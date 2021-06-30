Kiralamak mı, Satın Almak mı?

Pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen otomotivde fiyatlar birçok etkene bağlı olarak el yakmaya devam ediyor. İlk olarak fabrikaların kapanmasından dolayı yaşanan üretim sorunundan sonra patlak veren çip krizi ve kurdaki dalgalanma 0 araç piyasasında fiyat artışına neden olurken, kişileri de ikinci ele yöneltti. Fakat ilginin yüksek olması talebi karşılayamayınca ikinci elde de sıfırı aratmayan fiyatlar oluştu. Öyle ki fiyatlar hem 0 hem de ikinci el için son 2 yılda ciddi derecede artış gösterdi. Koronavirüsün ilk görüldüğü Mart 2020'de 100 bin lira bandında olan ikinci el otomobiller, şimdilerde ise ortalama 180 bin civarına yükseldi. Hal böyle olunca araç satın alımı tüketicilerin bütçesini bir hayli zora sokarken, araç kiralama ve araç satın alma karşılaştırması ile ilgili sorular da artmaya başladı.

Kısa süreli İhtiyaçlara Kiralamak Daha Mantıklı

Bu karşılaştırmanın cevabının kişinin beklentisine, durumuna göre değiştiğine vurgu yapan miniyol.com Kurucu Ortağı Yaşar Çelik, “Eğer araç değiştirmekten hoşlanan ve her gün araba kullanmaya ihtiyacı olmayan biriyseniz, kiralama seçeneği sizin için daha mantıklı olabilir. Şuan ortalama bir aracın bedeli 200 bin TL civarında, buna ek masraflar da eklenince iş giderek büyüyor. Hâlbuki aracı ‘sadece belli bir dönem kullanacağım’ diyenler, hem kredi çekmekten hem de ellerindeki nakdi, satın almaya bağlamak yerine kiralama seçeneğine başvurabilir. Günlük kiralama en düşük 130 Tl’den başlıyor. Ödemeler sabit olduğundan size ek bir ücrette çıkmaz. Bu sizi birçok masraftan kurtarırken aynı zamanda size istediğiniz aracı seçme konusunda özgürlük sağlar. Pandemi döneminde artan bireysel araç kullanımı talebi de kısıtlamaların gevşetilmesi ile atılan normalleşme adımlarıyla birlikte daha çok artacağa benziyor. Bu nedenle kiralama seçeneklerinin artması ile beraber satın almaya kıyasla daha düşük maliyetlerle uzun dönem araç kiralayabilirsiniz” dedi.