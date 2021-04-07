Kia EV6 ön siparişlerde rekor kırdı!

Kendinden sonra gelecek modeller için teknik nitelik ve altyapı konusunda referans niteliği taşıyan Ioniq 5’in yansımasını Kia EV6 ile grubun diğer üyesinde gördük. Yenilenen marka kimliği için büyük önem taşıyan elektrikli model için açıklanan son rakamlar, Hyundai’nin yakaladığı ön sipariş başarısının bir benzerini karşımıza çıkarıyor. İlk aşamada Güney Kore merkezli olarak alınmaya başlanan talepler 24 saatte 21.000 adedi buldu.

Netleşen özellikleriyle Kia EV6 Yaklaşık 100 euroluk depozito ile alınanan rezervasyon işlemlerinde 20 bin adedin üzerinde bir sonucun ortaya çıkması Kia için de umut vadedici bir sonuç. Ioniq 5 için yine 24 saatte elde edilen 23.769 adetlik ön sipariş adedini de düşündüğümüzde, grubun bu iki isminin kullanıcı tarafında heyecan yarattığı aşikar. EV6’nın tasarımsal dinamiklerinin yanında kısa süre önce netleşen rakamsal verilerinin de şüphesiz bu tablonun ortaya çıkmasında büyük katkısı var. EV6’ya Avrupa’da sahip olmak isteyen kullanıcılarınsa 1 ay daha beklemesi gerekiyor. Mayıs ayı için planan ön sipariş alımları sonrasında ilk teslimatların Eylül 2021’de yapılması bekleniyor.

EV6 ailesinin giriş seviyesinde kullanıcıları 58 kWh kapasiteli batarya ve 168 beygir güç ile 350 Nm tork üreten tek elektrik motorlu bir kombinasyon karşılıyor. Bir üst pakette batarya kapasitesi 77 kWh’a terfi ederken, işin içerisine dahil olan ikinci elektrik motoruyla değerler 232 beygir güç ve 605 Nm’ye kadar yükseliyor.