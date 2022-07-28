Kia Yelken Takımı Açık Deniz Yat Yarışı’nda birinci oldu

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından düzenlenen, AKPA Kimya-TAYK 51. Yıl Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Açık Deniz Yat Yarışında yerini alan Kia Yelken Takımı, 4 gün süren zorlu yarışta mücadele etti.

İstanbul Çengelköy’den başlayıp Muğla Turgutreis’de biten, yerli ve yabancı birçok tekne ve sporcunun katıldığı yaklaşık 390 deniz mili uzunluğundaki yarışın IRC 3 sınıfında ve genel klasmanda Kia Yelken Takımı birincilik kürsüsünde yer aldı. Bu birincilikle birlikte Kia Türkiye Yelken Takımı, Kasım ayında Monaco’da düzenlenecek J-70 Monaco Kış Serisine katılmaya hak kazandı.

1968 yılında “Sivriada’dan daha öteye gitme” macerası ile başlayan yarışın, bu yıl 51.’si düzenlendi. Her yıl onlarca sporcunun katılımı ile gerçekleşen yarış, uzun parkuru ve zorlu şartları bakımından heyecan dolu sahnelere ev sahipliği yapıyor.