve römork yüklerinin kayması ve direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrilme, savrulma ve kaymasına neden olan "yanal rüzgar"ın oluştuğu köprüler tespit edilecek. Tünel giriş ve çıkışlarıyla boğaz niteliğindeki topografik yapının bulunduğu kesimler, yağan karın "sürgün" şeklinde karayolu yüzeyine gelmesi sonucu, yüzeyde oluşan açık ve gizli buzlanma nedeniyle araç lastiklerinin karayolu yüzeyiyle olan temasını önleyen bölgeler belirlenecek.

Hava sıcaklığının ani düşmesi sonucunda viyadüklü veya viyadüksüz köprülerin alt ve üstünden geçen rüzgarların etkisiyle oluşabilecek, "erken ve gizli buzlanma" riskinin yüksek olduğu kesimler, köprü ve yol eğiminin farklılaştığı yol kesimleriyle yağmur ve eriyen kar sularını karayolundan hızla tahliye etmek amacıyla yapılan ve "sanat yapıları" olarak adlandırılan menfez, mazgal, rögarların kapanma olasılığı bulunan yerler, önceden tespit edilecek ve alınacak tedbirler planlanarak uygulanacak.

Karayolu üzerindeki dinlenme tesis işletmecileri ve yöneticileriyle koordinasyon kurulacak. Mahsur kalan sürücü ve yolcuların, mağduriyet yaşamamaları amacıyla yerel yönetimlerce imkanlar dahilinde her türlü yardıma ulaşması, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlara ait tesislerden istifade etmeleri sağlanacak. Yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan nedeniyle, yolun trafiğe kapandığı durumlarda taşıtların karayoluna çıkışlarına müsaade edilmeyecek.

VALİLİKLER SÜREYİ BİRER AY ARTIRABİLECEK

Yayımlanan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ" ile kış lastiği kullanma zorunluluğuna uyulacak.

Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Tebliğ'de belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde veya sonrasında birer ay artırabilecek. Denetim amacıyla durdurulan kamyon, tanker, römork ve yarı römorklar için arka koruma çerçevesi, lastik, yansıtıcı malzeme, takograf, ışık donanımı gibi teknik kontrolleri yapılacak. Trafik yoğunluğu normale dönünceye kadar, ağır tonajlı taşıtlar uygun yerlerde bekletilecek. Standart dışı yakıt kullanımını önlemek amacıyla, depolama, dolum ve satışlarının yapıldığı yerlere yönelik, ilgili birimlerle müşterek denetimler yapılacak. Sis, buzlanma gibi kaza riskinin yoğunlaştığı hava ve yol koşullarında, karayolunun trafiğe derhal açılması amacıyla, kurtarıcı ve çekicilerin, güzergahta uygun yerlerde hazır bulundurulması sağlanacak ve art niyetli şekilde sürücülerden fahiş fiyat taleplerini önleyecek tedbirler alınacak. Kötü hava ve yol koşullarında toplu taşımayı özendirmek amacıyla, mahalli medya organları ile iş birliği sağlanarak halkın toplu taşıma vasıtalarından yararlanmaları tavsiye edilecek.

HEDEF CADDE VE SOKAKLARDA "TUZ VARİLİ" UYGULAMASI YAPILACAK

Kar yağışı ve küreme sırasında, kar yığın ve kümelerinin hemen kaldırılması sağlanacak. Taşıt ve yaya trafiğinin, yol ve kaldırım yüzeyinde oluşabilecek buzlanmadan olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla, hedef cadde ve sokaklarda "tuz varili" uygulaması yapılacak. Tuzlama ve küreme işlemleri, trafiğin yoğun olduğu saatler dışında yapılarak, karayolunun ulaşıma hazır hale getirilmesi sağlanacak. Şehirler arası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtların dışında kalan taşıtlara da kış lastiği takma zorunluluğu getirilmesi konusu valilikler tarafından değerlendirilecek.

EMNİYET ŞERİTLERİYLE BANKETLERİN AÇIK TUTULMASI SAĞLANACAK

Arıza, trafik kazası, hava muhalefeti gibi nedenlerle trafik akışının sağlanamadığı durumlarda yolun tamamen trafiğe kapanmaması amacıyla gerekli tedbirler ivedilikle alınacak ve emniyet şeritleriyle banketlerin açık tutulması sağlanacak. Sürücüler buzlanma, yoğun yağış, tipi gibi görüş mesafesinin azaldığı ve kaza riskinin yoğunlaştığı kesimlerden önce hava, yol ve çevresi hakkında bilgilendirilecek, hatalı geçme, sollama ve şerit kullanmayla takip mesafesi konusunda uyarılacak, zincir takılması gerektiğinde zincir taktırılacak, gerekiyorsa taşıtlar trafik ekibi öncülüğünde ve kontrolünde konvoy haline getirilecek. Karayolları ekiplerinin trafik zabıtasıyla iş birliği içerisinde trafik kazalarına ve karayolundaki olumsuzluklara birlikte müdahale edilebilmesi için uygun yerlerde bulunmaları sağlanacak.

SÜRÜCÜLERLE YÜZ YÜZE İLETİŞİM KURULARAK BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Kazaların en önemli nedenleri arasında bulunan "aşırı hız, yorgun veya uykusuz olarak taşıt kullanma" ihlallerine ilişkin yol kontrolleride, sürücüler uyarılacak ve gerekli tedbirler alınacak. Otobüslerde mevsimsel olarak kış lastiğinin olup olmadığı, çekme halatı, yangın söndürme tüpü gibi avadanlıklarının bulunup bulunmadığı, ışık far donanımı kontrol edilecek, eksikliği olanların, tamamlamadan çıkışına izin verilmeyecek. Görünürlüğü artırmak amacıyla güzergahlara yerleştirilen maket ve model trafik ekip araçlarının mevsim koşullarına bağlı olarak bakım ve temizlikleri daha sık periyotlarla yapılacak. Farklı illere bağlı bölge trafik denetleme ekipleri, iş birliği içerisinde görev yapacak.

Sürücülerle yüz yüze iletişim kurularak hız yapmamaları, araçta ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takmaları, cep telefonlarıyla görüşme yapmamaları, şerit kullanma ve yakın takip kurallarına riayet etmeleri hususlarında bilgilendirme yapılacak. "Algılanan yakalanma riski duygusunu" artırmak amacıyla sabit noktada denetim yapan veya seyir halinde bulunan ekip araçlarının tepe lambaları açık olacak.

Karayolu üzeri ve çevresinde bulunan yatay ve düşey trafik işaretlemeler kontrol edilecek ve eksiklikler giderilecek. Karayolu kenarlarındaki dinlenme ve akaryakıt tesislerinde emniyet şeritlerini işgal eden ve gece koşullarında yaklaşma istikametlerinden kırmızı renkli trafik ışığı gibi algıya neden olan LED lambalar ile emniyet şeritleri ve banketlerin yanı sıra karayolu sınır çizgileri içerisinde yer alan mahalli satıcıların, düzensiz ve çirkin görünümlü levha ve tezgahlarının kaldırılması için müşterek çalışma yürütülecek.

Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 15 Ocak 2019 Tarihli ve 30656 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer'de yayınlandı. 1/4/2017 tarihli ve 30025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını” olarak, (ç) bendindeki “11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı” ibaresi “8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı” olarak değiştirilmiştir. Aynı Tebliğin 11 inci maddesi ''Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.” şeklinde değiştirilmiştir.