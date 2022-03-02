Kia EV6, 2022 Yılın Otomobili seçildi

Özel bir elektrikli araç platformu üzerine inşa edilen EV6, tek şarjla 528 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Gelişmiş batarya 18 dakikalık şarjla %10’dan %80 doluluk oranına ulaşıyor.

Yeni Kia EV6, sonuçları merakla beklenen Yılın Otomobili (COTY) ödüllerinde 2022 yılının otomobili seçildi. Kia’nın yenilikçi elektrikli crossover modeli EV6, 22 Avrupa ülkesini temsil eden ve saygın otomobil gazetecilerinden oluşan 59 kişilik bir jüri tarafından bu ödüle layık görüldü.

Kia EV6, ilk olarak 2021 yılında pazara sunulan altmışın üzerinde model ile birlikte büyük ödül için değerlendirilmek üzere listelendi. COTY jürisi, Kasım ayında bu uzun listeden altısı elektrikli araç (EV) olmak üzere yedi finalist belirledi.

Kia EV6, toplam 279 puan alarak zafere ulaştı ve 2022 Yılın Otomobili ödülünü kazandı. Yılın Otomobili Jüri Başkanı Frank Janssen değerlendirmesinde: “Kia EV6'nın bu ödülü aldığını görmek çok hoş. Marka bu otomobil üzerinde çok çalıştı ve yılın otomobili ödülünü hak etti. Kia'nın son yıllardaki başarısı gerçekten etkileyici.” dedi.

Kia Avrupa Başkanı Jason Jeong ise: “Bu prestijli ödülü kazanan ilk Kia olan EV6 ile 2022 Yılın Otomobili ödülünü kazanmak büyük bir onur. EV6 en başından itibaren; son derece etkileyici bir gerçek dünya sürüş menzili, ultra hızlı şarj özellikleri, geniş, ileri teknolojili bir iç mekan ve gerçekten keyifli bir sürüş gibi nitelikleri bir araya getirerek elektrikli ulaşımı eğlenceli, kullanışlı ve erişilebilir kılmak için tasarlandı. EV6, gelişmekte olan elektrikli ürün gamımızda ileride neler olacağına dair bir fikir veriyor” şeklinde konuştu.

Özel platform

EV6, şirketin Elektrik-Küresel Modüler Platformunu (E-GMP) esas alan ilk elektrikli aracı. İleri teknolojili platform, başlangıçta içten yanmalı motorlu araçlar için tasarlanan platformlarda elektrikli araçların karşılaştığı sorunların yaşanmamasını sağlıyor. E-GMP platformunun yansıması olarak EV6; sınıfının en iyi iç hacmi, son derece etkileyici 528 km'lik bir sürüş menzili ve araç sahiplerine sadece 18 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj olanağı sunan 800 V ultra hızlı şarj gibi özellikleri kullanıma sunuyor.

İleri teknoloji konumlandırmasını simgeleyen EV6, Kia'nın doğada ve insanlarda bulunan zıtlıklardan esinlendiği 'Zıtlıkların Birleşimi - Opposites United' yeni tasarım felsefesini kullanan ilk küresel model. Tasarım felsefesinin merkezinde, keskin tasarım unsurları, farklı şekillerin zıt kombinasyonları ve pozitif güçleri ile doğal enerjiyi çağrıştıran yeni bir görsel kimlik yer alıyor.

2022 Yılın Otomobili ödülü, geçen yılki tanıtımından bu yana EV6'ya verilen ve sayıları giderek artan çok sayıda önemli ödül dizisinin sonuncusu. Kia EV6 bundan önce; İrlanda’da 2022 Yılının Otomobili, 2022 What Car? Ödüllerinde Yılın Otomobili, TopGear.com 2021 Ödüllerinde Yılın Crossover’ı seçilmiş; Almanya’da 2022 Yılın Otomobili Ödüllerinde 'Premium' ödülü ve ilk Yılın En İyi Otomobilleri 2021/2022 ödüllerinde ortak ödül almıştı.

EV6, Kia’nın 2026 yılına kadar pazara sunmayı planladığı yedi özel elektrikli araç modelinin ilki olmasıyla dikkat çekiyor. Tamamen elektrikli crossover, şirketin lider küresel sürdürülebilir ulaşım çözümleri sağlayıcısı olma planlarında önemli bir rol oynayacak.