Karsan’dan Almanya’da Yedek Parça Yatırımı!

Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle her kente uyum sağlayabilecek modern çözümler sunan Karsan, hem konvansiyonel hem de elektrikli modelleriyle Avrupa şehirlerinin öncelikli tercihi olmayı sürdürürken, yedek parça ve servis ağını genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda önemli bir yatırıma daha imza atan Karsan, Almanya’nın Nürnberg şehrinde bir yedek parça deposu açmaya hazırlanıyor. Karsan, 1 Eylül tarihinde faaliyete başlayacak depo ile başta elektrikli araçlarının parçaları olmak üzere yedek parça teminini 2 güne indirecek. Böylece, ihtiyaç duyulan parçaları Avrupa’nın her yerine kısa sürede gönderecek olan Karsan, minimum zamanda düşük maliyetle hizmet sağlayarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

Muzaffer Arpacıoğlu

“Mesafeleri minimuma indiriyoruz”

Konuyla ilgili bilgiler veren Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Covid-19 salgını sonrası toparlanmaya başlayan

Avrupa’dan hem konvansiyonel hem de yüzde 100 elektrikli modellerimiz için önemli adetlerde sipariş almayı sürdüyoruz. Bu doğrultuda, satış sonrası servis ağımızı güçlendirmek ve Avrupa’daki bayilerimizin müşterilerden gelen taleplerine çok kısa sürede çözüm sunabilmek amacıyla önemli bir yatırımı daha devreye aldık. 50 yılı aşan tecrübemize dayanarak, satış sonrası müşteri desteğinin, marka güvenilirliği ile tercih edilmede ciddi bir paya sahip olduğunu biliyoruz. Yeni yatırımımızla kurulan bu yapı ile müşterilerimizle aramızdaki mesafeleri minimuma indireceğiz” ifadelerini kullandı.

Yerinde yedek parça hizmeti için Barsan Global Lojistik ile güçlerini birleştiren Karsan, ilerleyen süreçte Barsan’ın 45 farklı ülkede bulunan depolarından ve lojistik ağından da faydalanarak operasyon gücünü katlamayı planlıyor.

Türkiye’nin öncü otomotiv markası Karsan!

Türk otomotiv sanayinde 54 yılı geride bırakan Karsan, kurulduğu günden bu yana ticari araç segmentinde kendi markası da dahil, dünyanın önde gelen markaları için modern tesislerinde üretim yapıyor. 1981 yılından bu yana ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan'ın Bursa Hasanağa’daki fabrikası tek vardiyada yılda 19 bin 870 araç üretebilecek yapıya sahip. Binek araçtan ağır kamyona, minivandan otobüse kadar her türlü aracı üretebilecek esneklikte tasarlanan Hasanağa Fabrikası, Bursa şehir merkezine 30 km uzaklıkta olup, 91 bin metrekaresi kapalı toplam 207 bin metrekarelik bir alan üzerinde yer alıyor.50 yılı aşkın süredir otomotiv sanayinde Türkiye’nin tek bağımsız çok markalı araç üreticisi konumunda yer alan Karsan, vizyonu doğrultusunda iş ortakları ve lisansörleri ile birlikte yeni ve mevcut ürünlerin türevlerini geliştirerek yük ve yolcu taşımacılığında tüm segmentlerde yer almayı hedefliyor. Toplu taşımacılık segmentinde “yenilikçi ürün ve hizmetleri”, “fikirden pazara” geliştirmek ve pazara sunmak için faaliyetlerini sürdüren Karsan, özellikle Ana Üretici/OEM iş kolunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Karsan, Ar-Ge’den üretime, pazarlamadan satış ve satış sonrası faaliyetlere kadar otomotiv değer zincirinin tamamını yönetiyor. Karsan bugün Hyundai Motor Company (HMC) için yeni H350 hafif ticari araçlarını, Menarinibus için 10-12-18 m otobüsleri ve kendi markası altında Jest, Atak ve Star modellerini üretiyor. Ayrıca, dünya devi BMW ile olan iş birliği kapsamında yüzde 100 elektrikli Jest Electric ve Atak Electric modellerinin de üretimini gerçekleştiriyor. Karsan araç üretiminin yanı sıra, Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikasında endüstriyel hizmetler de sağlıyor.