Kia'dan Eylül ayına özel avantajlı fiyatlar

Kia sıfır araç almak isteyenler için hatırı sayılır indirimlerle dekkat çekmeye devam ediyor. Haziran ayında zirveleri gören araç fiyatları ÖTV matrahlarında yapılan değişiklikle hızla düştü. Dev otomobil markaları adeta birbirleriyle yarışır hale geldi.

Pandemiyle birlikte yaşanan ürün tedariğindeki aksaklıklar çip krizi ve stoklardaki yetersizlik araç bulmayı güçleştirse de, yine de dilediğiniz arabaya biraz beklemek kaydıyla bu fiyatlarda ulaşabilirsiniz.

Son dönemde araçlarda stokçuluk yapıldığı iddiaları üzerine Ticaret Bakanlığı tüm Türkiye'de denetim başlattı. Vatandaşın otomobil bulamamaktan şikayetçi olduğunu söyleyen Ticaret Bakanı Mehmet Muş da bayiler ve galericilere adeta göz dağı vererek "Bayiler, galerilerle anlaştı iddiaları var. Tespit edersek yaptırımı ağır olur." açıklamasında bulundu.

Sportage XCeed, Stonic, Picanto ve Rio gibi zengin modelleri bünyesinde barındıran Kia güncel fiyat listesiyle yine dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış durumda.

Sportage ve Sorento gibi büyük modellerle Avrupa'da ciddi satış rakamlarına ulaşan Kia Türkiye'de hatırı sayılır bir yer edinmiş durumda.

2021'e yeni bir SUV ile girmek isteyenlere birbirinden farklı seçeneklerle yanıt veren marka tasarım dilini ciddi anlamda değiştirmiş durumda. Kia, artık eskisinden çok daha şık modellere ev sahipliği yapıyor.

Dominant tasarımların yanısıra şık ve ince detaylara ulaşmak da mümkün. Koreli üretici yelpazesini genişletse de, yeniliklerin tamamı tüm dünya için geçerli olmuyor. Bu nedenle yalnızca ülkemizde satılan modellerin fiyat listesini paylaşıyoruz.

Eylül ayında, Yeni KIA Stonic 199.900 TL, Yeni Picanto 178.900 TL, Yeni Rio ise 175.900 TL’den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor. KIA XCeed ise 499.900 TL kampanyalı başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. KIA Sportage 244.500 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

KIA Picanto fiyat listesi 2021



Picanto Feel 1.0L Benzinli 67 PS AMT

178.900 TL

Kia Picanto Live 1.0L Benzinli 67 PS AMT

180.900 TL

Kia Picanto Cool 1.0L Benzinli 67 PS AMT

184.900 TL

KIA Rio fiyat listesi 2021



Kia Rio Cool 1.2L Benzinli 84 PS Manuel

175.900 TL

Kia Rio Cool 1.4L Benzinli 100 PS Otomatik

209.900 TL

Kia Rio Elegance Konfor 1.4L Benzinli 100 PS Otomatik

224.900 TL

Kia Rio Prestige 1.4L Benzinli 100 PS Otomatik

231.600 TL

KIA XCeed fiyat listesi 2021



XCeed Prestige Design Pack 1.6L 136 PS DCT (Otomatik)

499.900 TL

KIA Stonic fiyat listesi 2021



Stonic Cool 1.2L Benzinli 84 PS Manuel

199.900 TL

Stonic Cool 1.4L Benzinli 100 PS Otomatik

231.500 TL

Stonic Elegance 1.4L Benzinli 100 PS Otomatik

244.900 TL

Stonic Elegance Design Paket 1.4L Benzinli 100 PS Otomatik

254.900 TL

Stonic Elegance Konfor 1.4L Benzinli 100 PS Otomatik

254.900 TL

Stonic Prestige 1.4L Benzinli 100 PS Otomatik

265.500 TL

Niro Prestige Hibrit 1.6L DCT Otomatik 141 PS

459.900 TL

Sportage Cool 1.6L Benzinli Manuel 132 PS

244.500 TL

Sportage Prestige Design Pack 1.6L Dizel 136 PS 4X2 DCT Otomatik

489.900 TL

Sportage Cool 1.6L Dizel Otomatik 136 PS DCT

359.900 TL

Sportage Elegance Akıllı Anahtar 1.6L Dizel 136 PS 4X2 DCT Otomatik

419.900 TL

Sportage Elegance Plus 1.6L Dizel 136 PS DCT Otomatik

429.900 TL

Sportage Black Edition 1.6L Dizel 136 PS DCT Otomatik

439.900 TL

Sportage Prestige 1.6L Dizel 136 PS 4X2 DCT Otomatik

449.900 TL

Bongo Konfor 2.5L Dizel 130 PS Manuel

187.900 TL