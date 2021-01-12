banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Sıcaklık 7 derece birden düşecek!
Sıcaklık 7 derece birden düşecek!
Whatsapp'tan Türkiye kararı...
Whatsapp'tan Türkiye kararı...
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem!
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem!
Resmi Gazete başlıkları
Resmi Gazete başlıkları

KIA’da dönüşüm yolculuğu devam ediyor

2020 yılının başında ‘Plan S’ stratejisiyle ulaşımın geleceğinde aktif rol alacağını ve 2025 yılına kadar 11 yeni elektrikli model geliştireceğini açıklayan KIA, dönüşüm yolculuğuna yeni logo, yeni slogan ve yeni kurumsal kimlik çalışmalarıyla devam ediyor.

Otovitrin 12.01.2021, 11:45
1460
KIA’da dönüşüm yolculuğu devam ediyor

“İlham veren hareket” mottosuyla yeni logosunu duyuran KIA, simetri, ritim ve yükselen değer unsurlarıyla tasarlanan logosunda kendine olan güvenini ve müşterilerine olan bağlılığını vurguluyor.  

Güney Koreli otomotiv devi KIA, geçen yıl başladığı dönüşüm yolculuğuna yeni vizyonu kapsamında oluşturduğu kurumsal logo ve küresel marka sloganını da ekledi. Markanın yeni logosu, geleceğin ulaşım endüstrinde lider olma hedefini temsil ediyor.

Yeni KIA logosunun tasarımı “simetri”, “ritim” ve “yükselen değer” olmak üzere üç kavrama dayanıyor. Logodaki simetri, müşterilerin ulaşım ihtiyaçlarının çevresel sorumlulukla karşılanmasını yansıtıyor. Ulaşım ve çevrecilik kavramları artık bir tezat oluşturmuyor, birbirine bağlı ve bu bağ sürdürülebilir bir gelecek için gerekiyor. Yeni logodaki ritim ise KIA’nın yenilenen ve yaratıcı enerjisiyle müşterilerin isteklerine göre hareket ederek sürekli değişen ruhunu somutlaştırıyor. Tek bir bağlantılı çizgi ile gösterilen yeni logodaki yükselen değer ise KIA’nın her temas noktasında müşterilere heyecan uyandıran bir deneyim sunma taahhüdünü simgeliyor.

KIA’nın yeni logosunun şirketin değişim ve inovasyon alanındaki kararlılığını temsil ettiğinin altını çizen KIA’nın Başkan ve CEO’su Ho Sung Song süreci şu sözlerle anlattı: “Otomotiv endüstrisi son derece hızlı bir dönüşüm sürecinde. KIA proaktif bir şekilde bu değişiklikleri şekillendiriyor ve sürece uyum sağlıyor. Yeni logomuz, ulaşım ihtiyaçları geliştikçe müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun, yenilikçi çözümler sunma ve çalışanlarımızla birlikte hızla değişen bu endüstride karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelme arzumuzu temsil ediyor.”

KIA yeni marka hedeflerini ve stratejisini 15 Ocak’ta tanıtacak

KIA, yeni logo ile birlikte “ilham veren hareket” olarak tanımladığı yeni küresel mottosunu da açıkladı. KIA’nın yeni marka hedefleri ve felsefesinin yanı sıra bu değişimin gelecekteki KIA ürünlerine uygulanması da dahil olmak üzere markanın yeni stratejisine ilişkin ayrıntılar, 15 Ocak 2021 Cuma günü KIA’nın global Youtube kanalı üzerinden yayınlanacak.

KIA, 2020 yılında uzun vadeli iş stratejisini “Plan S” olarak duyurmuştu. Yeni logo, bu stratejiyi takiben tanıtıldı. Marka, Plan S stratejisi kapsamında elektrikli araçları yaygınlaştırmaya, ülkeler bazında tüketicilerin ihtiyaçlarını ve zevklerini karşılayacak şekilde tasarlanan geniş ulaşım hizmetleri sunmaya odaklanıyor.

Yorumlar (0)
banner429
banner422
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 16 30
7. Granada 17 24
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 17 15
20. Huesca 18 12