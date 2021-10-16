Kia Rio Sadece 179 bin TL!
178.900 TL’den başlayan Kia Rio Kia’nın küresel çapta en çok satan araçlarının başında geliyor. B segmenti hatchback modeller içerisinde yer alan Rio 4. jenerasyon tasarımı, pratik kullanımı, gelişmiş güvenlik teknolojileri ve yeni bağlantı özellikleri ile adından bahsettiriyor.
Ergonomik tasarımı ve modern yapısı ile hem şehir içi hem de şehir dışı kullanıma uygun olan Rio, kullanıcılara dengeli ve konforlu bir sürüş imkânı tanıyor. Tamamen bağımsız MacPherson destekli ön süspansiyon ve bükülme silindirli arka dingil üzerine oturtulan araç, çevik ve güçlü bir yol tutuşu sunuyor.
Ayrıca Rio, kendi segmentindeki en ferah kabin ve en yüksek bagaj hacmi (325 litre) özelliklerine sahip araçlardan biri olarak dikkat çekiyor. 4.065 mm uzunluğa, 1.725 mm genişliğe ve 1.450 mm yüksekliğe sahip olan Rio, kullanıcılara geniş bir iç hacim de sunuyor.
Farklı motor seçeneklerine sahip olan Rio yakıt kullanımı konusunda da oldukça iddialı.
Eylül ayına göre ekim ayı fiyat listesinde fiyatların biraz artmış olduğunu görsek de Kia Rio kendi sınıfında oldukça uygun fiyat imkanları sunuyor.
İşte Kia Rio 2021 Ekim fiyat listesi
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Rio 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool
Fiyatı: 178.900 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool
Fiyatı: 212.900 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor
Fiyatı: 227.900 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige
Fiyatı: 234.900 TL