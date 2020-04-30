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KIA, elektrikli ve hibrit satışlarıyla Avrupa’da rekor kırdı

Güney Koreli otomotiv devi KIA, elektrikli ve hibrit araç satışlarıyla Avrupa’da kendi rekorunu kırdı. KIA’nın Avrupa pazar payı 2020’nin ilk çeyreğinde yüzde 3,7’ye yükselirken, markanın elektrikli ve hibrit modelleri aynı dönemde toplam satışlar içerisinde yaklaşık yüzde 20’lik pay elde etti.

KIA, elektrikli ve hibrit satışlarıyla Avrupa’da rekor kırdı

Güney Koreli otomotiv devi KIA, elektrikli ve hibrit araç satışlarıyla Avrupa’da kendi rekorunu kırdı. KIA’nın Avrupa pazar payı 2020’nin ilk çeyreğinde yüzde 3,7’ye yükselirken, markanın elektrikli ve hibrit modelleri aynı dönemde toplam satışlar içerisinde yaklaşık yüzde 20’lik pay elde etti.

30 Nisan 2020 Perşembe 01:24
1309 Okunma
KIA, elektrikli ve hibrit satışlarıyla Avrupa’da rekor kırdı

Türkiye’de Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren KIA, gelecekte hayatımızda giderek önem kazanacak olan elektrikli ve hibrit modellerdeki üstünlüğünü Avrupa’daki satışlarıyla da kanıtladı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) açıkladığı rakamlara göre 2020’nin ilk çeyreğinde Avrupa’da toplam 132 binden fazla satış gerçekleştiren KIA, aynı dönemde 21.340 adet hibrit, şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araç satışı gerçekleştirdi. Böylece, 2019’un ilk çeyreğinde KIA’nın Avrupa’daki satışlarının yüzde 13,4’ünü oluşturan elektrikli ve hibrit araçlar, 2020’nin ilk çeyreğinde toplam satışların yüzde 18,9’unu oluşturdu.

KIA’nın tamamen elektrikli modelleri Soul ve Niro’ya, şarj edilebilir hibrit versiyonları bulunan XCeed ve Ceed Sportswagon’un eklenmesi bu başarının sağlanmasında önemli kriterler olarak ön plana çıkıyor.

Geçtiğimiz aylarda Plan S stratejisini duyuran ve bu kapsamda geleceğin ulaşım modellerine yatırım yaparak 2025 yılına kadar 11 elektrikli model tanıtacağını, küresel elektrikli araç pazarında ise yüzde 6,6* pazar payı hedeflediğini açıklayan KIA, Avrupa’da yakaladığı başarıyla bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam ettiğini göstermiş oldu.

* Çin hariç

Anahtar Kelimeler:
KIASoulNiroXCeedCeed
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