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Kia kullanıcılarından gerçek ilham hikayeleri

Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Motor’un markası Kia, Türkiye’de gerçek Kia kullanıcılarının kendi araçlarıyla rol aldığı film serisinin ilkini yayınladı. Markanın “İlham veren hareket” sloganından yola çıkarak hayata geçirilen projede Kia kullanıcıları, araçlarının kendi hayat yolculuklarında verdiği ilhamı ve heyecanı anlatıyor.

Otovitrin 24.08.2021, 10:44 24.08.2021, 10:49

Kia’nın seri olarak yayınlayacağı filmlerin ilkinde Kia Rio kullanıcısı, profesyonel tenisçi Ayla Aksu’nun ilham hikâyesi anlatılıyor.

 2021 yılının başında marka kimliğinden felsefesine kadar kurumsal dönüşüm yolculuğuna başlayan ve sloganını “İlham veren hareket” olarak açıklayan Kia, gerçek kullanıcılarının kendi araçlarıyla rol aldığı “Kia ile ilham hikayeleri” film serisinin ilkini yayınladı. Dijital mecralarda yayınlanacak filmlerin ilkinde profesyonel tenisçi Ayla Aksu’nun yolculuğu anlatılıyor. 

Filmde, hayattaki en büyük ilham kaynağı tenis olan Ayla Aksu’nun hedeflerine gittiği yolda ilham veren yol arkadaşı Kia Rio ile olan görüntüleri yer alıyor. Tenis kortunda sürekli hareket halinde olan ve profesyonel bir tenisçi olarak yeni şehirler, ülkeler keşfeden Aksu, her yeni başlangıca kendisine ilham ve heyecan veren Kia Rio ile yol alıyor.

Kia’nın seri olarak yayınlayacağı ilham hikâyeleri videolarının devamı, ilerleyen günlerde markanın dijital mecralarında yer almaya devam edecek.

Reklam filmini izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=4V_Asl8HJmM

Reklamveren:  Kia Türkiye

Reklamveren Yetkilisi: Berna Erol, Öykü Öztürk, Ahmet Serdar Eminoğlu, 

İpek Tanrıkulu

Reklam Ajansı:  Done Agency

Kurucu - Yaratıcı Yönetmen: Necip Duman 

Yaratıcı Ekip: Yiğit İtmeç, Müge Durukan, Kıvanç Demirkollu, Selim Çoygun 

Müşteri İlişkileri: Anıl Erensoy

Sosyal Medya Yöneticisi: Samet Gökdere

Prodüksiyon Şirketi: LAB34

Yönetmen: Özgür Yıldız

#KIA
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