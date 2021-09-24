Kia'dan Eylül ayına özel avantajlı fiyatlar
Güney Koreli otomotiv devi Kia, Eylül ayında da fiyat listesindeki sürprizlere devam ediyor. Bu haberimizde sizler için 2021 model Kia Stonic, Kia Niro, Kia Sportage, Picanto ve Rio araçların güncel fiyat listesini hazırladık…
Kia sıfır araç almak isteyenler için hatırı sayılır indirimlerle dekkat çekmeye devam ediyor. Haziran ayında zirveleri gören araç fiyatları ÖTV matrahlarında yapılan değişiklikle hızla düştü. Dev otomobil markaları adeta birbirleriyle yarışır hale geldi.
Pandemiyle birlikte yaşanan ürün tedariğindeki aksaklıklar çip krizi ve stoklardaki yetersizlik araç bulmayı güçleştirse de, yine de dilediğiniz arabaya biraz beklemek kaydıyla bu fiyatlarda ulaşabilirsiniz.
Son dönemde araçlarda stokçuluk yapıldığı iddiaları üzerine Ticaret Bakanlığı tüm Türkiye'de denetim başlattı. Vatandaşın otomobil bulamamaktan şikayetçi olduğunu söyleyen Ticaret Bakanı Mehmet Muş da bayiler ve galericilere adeta göz dağı vererek "Bayiler, galerilerle anlaştı iddiaları var. Tespit edersek yaptırımı ağır olur." açıklamasında bulundu.
Sportage XCeed, Stonic, Picanto ve Rio gibi zengin modelleri bünyesinde barındıran Kia güncel fiyat listesiyle yine dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış durumda.
Sportage ve Sorento gibi büyük modellerle Avrupa'da ciddi satış rakamlarına ulaşan Kia Türkiye'de hatırı sayılır bir yer edinmiş durumda.
2021'e yeni bir SUV ile girmek isteyenlere birbirinden farklı seçeneklerle yanıt veren marka tasarım dilini ciddi anlamda değiştirmiş durumda. Kia, artık eskisinden çok daha şık modellere ev sahipliği yapıyor.
Dominant tasarımların yanısıra şık ve ince detaylara ulaşmak da mümkün. Koreli üretici yelpazesini genişletse de, yeniliklerin tamamı tüm dünya için geçerli olmuyor. Bu nedenle yalnızca ülkemizde satılan modellerin fiyat listesini paylaşıyoruz.
Eylül ayında, Yeni KIA Stonic 199.900 TL, Yeni Picanto 178.900 TL, Yeni Rio ise 175.900 TL’den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor. KIA XCeed ise 499.900 TL kampanyalı başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. KIA Sportage 244.500 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.
KIA Picanto fiyat listesi 2021
Picanto Feel 1.0L Benzinli 67 PS AMT
178.900 TL
Kia Picanto Live 1.0L Benzinli 67 PS AMT
180.900 TL
Kia Picanto Cool 1.0L Benzinli 67 PS AMT
184.900 TL
KIA Rio fiyat listesi 2021
Kia Rio Cool 1.2L Benzinli 84 PS Manuel
175.900 TL
Kia Rio Cool 1.4L Benzinli 100 PS Otomatik
209.900 TL
Kia Rio Elegance Konfor 1.4L Benzinli 100 PS Otomatik
224.900 TL
Kia Rio Prestige 1.4L Benzinli 100 PS Otomatik
231.600 TL
KIA XCeed fiyat listesi 2021
XCeed Prestige Design Pack 1.6L 136 PS DCT (Otomatik)
499.900 TL
KIA Stonic fiyat listesi 2021
Stonic Cool 1.2L Benzinli 84 PS Manuel
199.900 TL
Stonic Cool 1.4L Benzinli 100 PS Otomatik
231.500 TL
Stonic Elegance 1.4L Benzinli 100 PS Otomatik
244.900 TL
Stonic Elegance Design Paket 1.4L Benzinli 100 PS Otomatik
254.900 TL
Stonic Elegance Konfor 1.4L Benzinli 100 PS Otomatik
254.900 TL
Stonic Prestige 1.4L Benzinli 100 PS Otomatik
265.500 TL
Niro Prestige Hibrit 1.6L DCT Otomatik 141 PS
459.900 TL
Sportage Cool 1.6L Benzinli Manuel 132 PS
244.500 TL
Sportage Prestige Design Pack 1.6L Dizel 136 PS 4X2 DCT Otomatik
489.900 TL
Sportage Cool 1.6L Dizel Otomatik 136 PS DCT
359.900 TL
Sportage Elegance Akıllı Anahtar 1.6L Dizel 136 PS 4X2 DCT Otomatik
419.900 TL
Sportage Elegance Plus 1.6L Dizel 136 PS DCT Otomatik
429.900 TL
Sportage Black Edition 1.6L Dizel 136 PS DCT Otomatik
439.900 TL
Sportage Prestige 1.6L Dizel 136 PS 4X2 DCT Otomatik
449.900 TL
Bongo Konfor 2.5L Dizel 130 PS Manuel
187.900 TL