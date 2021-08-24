Kia kullanıcılarından gerçek ilham hikayeleri

Kia’nın seri olarak yayınlayacağı filmlerin ilkinde Kia Rio kullanıcısı, profesyonel tenisçi Ayla Aksu’nun ilham hikâyesi anlatılıyor.

2021 yılının başında marka kimliğinden felsefesine kadar kurumsal dönüşüm yolculuğuna başlayan ve sloganını “İlham veren hareket” olarak açıklayan Kia, gerçek kullanıcılarının kendi araçlarıyla rol aldığı “Kia ile ilham hikayeleri” film serisinin ilkini yayınladı. Dijital mecralarda yayınlanacak filmlerin ilkinde profesyonel tenisçi Ayla Aksu’nun yolculuğu anlatılıyor.

Filmde, hayattaki en büyük ilham kaynağı tenis olan Ayla Aksu’nun hedeflerine gittiği yolda ilham veren yol arkadaşı Kia Rio ile olan görüntüleri yer alıyor. Tenis kortunda sürekli hareket halinde olan ve profesyonel bir tenisçi olarak yeni şehirler, ülkeler keşfeden Aksu, her yeni başlangıca kendisine ilham ve heyecan veren Kia Rio ile yol alıyor.

Kia’nın seri olarak yayınlayacağı ilham hikâyeleri videolarının devamı, ilerleyen günlerde markanın dijital mecralarında yer almaya devam edecek.