KIA’da dönüşüm yolculuğu devam ediyor

“İlham veren hareket” mottosuyla yeni logosunu duyuran KIA, simetri, ritim ve yükselen değer unsurlarıyla tasarlanan logosunda kendine olan güvenini ve müşterilerine olan bağlılığını vurguluyor.

Güney Koreli otomotiv devi KIA, geçen yıl başladığı dönüşüm yolculuğuna yeni vizyonu kapsamında oluşturduğu kurumsal logo ve küresel marka sloganını da ekledi. Markanın yeni logosu, geleceğin ulaşım endüstrinde lider olma hedefini temsil ediyor.

Yeni KIA logosunun tasarımı “simetri”, “ritim” ve “yükselen değer” olmak üzere üç kavrama dayanıyor. Logodaki simetri, müşterilerin ulaşım ihtiyaçlarının çevresel sorumlulukla karşılanmasını yansıtıyor. Ulaşım ve çevrecilik kavramları artık bir tezat oluşturmuyor, birbirine bağlı ve bu bağ sürdürülebilir bir gelecek için gerekiyor. Yeni logodaki ritim ise KIA’nın yenilenen ve yaratıcı enerjisiyle müşterilerin isteklerine göre hareket ederek sürekli değişen ruhunu somutlaştırıyor. Tek bir bağlantılı çizgi ile gösterilen yeni logodaki yükselen değer ise KIA’nın her temas noktasında müşterilere heyecan uyandıran bir deneyim sunma taahhüdünü simgeliyor.

KIA’nın yeni logosunun şirketin değişim ve inovasyon alanındaki kararlılığını temsil ettiğinin altını çizen KIA’nın Başkan ve CEO’su Ho Sung Song süreci şu sözlerle anlattı: “Otomotiv endüstrisi son derece hızlı bir dönüşüm sürecinde. KIA proaktif bir şekilde bu değişiklikleri şekillendiriyor ve sürece uyum sağlıyor. Yeni logomuz, ulaşım ihtiyaçları geliştikçe müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun, yenilikçi çözümler sunma ve çalışanlarımızla birlikte hızla değişen bu endüstride karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelme arzumuzu temsil ediyor.”

KIA yeni marka hedeflerini ve stratejisini 15 Ocak’ta tanıtacak

KIA, yeni logo ile birlikte “ilham veren hareket” olarak tanımladığı yeni küresel mottosunu da açıkladı. KIA’nın yeni marka hedefleri ve felsefesinin yanı sıra bu değişimin gelecekteki KIA ürünlerine uygulanması da dahil olmak üzere markanın yeni stratejisine ilişkin ayrıntılar, 15 Ocak 2021 Cuma günü KIA’nın global Youtube kanalı üzerinden yayınlanacak.

KIA, 2020 yılında uzun vadeli iş stratejisini “Plan S” olarak duyurmuştu. Yeni logo, bu stratejiyi takiben tanıtıldı. Marka, Plan S stratejisi kapsamında elektrikli araçları yaygınlaştırmaya, ülkeler bazında tüketicilerin ihtiyaçlarını ve zevklerini karşılayacak şekilde tasarlanan geniş ulaşım hizmetleri sunmaya odaklanıyor.