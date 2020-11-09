KIA otomobillerde efsane sürpriz indirimler...

Hepsi Burada efsane indirim günleri kampanyası tüm hızı ile devam ederken 7 Kasım 2020 Cumartesi gününün süper fırsatı açıklandı. HEPSİ BURADA EFSANE İNDİRİM GÜNLERİ 7 KASIM 2020 CUMA GÜNÜ SÜPER FIRSATI KİA ARABA MODELLERİ OLDU! Hepsi Burada internet sitesi üzerinden yapılan açıklama kapsamında günün efsane fırsatı açıklandı. Bugün saatler 21:00'i gösterdiği anda sınırlı sayıda stoklarda yer alacak 2020 model KİA araba modelleri için indirimli fiyatlarla araç satışı yapılacak. Geçen senelerde de benzer kampanyalar yapan firma sunmuş olduğu süper fiyatlarla yoğun ilgi görmüş ve satışa sunulan araba modelleri dakikalar içerisinde tükenmişti.



Yapılan açıklama ile günün efsane fırsatı KİA araba markasına ait modeller olarak gösterilirken markanın en çok satan 3 modeli olarak öne çıkan KİA Yeni Stanic Cool, KİA Rio Cool ve KİA Ceed Cool Techno 2020 modelleri için bugün cazip fiyatlarla satış yapılacağı ilan edildi.



Düzenlenen kampanya kapsamında;



KİA Yeni Stanic Cool modeli 224 bin 900 lira yerine indirimli fiyatı ile, KİA Ceed Cool Techno 215 bin 900 lira yerine indirimli satış fiyatı ile, KİA Rio Cool modeli 198 bin 900 liralık satış fiyatı yerine indirimli satış fiyatı ile sitede yer alacak. Kampanyalı fiyatları ile satışa sunulacak olan 3 araç modeli için sistem tam 21:00 itibari ile açılacak ve siparişler kabul edilmeye başlanacak. Satılacak olan araba modellerinin satışı, noter ve/veya trafik tescil müdürlüğü nezdinde resmi işlemlerin yerine getirilmesiyle tamamlanmış sayılacak. Satış işlemlerinin tamamlanması ile araba almaya hak kazanan kişiler arabalarını 25 Kasım 2020 tarihinde Bursa ilinde, SATICI (İNALLAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş) tarafından belirlenen teslimat noktalarında alacaklar.